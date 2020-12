Un jandarm a cântat Imnul României la pian, în vârf de munte, la peste 1.700 de metri, de Ziua Naţională VIDEO

Plt. maj. George Tacăle, jandarm în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie (IJJ) Vâlcea, a urcat pe Vârful lui Roman, din Munţii Căpăţânii, la 1.700 m altitudine, cu pianul personal şi cu două steaguri împrumutate, dintre care unul de dimensiuni impresionante, 12 X 8 metri, îmbrăcat în ţinută de gală.

Aici a interpretat „Imnul României”, iar în final a adresat un mesaj cu ocazia Zilei României tuturor românilor.

„Mi-am dorit un mesaj adaptat vremurilor pe care le trăim, care să ofere speranţă, să ne amintim că doar împreună putem reuşi, putem trece peste orice încercare”, ne-a mărturisit în premieră autorul şi protagonistul clipului, George Tacăle.

„Cu rădăcinile adânc înfipte în pământul istoriei, poporul român este un miracol, după cum spunea Gh. I. Brătianu. Să-l trăim zi de zi cu toată fiinţa noastră, iar azi, când sărbătorim una dintre clipele de graţie ale istoriei sale să-i spunem României ”La mulţi ani!”, o urare rostită ca un legământ! Să fim uniţi, să fim solidari să fim puternici!”, sună textul mesajului.

Imnul României interpretat la pian, la 1700 m altitudine, în Munţii Căpăţânii, de un jandarm vâlcean, pentru 1 Decembrie (Sursa: George Tacăle):

Ideea clipului i-a fost inspirată de marii pianişti ai lumii, pentru care jandarmul are o pasiune încă din copilărie, când a luat cursuri la pian timp de opt ani.

„Ştiam că vine 1 Decembrie şi m-am gândit cine a fost cel care a filmat unirea de la Alba Iulia. De la Samoilă Mârza, mi-a fugit gândul la Imnul Naţional şi m-am decis să învăţ să-l cânt la pian. Iar cu ajutorul unor prieteni, care au un studio profesional în Râmnicu Vâlcea, în mod special a lui Bobiţă Cătuşanu – de la Antract, l-am înregistrat, schimbând un pic linia melodică. Apoi m-am gândit unde să-l filmez, acasă sau în natură. Inspirat de The Piano Guys, Constantino Carrara şi alţii, am decis să fac ceva în genul lor”, ne-a mai spus jandarmul vâlcean.

A sunat un prieten şi a decis să meargă în Munţii Căpăţânii, deasupra oraşului Horezu. „Am ţinut neapărat să fie undeva în Vâlcea, sus în munţi, dar unde să pot ajunge şi cu maşina. Mă gândisem şi la Transalpina. Am ales însă Vârful lui Roman, având în vedere că trebuia cărat pianul şi restul echipamentelor. Erau şi alte locaţii care s-ar fi încadrat în ideea mea, dar eram cu o dubă împrumutată şi nu-mi permiteam să merg cu ea oriunde”, a mărturisit George Tacăle.

Filmările au fost realizate inclusiv cu drona, pe parcursul a două zile în două locaţii diferite: la peste 1700 m, pentru partea cu pianul, şi la Runcu, o localitate în apropierea reşedinţei de judeţ, Râmnicu Vâlcea, pentru mesajul din final.

George Tacăle - jandarmul vâlcean care a interpretat la pian la 1700 m altitudine în Munţii Căpăţânii - Imnul României pentru 1 Decembrie 2020 Foto Adevărul - credit Laura Tacăle

Ideea realizării clipului pentru „1 Decembrie” reprezintă o iniţiativă personală, care a beneficiat însă de sprijinul comandantului unităţii, col. Grigore Ciauşescu, pentru uniforma de gală din garderoba unităţii şi promovare către superiori, dar şi a firmei Rotarexim – fabrica de drapele din Râmnicu Vâlcea, pentru cele două steaguri care apar în filmare.

Clipul a fost preluat şi postat şi de Jandarmeria Română, pe pagina sa de Facebook, dar şi pe alte reţele de socializare.

„Pe oricare munţi ne-ar purta paşii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare ţară, am putea să fim aproape unii de ceilalţi în orice moment, amintindu-ne că suntem români. Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munţii. Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim. Am rămas uniţi, reuşind, astfel, să trecem peste dificultăţile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranţa că vom depăşi greutăţile de acum aşa cum le-am depăşit şi pe cele din trecut. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”, este textul care însoţeşte videoclipul pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Nu este pentru prima dată când steagul României este arborat pe vârfurile montane ale României, dar intonarea Imnului României la pian pe o culme muntoasă reprezintă o premieră.

