Începe cel mai important festival de rock din vestul ţării. Ce artişti aduce pe scenă Custom Reşiţa

Artişti precum John Newman, The Rasmus, Massive Wagons, Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra, Celelalte Cuvinte sau Alternosfera vor spune povestea acestei ediţii.

Pentru ca toţi iubitorii de rock să se simtă bine în cele trei zile de neuitat, organizatorii festivalului Custom Reşiţa transmit câteva informaţii şi reguli pentru buna funcţionare a evenimentului.

Biletele sau abonamentele mai pot fi achiziţionate online până vineri dimineaţa, ora 08:00, după care se vor găsi la punctele de vânzare special amenajate de către organizatorii festivalului. Preţul unui abonament este de 250 de lei, respectiv 100 de lei pentru biletele de o zi.

Punctele fizice de check-in, de scanare sau de vânzare a biletelor se vor găsi l a intrarea principală a Stadionului Mircea Chivu din Reşiţa şi î n parcarea magazinului Lidl din Reşiţa, a mbele aflându-se la baza dealului care duce înspre Poiana Golului.





Este important de reţinut că, înainte de a urca înspre festival, toate biletele, online sau fizice, trebuie scanate la unul dintre cele două locuri menţionate anterior, pentru a putea fi schimbate în brăţările festivalului (brăţări care trebuie purtate la încheietura mâinii pe întreaga durată de valabilitate a biletului).

Modalitatea de plată din cadrul Custom Reşiţa se va realiza cu ajutorul jetoanelor. Valoarea unui jeton este de 8 lei, iar acestea se pot achita doar numerar (cash), de la locaţiile de Credit Points, din interiorul festivalului.

Accesul în zona unde are loc festivalul, către Poiana Golului, va fi posibil pe jos, într-o drumeţie de 15 minute, de la baza dealului, iar accesul auto înspre Poiana Golului este oprit (cu excepţia maşinilor persoanelor cu dizabilităţi + un însoţitor). Organizatorii pun la dispoziţie microbuze speciale pentru cei cu dizabilităţi + un însoţitor, pentru femeile însărcinate, pentru familiile cu copii până la 5 ani şi pentru cei cu sufletul tânăr de 60+, care vor pleca de vineri până duminică, înspre şi de la festival, după următorul program: staţia Lidl de la Trezorerie: 16:00 - 22:00 şi Poiana Golului: 00:00 - 02:00

Custom Reşiţa îşi va deschide porţile zilnic de la ora 14:00, primul concert va începe la ora 18.00, iar activitatea din cadrul festivalului se va încheia la 30 de minute după finalul ultimului concert din fiecare seară.

Programul pentru cele trei zile de festival poate fi consultat pe site: www.customresita.ro

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: