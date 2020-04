Gestul minunat al unei fete de 14 ani din Lugoj: îşi vinde picturile la licitaţie şi donează banii spitalelor. „Vreau să-i sprijin în lupta cu noul coronavirus“

Patricia Tărăbuţă nu a rămas nepăsătoare la ceea ce se întâmplă în această perioadă şi a decis să dea o mână de ajutor. A dat un anunţ pe pagina sa de Facebook, că va picta mai multe tablouri pe care le va scoate la licitaţie, iar banii obţinuţi vor fi donaţi Spitalului "Teodor Andrei", din Lugoj şi Spitalului "Victor Babeş", din Timişoara, acolo unde sunt trataţi pacienţii infectaţi cu coronavirus.



Până acum, tânăra a pictat 16 tablouri, 14 dintre ele fiind deja vândute la licitaţiile de pe pagina ei de socializare. Licitaţiile încep de la suma de 100 de lei şi ajung chiar şi până la 1.000 de lei. Totul se face transparent, iar banii ajung în conturile celor două spitale.

„Sunt pasionată de pictură şi desen, fac asta de la 11 ani. Sunt autodidactă în aceste domenii, nu am urmat niciun curs sau o pregătire în sensul acesta. În general pictez pe pânză, folosesc vopsele acrilice şi pe bază de ulei. Pe cealaltă parte, lucrez şi cu o tabletă grafică. Totul a plecat de la dorinţa mea de a sprijini spitalul şi bolnavii, în lupta cu noul virus. Am observat că pot îmbina utilul cu plăcutul”, povesteşte Patricia.



Demersul fetei are mare succes şi oamenii sunt încântaţi de ceea ce face. Pe lângă tablourile vândute, Patricia a primit şi zeci de mesaje de felicitare.





“Lumea comentează şi mă felicită, oamenii îmi scriu mesaje. Tablourile sunt vândute în general pe pagina personală de Facebook. În caz că sunt doritori să sprijine acest demers, îi aştept cu drag să cumpere un tablou de pe pagina mea de Facebook. Toţi banii strânşi sunt donaţi, totul se face online şi clientul primeşte dovada că banii lui ajung la spitale. Îndemn şi alte persoane să sprijine sistemul medical şi lupta împotriva virusului”, ne-a povestit tânăra din Lugoj.



Patricia Tărăbuţă spune că va continua să picteze şi să vândă tablouri pentru a face bani pentru spitale, atât cât va continua această criză a coronavirusului. Dacă doriţi să o sprijiniţi, puteţi intra pe pagina ei de Facebook, unde Patricia îşi scoate la licitaţie ultimele creaţii.