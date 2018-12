Cum s-a răzbunat un om de afaceri pe primarul care a refuzat să-l susţină. Panoul montat în văzul lumii, pe pârtia de schi

A instalat pe unul din stâlpii telescaunului, la înălţime, un panou imens în care îi bate obrazul edilului. "Ruşine primarului Maralescu şi celor 9 consilieri de la Turnu Ruieni, care şi-au dorit ca acest telescaun să fie demolat", este mesajul de pe panoul gigant instalat de investitor.

“Au reziliat contractul şi împreună cu investitorii fomişti incapabili de a face lucruri trainice şi frumoase pe munte se bucurau că o să intru in faliment pentru ca mai apoi cu ochii în pământ şi capul plecat să implor, acceptând condiţii penale, îngăduinţă si iertare pentru că am spus în faţă ce aveam de spus celor ce au mintit, au furat şi au încercat să profite de pe munca şi banii mei. Normal în această situaţie mulţi ar fi plecat de mult din ţară asta condusă de putori şi hoţi în mare măsură, pentru că aici nu numai că se fură, se minte şi se trage chiulul, dar ce e mai grav nici nu există gram de răspundere pt faptele comise! Dar la Ruieni nu va fi aşa. Aici cu mine nu merge pentru că eu nu fug şi nici nu mă las călărit de un ticălos chiar dacă i-a păcălit cu minciuni ordinare şi pe consilieri! Aici vom răspunde toţi pentru ce am făcut. La fiecare urcare cu telescaunul vă voi reaminti că el, primarul în funcţie încă Maralescu şi cei nouă consilieri au vrut să dărâme instalaţia după ce înainte m-au pus să o fac. Si dacă ruşinea lor vă deranjează şi pe voi turiştii care veti schia aici, puteţi cumpăra şi tricouri în care de la obraz la obraz îi veţi transmite acestui individ ajuns primar că nu se face aşa . Adică dacă spui, trebuie să si faci, iar dacă nu vrei să se facă, nu ceri celui credul, harnic şi cinstit să se apuce de lucru”, arată Dunca.

De unde a pornit scandalul

Romeo Dunca a avut un contract semnat cu fostul primar din Turnu Ruieni pentru dezvoltarea unui domeniu schiabil pe Muntele Mic, urmând să construiască pe terenul pus la dispoziţie de Primăria Turnu Ruieni. Obiectivele turistice care trebuia să fie realizate de către Dunca Imobiliare SRL erau: o staţie inferioară pentru gondola Vâlşanu, plus zona tehnică; o zona administrativă pentru domeniu schiabil şi montarea a doi stâlpi a gondolei Vâlsanu, corespunzători susţinerii pe 300 de metri a traseului pentru cablul care străbate şi suprafaţa de teren aparţinând comunei Borlova.

Primăria Turnu Ruieni se obliga să pună la dispoziţia lui Dunca peste 10.000 de mp, unde investitorul urma să construiască un punct de alimentaţie, două pensiuni de patru stele şi o şcoală de schi pentru copii. Numai că după că, s-a schimbat primarul şi investitorul nu a mai avut cu cine să discute. Noul primar, Mihai Marlaescu, nu a mai fost de acord cu condiţiile acceptate de precedesorul lui şi i-a anulat contractual omului de afaceri, într-o perioadă în care acesta era deja în faza de finalizare cu telescaunul şi investise circa 8 milioane de euro.

Motivele invocate au fost că Dunca plăteşte prea puţini bani la bugetul local şi că nu se pot respecta de către o primărie o serie de condiţii prinse în contractual iniţial, cum ar fi paza obiectivelor să fie asigurată de administraţia locală şi faptul că în zona respectivă nu avea nimeni voie să mai pornească o altă investiţie.

Primarul Maralescu nu a dorit să ne răspundă la telefon. Ne-a închis de mai multe ori când l-am sunat, după care şi-a închis telefonul. Conflictul a ajuns în instanţă, iar judecătorii urmează să decidă cine are dreptate.

Unde se poate schia în Munţii Banatului

Pe Muntele Mic se poate schia pe cele trei pârtii Nordica, Felix şi Vâlşanu. Costurile pentru o zi la schi pe aceste pârtii se ridică la 150 de lei pe zi, preţ în care este inclus un transport din parcarea telescaunului sau de oriunde de pe traseul până la sosirea în parcarea de pe platou şi retur. SkiPass valabil pe partiile Nordica, Felix si Valsanu. Orar de functionare: 09:00 - 17:00. Beneficiaza de 50 de lei reducere copiii până la vârsta de 12 ani, pensionarii şi persoanele domiciliate pe raza comunei Turnu Ruieni, pe baza buletinului. Se poate achizţiona un ski pass de patru ore care costă doar 90 de lei.

Pe Semenic, un ski pass costă 70 de lei pentru o zi de weekend, cu reducere de până la 40 de lei pentru copii, iar în zilele săptămânii costul este de 40 de lei.

În ambele staţiuni zăpada există din belşug, însă viscolul le-a dat mari bătăi de cap administratorilor. De aceea, cei care doresc să schieze în această zonă e bine să urmărească paginile de Facebook: WeSki, pentru Muntele Mic şi Ponton Casa Baraj, pentru Semenic.