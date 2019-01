Reacţia primarului umilit de un om de afaceri cu un panou montat în văzul lumii, pe pârtia de schi

Romeo Dunca, aflat în conflict cu administraţia locală din comuna Turnu Ruieni, a decis să amplaseze un panou gigantic, pe unul din stâlpii telescaunului pe care l-a construit pe munte. Omul de afaceri a fotografiat panoul şi a postat totul pe pagina sa de Facebook, cu un comentariu în care a adus mai multe acuzaţii administraţiei conduse de primarul Mihai Maralescu.



Deşi la vremea repectivă jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să-l contacteze pe primar, acesta a refuzat să răspundă la telefon, la fel ca şi în alte dăţi când „Adevărul“ a mai scris despre subiectul respectiv, cu o singură excepţie. Deranjat de articol, primarul Maralescu a trimis un drept la replică, pe care îl semnează împreună cu Georgel Ilcu, reprezentantul Biroului de Comunicare. Vă redăm, mai jos, dreptul la replică transmis de primar.

„Domnul Dunca Romeo Dan este administrator la două societăţi comerciale, respectiv: SC NORDICA TURISM SRL si SC DUNCA Imobiliare SRL, ambele cu sediile in comuna Dumbravita, judetul Timis SC NORDICA TURISM SRL are in proprietate pensiunea NORDICA, iar SC DINCA IMOBILIARE SRL este beneficiara Autorizatiei de construire nr.155 din 29.12. 2010 emisa pentru SC MUNTELE MIC SUPER SKI SRL cu sediul in TIMISOARA, pentru construirea TELESCAUN VALSANU L1850M-MUNTELE MIC, emisa de Consiliul Judetean Caras-Severin, sub semnatura domnului Frunzaverde Sorin. In anul 2013, SC DUNCA IMOBILIARE SRL cumpara dreptul de construire de la SC MUNTELE MIC SUPER SKI SRL si obtine Autorizatia de construire nr.109 din 26.09.2013 pentru MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE nr.155/2010-TELESCAUN VALSANU L-1825m proiect nr.27/2010 IN INSTALATIE TELESCAUN MUNTELE MIC PD VILSANU proiect nr.10/2013 al SC WELTBAU CONSULT SRL, lucrare in valoare de 923.254,00, eliberată de Consiliul Judetean Caras-Severin sub semnatura domnului Frunzaverde Sorin. Aceasta autorizatie de construire a avut termen de valabilitate de 12 luni si o durata de executie de 36 de luni, termene care nu au fost respectate si sunt depasite din anul 2016, luna august.

Mai mult, la aceasta ora TELESCAUNUL VALSANU nu a fost receptionat, de aceea nu este autorizat, functionand in mod ilegal.

Referitor la locurile de munca, cele doua societati comerciale administrate de Dunca Romeo Dan nu au puncte de lucru sau sedii secundare in Muntele Mic, deci acele faimoase beneficii pentru comunitatea local nu sunt, personalul angajat aducand venituri comunei Dumbravita din judetul Timis. De asemnea, afirmatiile privind investitiile de 8.000.000 de euro sunt simple vorbe, deoarece telescaunul nefiind receptionat, domnul Dunca nu poate proba aceste sume, suma certa fiind cea din autorizatia de de construire din 2013, respectiv 923.254,00 Lei.

Referitor la contractul de care face vorbire domnul Dunca Romeo Dan, acesta se refera la Contractul de asociere in participatiune nr.1655/2013 pentru terenul in suprafata de 1.000 mp pe care revenea asocierea cu UAT Comuna Turnu Ruieni, adica trei stalpi ai instalatiei; prin care Consiliul Local al Comunei Turnu Ruieni a incercat sa legalizeze situatia juridica a terenului pe care urma sa se construiasca telescaunul Valsanu, in conditiile in care yona de construire era la vremea respectiva in domeniul UAT Comuna Zavoi, iar DUNCA IMOBILIARE SRL era in contradictie cu toate UAT-urile care au detinut pajisti alpine pe Muntele Mic, vezi dosar nr. 2995/208/2008 si, fusesera date in posesia UAT Comuna Zavoi. Urmare a deteriorarii relatiilor dintre domnul Dunca Romeo Dan si primarul Comunei Yavoi, domnul Bunei Antonie, care a facut obiectul Dosarului penal nr.2651/115/2010 finalizat prin Decizia penala nr.126/2013 din 25.06.2013, SC DUNCA IMOBILIARE a dat in judecata AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAŞ SEVERIN, ASOCIATIA ALTITUDINE – ADMINISTRAŢIA SITULUI NATURA 2000 MUNŢII ŢARCULUI sa elibereze Avizul de Mediu pentru PUZ “Amenjare zonă turistică şi domeniu schiabil Nedeia Munţii Ţarcu-Comuna Zăvoi”, ceea ce a făcut obiectul Dosarului nr.3988/115/2012 si care prin Decizia civila nr.4593/2014 a respins cererea reclamantului SC DUNCA IMOBILIARE SRL.

Pana in anul 2016, cat a fost in functie primarul Harambasa Petru, domnul Dunca Romeo Dan nu a avut nici un interes sa construiasca Telescaunul Valsanu sau sa activeze Contractul de asociere in participatiune nr.1655/2013 prin construirea unei asocieri in participatiune intre Consiliul Local Comuna Turnu Ruieni prin Primar si SC DUNCA IMOBILIARE SRL.

In urma alegerilor locale din 2016, a rezultat un nou consiliu local si a fost ales un nou primar, in persoana domnului Maralescu Mihai. Pe acest fond, in Dosarul nr.2995/208/2008 s-a pronuntat de catre Curtea de Apel Timisoara civila nr 83 din 23.11.2016 prin care “respinge excepţia autorităţii de lucru judecat. Admite recursul formulat de recurenta reclamantă Comuna Zăvoi prin Consiliul Local Zăvoi dar şi recursul formulat de recurenta pârâta Comisia Locală de fond funciar a comunei Zăvoi împotriva sentinţei civile nr.1727/15.12/2015, pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul nr.2995/208/2008 pe care o modifică în parte în sensul că : Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta Comuna Zăvoi prin Consiliul Local Zăvoi împotriva pârâtelor Comisa Locală de Fond Funciar a comunei Zăvoi, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Caraş-Severin şi SC Dunca Imobiliare SRL.”…”Constată nulitatea absolută a Hotărârii nr.27 din 29.092008 a Comisiei Judeţene de Fond Funciar Caraş-Severin. Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.4830/28.012.2008”…”Irevocabilă”. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 noiembrie 2016”. In acest mod au revenit pajiştile alpine din Muntele Mic catre 7 UAT-euri ce include localitatile istorice ce au inzestrate de catre imparatul Franz Iosef la desfiintarea Regimentului 13 Granita, printre care si UAT Turnu Ruieni, care a recuperat intreg ternul pe care trebuia construit Telescaunul Valsanu

Din acest moment, domnul Dunca Romeo Dan a inceput o ofensiva de modificare a Contractului de asociere nr.1655/2013 prin incercarea de impunere a unui act aditional scris in conditiile lui si prin conditiile lui incepand cu anul 2017. La mijlocul anului 2017 a fortat impunerea actului aditional scris de el prin prezentarea lui in plenul consiliului local al comunei Turnu Ruieni, insa membrii consiliului local, mai putin 3 membri din care 1 a fost lipsa la sedinta, nu au fost de accord si in baza HCL nr.58/2017 a fost desemnat primarul comunei sa negocieze un alt act aditional care sa fie acceptabil pentru comunitatea locala. Acest lucru a dus la un val de ofense, injurii, si invective la adresa membrilor consiliului local, vezi Dosarul nr.12098/325/2018 in care consilierul local Ianosel Nicolae este chemat in instant pentru daune morale in suma de 100.000 Lei, pentru presupuse comentarii pe Facebook.

Avand in vedere calitatea de procesoman, deoarece firmele administrate de domnul Dunca Romeo Dan au avut si au pe rolul instantelor din Romania un numar de 860 de cauze, Primariei, Consiliului Local si primarului Maralescu le au fost deschise 8 dosare civile si doua dosare penale.

Referitor la beneficiile locuitorilor comunitatii locale, in perioada sarbatorilor de Craciun si a Anului Nou 2019 ski passul eliberat de firmele domnului Dunca Romeo Dan a fost de 150 de lei/zi fara a se acorda gratuitate pentru cetatenii comunei, in conditiile in care ceilalti operatori au eliberat in ski pass in suma de 90/zi cu gratuitate pentru locuitorii comunei".