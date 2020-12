Ce este o autostradă pietonală. Proiectul, propus de şase studenţi pentru oraşul Timişoara

Este vorba despre The Strollers, proiectul pus pe hârtie de Henrietta Kovacs, Gabriela Margareta Luca, Sara Natalia Luca, Flavia Mărginean, Flavius Mita şi Vlad Rada. Tinerii spun că un proiect asemănător existent, dar la o cu totul altă scară, în alt context şi cu o configuraţie spaţială diferită, este High Line din New York.







Studenţii consideră că există încă numeroase legături pietonale deficitare, iar conectivitatea urbană este afectată per total. Proiectul a fost premiat deja de către Urbanize Hub România şi a ajuns pe masa administraţiei locale din Timişoara.

Vlad Rada, unul dintre autorii proiectului, spune că mai multe astfel de artere, bine-gândite, pot face mersul pe jos mai atractiv şi mai eficient.

"Un profesor ne-a direcţionat spre un concurs al Urbanize Hub. Soluţia cu care noi am venit a rezultat din problemele pe care noi le-am remarcat în viaţa noastră de studenţi - pietoni în Timişoara. Am vrut să vedem cât de uşor e să ajungă din punctul A în punctul B al oraşului, pe cale pietonală. Problemele care apar nu ar fi acelea de distanţă neapărat, cât cele de dispunerea traseelor pietonale. Sunt multe trasee foarte proaste în Timişoara, cu multe obstacole. Evident că, în condiţiile acestea, pietonii sunt descurajaţi şi preferă mijloacele de transport în comun sau taxiurile sau chiar autoturismele, dacă le au", spune Vlad Rada.

Tânărul povesteşte că echipa lor s-a inspirat chiar dintr-o situaţie deja existentă în Timişoara.

"Este vorba despre canalul Bega, care acţionează ca un traseu pietonal, pentru că de-a lungul marginilor lui sunt spaţii exclusiv pietonale, pe un traseu care străbat oraşul. Este exact ca o autostradă, chiar dacă e mai lung drumul tot mai repede ajungi pe acest traseu, pentru că nu sunt obstacole", afirmă Rada.

Cei şase studenţi propun deja un traseu, cu un proiect pilot care să fie observat o anumită perioadă pentru a se putea evalua rezultatele.

"Aceste trasee îi pot ajuta pe oameni să-şi rezolve problemele zilnice la pas. Şi am identificat cel mai potrivit traseu, ca fiind de-a lungul căii ferate dinspre Lugoj. Calea ferată este pusă pe un dâmb de pământ, care nu pune în pericol siguranţa pietonilor. Spaţiul pemite chiar şi construcţia unei piste pentru biciclişti. Am identificat şi o zonă în care ar putea fi proiectul pilot, într-o zonă centrală, şi am propus un posibil mod de implementare care să folosească nişte materiale şi o structură temporară pentru a se observa în primul an de implementare efectele lui şi pe baza lui să se ia decizii legate de continuarea acestui proiect", e de părere Vlad Rada.

Studenţii sunt încrezători şi speră ca administraţia locală din Timişoara să pună în aplicare proiectul lor, mai ales că din juriul concursului de la Urbanize Hub, au făcut parte şi membrii executivului local. Autorii proiectului spun că o asemenea soluţie ar putea fi adaptată pentru majoritatea oraşelor mari din România.

