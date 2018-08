Cum faci o supă-cremă de roşii perfectă. Ingredientele care îi dau savoare

Sebastian Paul, bucătarul timişean care găteşte cu public în proiectul “Bucătăria lui Paul”, recomandă pentru această perioadă o supă uşoară, care poate fi făcută şi de cei care nu sunt aşi în bucătărie. Bucătarul bănăţean spune că reţea este simplă şi poate fi adaptată, după gust, de fiecare în parte, însă are câteva ingrediente de bază care îi dau un gust deosebit.

“Ca ingrediente avem nevoie de o ceapă mare, doi morcovi potriviţi, un cartof şi o jumătate de măr, cinci roşii decojite şi fără seminţe, sare şi piper. Busuiocul recomand să îl căutaţi proaspăt sau mai provocator este să îl plantaţi de cu primăvara, ca să aveti frunze proaspete în jardinieră.

Tehnica de gătire este simplă, dar trebuie respectaţi câţiva paşi de bază, care fac diferenţa între o supă făcută pe fugă si o supă-cremă perfectă.

Pentru început punem legumele la călit în puţin ulei, iar când sunt călite bine adăugăm pulpa de roşii, busuioc frunze, după gust, sare, piper, apoi apa cât să acopere legumele cu jumătate de palmă. Se lasă la fiert la foc mic până sunt fierte bine de tot. Se ia de pe foc, se pasează cu blenderul vertical până legumele sunt toate pasate ca o cremă. Se adaugă câteva linguri de ulei de măsline şi se amestecă bine.

La sfârşit se trece prin o sită fină, pentru a rămâne doar partea cremoasă. Mie, unul, după ce am gustat mi s-a părut puţin acrişoară; am zis să adaug jumătate de linguriţă de zahăr şi mi-am adus aminte că am în frigider un borcan de dulceaţă de ardei iute şi am adăugat o jumătate de linguriţă. Supa-cremă a devenit perfect echilibrată şi puţin picantă, perfectă pentru gustul meu.

Se poate servi cu crutoane sau chiar şi simplă”, spune Sebastian Paul.