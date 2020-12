Performanţa unei românce plecate din ţară la 17 ani: este în topul celor mai importanţi consultanţi bancari din Spania

Din Valencia, provincia unde trăieşte românca, doar şapte bancheri au fost incluşi în topul naţional realizat de cei la Citywire, Irina fiind singura femeie.

Cei 50 sunt prezentaţi într-o ordine alfabetică, nu pe o scară valorică, însă pentru Spania apariţia acestui top este extrem de importantă deoarece cei care sunt nominalizaţi reprezintă "crema" lucrătorilor din domeniul bancar.

Irina Ornela Moldovan are 36 de ani, este bancher la Santander, din 2007. Şi-a început cariera în lumea financiară ca broker la Arcadium, Manchester (Anglia). În 2017 a finalizat programul Executive Private Banking la IEB şi la London School of Economics.

A plecat din România, împreună cu familia, când avea 17 ani şi era în clasa unsprezecea a Liceului "Iulia Hasdeu" din Lugoj. A finalizat liceul în Spania şi a absolvit Universidad Jaime, din Castellón de la Plana (2003-2005) şi University of Salford (2005-2006). Are studii de master la Universidad de Alcala de Henares (2011-2012) şi IEB şi London School Of Economics (2017).

Este mândră că a reuşit să fie nominalizată în topul celor de Citywire şi spune că e rezultatul muncii sale de peste 13 ani. Românca spune că a fost deja felicitată de staful băncii, dar şi de clienţii cărora le administrează conturile.

"În topul 50, suntem doar şapte consultaţi bancari din Valencia, care au intrat în acest raport. Când am fost contactată de cei de la Citywire, mi-au spus că pentru includerea mea în acest top a contat cariera mea, experienţa în domeniu, respectiv evoluţia pe care am avut-o în sistemul bancar. Eu, acum, sunt consultant pentru clienţi care au sume mai mari de 500 de mii de euro în conturi. Îi sfătuiesc şi îi ajut să facă investiţii profitabile. Nu a fost foarte uşor să ajung aici, eu muncesc din 2007 în această bancă şi am urcat în ierarhie treptat, de la cel mai mic nivel. Am muncit mult, dar erau şi alte vremuri", spune Irina Moldovan.

Chiar dacă are deja o carieră importantă şi o familie întemeiată în Spania, Irina spune că nu ar refuza o ofertă venită din România.

"Niciodată să nu spui niciodată. Nu spun că nu aş lucra în ţară dacă aş avea o oportunitate şi dacă s-ar apela la experienţa mea, dar deocamdată sunt aici şi pentru mine e important să-mi facă treabă foarte bine acolo unde muncesc, indiferent că e în Spania, România sau oricare loc de pe acest glob pământesc", afirmă tânăra.

Irina trăieşte în Valencia, unde s-a căsătorit cu un spaniol, care munceşte tot în domeniul bancar şi împreună au două fetiţe, de cinci şi doi ani.

Vă recomadăm să mai citiţi: