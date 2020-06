Scandal din piatră seacă. Un celebru arhitect contestă declaraţiile primarului Timişoarei, care l-a indicat ca autor al unor trotuare contestate în oraş

După ce primele pietre de pavaj au fost puse, mai multe persoane, printre care şi oameni de cultură din Timişoara, au contestat lucrare.







Unul dintre ei a fost chiar Sorin Predescu, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură, care a încercat să oprească proiectul pentru că nu ar fi avut toate avizele necesare. În lupta cu contestatarii trotuarelor, Nicolae Robu s-a apărat spunând că nu el este cel care le-a ales. Într-o postare pe Facebook l-a indicat chiar pe unul dintre cei mai valoroşi arhitecţi români, Serban Sturdza, că ar fi fost cel care a ales trotuarele contestate.







Menţionez că această piatră a fost aleasă pt străzile menţionate mai sus de nimeni alţii decât de celebrul arhitect Sturdza şi colaboratorii lui, autorii proiectului arhitectural Centrul Istoric / Cetate I ! Deci, oricât s-ar cârti, noi cu această piatră vom merge mai departe pe zona istorică, mai bine zis, pe frontiera zonei istorice.", a scris primarul Timişoarei, pe pagina sa de Facebook.







Arhitectul Serban Sturdza spune că nu are nicio legătură cu alegerea pietrei monocrome din Timişoara.







"Am trimis o dezminţire la Ordinul Arhitecţilor din Timişoara, cu clarificările necesare. Acum pot să vă spun că am transmis exact poziţia mea, care nu are niciun fel de legătură nici cu trotuarele, nici cu piatra, nici cu procedura. Nu eu am recomandat şi nici nu am avut nicio relaţie, după încheierea proiectului, de consultanţă sau aşa ceva", a declarat Serban Sturdza, pentru Adevărul.







Poziţia celebrului arhitect este exprimată şi mai tranşant în textul transmis spre OAR Timiş.





"Lucrările care se desfăşoară în prezent (anul 2020), în zona centrală Cetate, nu au vreo legătură cu vreun proiect în care aş fi fost implicat. Nu am niciun contract cu Primăria Timişoara şi nu am dat niciun fel de consultanţă pentru acţiuni de intervenţie în zona mai sus menţionată. De asemenea, în proiectul demult încheiat, în care am fost angajat şi care cuprindea o parte din zona Cetate, nu am făcut referiri pentru alte lucrări, cu toate că am o imagine clară asupra întregii zone. În conseciinţă, afirmaţia <<această piatră a fost aleasă pentru străzile menţionate mai sus de nimeni alţii decât celebrul arhitect Sturdza şi colaboratorii lui, autorii proiectului arhitectural Centrul Istoric/Cetate1>>, nu este adevărată. Cu atât mai mult afirm, că nu ştiu ce tip de piatră se foloseşte pentru designul şi stereotonomia propuse şi nu cunosc echipa care a produs proiectul în execuţie. Pot afirma că proiectul nu coincide cu punctul meu de vedere referitor la o imagine urbană coerentă a cartierului Cetate", arată arhitectul Serban Sturdza.







"Stimaţi timişoreni,Mai nou, nişte indivizi ce n-au nimic de etalat ca realizări ale vieţii lor, în afară de încercări de boicot la adresa celor din categoria opusă, adică, din categoria celor care fac, intoxică lumea cu tema noilor trotuare din zona centrală. Aceşti indivizi, cu neruşinare, vorbesc despre noile trotuare ca şi cum ele ar fi din centrul istoric. ÎN CENTRUL ISTORIC, AVEM, CUM AM ARĂTAT MAI SUS, ÎNAINTEA ORICĂROR ALTE ORAŞE DIN ŢARĂ, NUMAI PIATRĂ NATURALĂ MONOCROMĂ! IAR PE ZONA DE GRANIŢĂ, ÎNCĂ NEPAVATĂ -PE STRĂZILE MARTIN LUTHER ŞI PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA-, VOM FOLOSI, AŞA CUM AM ANUNŢAT, TOT PIATRĂ NATURALĂ, EXACT ACEEAŞI FOLOSITĂ PE MIJLOCUL STRĂZILOR SAVOYA, BLAGA, ALECSANDRI (pe Mercy e una diferită, mai scumpă, importată din Italia, care a fost foarte foarte greu de obţinut). Dar..., “marii specialişti” o ţin sus: NU E BUNĂ! Nu e bună pt că nu au ei niciun rol nici în acest proiect, cum n-au avut nici în altele de interes public ale oraşului! Şi nu pt că i-ar exclude cineva, ci pt că sunt prea prinşi în campanii aducătoare de bani.Primele trotuare monocrome de la Timişoara au fost realizate de la începutul lunii martie. De atunci, deşi au fost mai multe voci care au contestat lucrare, primarul Nicolae Robu nu a renunţat la proiect. Edilul Timişoarei consideră în continuare că este cea mai bună soluţie aleasă pentru această zonă şi că trotuarele sunt apreciate de către locuitorii oraşului.