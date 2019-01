Cum poţi să-ţi faci acasă un condiment natural din legume. Ce ingrediente foloseşti

Uica Mihai spune că un astfel de condiment nu este greu de preparat şi se poate face acasă de către orice gospodină. Mai jos, găsiţi şi reţeta.



"Plecam la Târgul Sârbilor de la Oraviţa să cumpărăm Supco, sau cum îi spuneau regheţenii, Vegheta, amestecul acela miraculos din care puneai o linguriţă rasă la oala de fiertură şi se făcea o bogăţie de mâncare de îţi jucau purecii pe burtă. Suplinitor de gust de carne şi de viaţă. Şi mai târziu, când am început să călcăm noi în democraţie, mi s-a făcut dor de vechea Vegheta pe care nu o mai găseam de târguit, iar în comerţ apăruseră tot felul de Maghiuri şi Knoruri cu gust îndoielnic de chimicale. Şi atunci am făcut eu probă să îmi produc Vegheta de casă şi după mai multe încercări am reuşit reţeta asta pe care vi-o spun şi vouă să vă îmbucure oala cu fiertură şi cerul gurii:



Să iei aşa:

-un kil de morcovi

-o jumătate de kil de pătrunjel rădăcină

-un sfert de kil de păstârnac

- două sute de grame de ţelină rădăcină

- două sute de grame de ceapă dezbrăcată de foile ei

- o legătură de pătrunjel verde

- o legătură de ţelină verde

Şi toate legumele astea să le pui în robotul de bucătărie cu cuţit iute şi să le laşi să se facă aşchii mărunte de tot. Apoi le aşezi într-o tavă pe care să o tapetezi cu hârtie de copt şi să faci un strat uniform. Şi dai tava la cuptorul lăsat cu uşa deschisă. Scopul este să se evapore toată apa din legume ca să rămână numai fibra uscată şi sfărâmicioasă.



Şi din când în când mai mesteci în tavă şi mai netezeşti ca să se uşte straturile uniform. Şi când simţi între deşte că rumeguşul acela de legume nu mai are apă, scoţi tava afară şi o dai la răcit. Şi amestecul îl mai pui în robot încă o dată, adaougi o sută de grame de sare grunjoasă, dar neapărat grunjoasă şi fără iod, o linguriţă de piper, şi două trei foi de dafin sfărâmate în pumn. Şi iarăşi dai drumu la robot până ce bei tu un păhăruţ de ceva tare cu gândul la rachiul alb de pe vremuri. Şi când ai terminat, trebuie să scoţi din robot un nisip de legume plin de colori şi miroaznă, pe care să îl pui la păstru în pungi de hârtie, într-un loc întunecos şi uscat. Şi de câte ori pui să fiarbă oala de supă ori de ciorbă, toarnă în ea o lingură de amestecul acesta. Fără e-uri, fără aditivi. Fără coloranţi. Natural de la Uica Mihai şi cu gust de Epoca de Aur."