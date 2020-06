Cum se fac buletele din carne de vacă cu sos. Ingredientele esenţiale folosite

Uica Mihai spune că dacă vreţi să gătiţi ceva dintr-o bucată din carnea unei vaci bătrâne, care nu este foarte fragedă, cea mai bună reţetă ar fi cea de bulete. Cu un sos potrivit, carnea nu doar că se poate mânca, ci devine un adevărat deliciu.



"Am o felie groasă de cam două kile, tăiată dintr-o pulpă de vacă bătrână. Atât de bătrână, încât cred că avea şi drept de vot. Mai întâi am să o curăţ de vinişoare şi de seu, am să o dau prin maşina de tocat carne cu sita rară ca să îmi iasă tocătura ca pentru cârnaţi, şi tocătura asta o combin cu vreo opt ouă, o mână zdravănă de pătrunjel tocat, un miez de pâine înmuiat în lapte, sare, piper şi cimbru. Fac bulete rotunde mici (sau mari) cât o nucă şi le fierb în apă cu sare şi făşii de ardei iute.

Când sunt fierte ele până în inima lor, se înghesuie să iasă la suprafaţă, vineţii şi nu prea aspectuoase, le scot cu paleta şi le pun pe strecurătoare şi mă apuc să fac sosul care o să le dea haină de prinţese.

Călesc trei linguri de făină în două linguri de ulei şi una de unt, sting cu zeama în care au fiert perişoarele îndoită cu lapte gras, mai adug puţin unt ca să primească sosul luci mătăsos şi pun buletele să dea clocot în sos, la foc mic de tot ca să nu se paradească şi să fac în cratiţă chircăţău, apoi pun capac, sting focul şi las să se îmbine toate aromele un sfert de ceas.



Nu mai fac salată de varză fraţilor, am atâtea murături în butoaie şi butoiaşe că o să fac un platou asortat cu trufandale (inimi de varză, pepenaşi, castraveţi umpluţi cu morcovi, vinete bebişor, ardei umpluţi cu varză, gogoşari şi bucheţele de conopidă) de o să sară în ochi, de frumos", spune bucătarul.