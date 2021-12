Tânără imobilizată la pat, ţinută şase luni cu o fractură la picior într-un centru social. Dosar penal pentru abuz în serviciu şi rele tratamente

Scandalul s-a declanşat în data de 25 noiembrie, în urma unei vizite inopinate a reprezentanţilor CRJ la centrul din Zătreni - Vâlcea. Cu această ocazie, au descoperit-o într-unul din dormitoare pe Georgiana, de 33 de ani, ţintuită la pat - o tânără cu malnutriţie gravă, nevăzătoare, gemând de durere, cu piciorul drept rupt din luna iulie.

„Georgiana este o tânără cu dizabilităţi intelectuale severe, imobilizată la pat, o mână de om, piele şi os, fără văz şi nonverbală care de luni de zile se află în dureri cumplite. Aşa am găsit-o la CIA Zătreni, gemând într-un pat.... Era într-o „stare vădită de degradare, piele şi os... Avea braţele şi picioarele imobilizate şi nu se poate exprima. Georgiana are un femur rupt (nu se ştie cum, de ce, nimeni nu a văzut, nimeni nu a investigat), şi de luni întregi rabdă dureri cumplite pentru că nu o vede niciun doctor specialist. Georgiana nu poate cere să fie dusă la medic şi nici să primească servicii sociale într-un mediu adecvat şi nu în centrul din Zătreni. Nu poate cere pastile de durere. Nu poate cere o mângâiere sau un cuvânt bun. Nu poate să ceară nimic. Poate doar să scâncească de durere”, au povestit reprezentanţii CRJ.

În ciuda solicitărilor insistente ale acestora, ca Georgiana să fie dusă de urgenţă la medic, nu s-a dat curs acestei cereri. „Împotriva voinţei personalului medical aflat în centru, CRJ a solicitat la 112 un echipaj medical care să îi acorde tinerei ajutor. Echipajul UPU a informat CRJ că este nevoie ca medicul centrului din Zătreni să anunţe medicul coordonator al UPU că este o urgenţă. A fost nevoie de mai bine de o oră de discuţii între CRJ şi medicul coordonator, asistentele şi medicul centrului din Zătreni, pentru ca într-un final să fie transportată la Spitalul Municipal din Drăgăşani”.

Tânăra este internată la Zătreni (Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire - CASÎ) de nouă ani, iar de trei ani are un certificat medical de handicap permanent cu asistent personal, dar aceste drept nu i-a fost acordat de către reprezentanţii centrului, au mai menţionat activiştii în domeniul asistenţei sociale. În plus, nu beneficiază nici măcar de un pat cu mânere, precum cele din spital, care să-i ofere protecţie şi să o ajute, au mai atras aceştia atenţia.

La fel de şocant este faptul că nu se ştie cum şi-a rupt Georgiana piciorul care s-a sudat mai apoi într-o poziţie nefirească. În luna iulie, s-a consemnat în documentele centrului din Zătreni că a fost găsită cu membrul fracturat de către un îngrijitor şi dusă ulterior la spital. Dar chiar şi reprezentanţii centrului social exclud ipoteza ca aceasta să fi căzut din pat pe motiv că toţi pacienţii imobilizaţi ar fi permanent supravegheaţi.

După 10 zile de spitalizare, tânăra s-a întors la Zătreni cu o atelă, care i-ar fi fost dată jos după două luni de către asistentele centrului de asistenţă socială, deşi nici această informaţie nu este sigură sută la sută, pentru că angajaţii par să se încurce în declaraţii, având în vedere starea în care se află acum piciorul femeii. Aceştia au lăsat să se înţeleagă în schimb că este posibil ca fractura să se fi produs în timpul igienei personale, având în vedere că Georgiana ar avea oase fragile. În biletul de externare se menţionează, printre altele, că beneficiara suferă de un retard sever şi că nu a urmat un tratament medical sau vreun regim.

Deşi au adus cazul în atenţia Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, li s-a comunicat că nu este un caz de urgenţă care să justifice internarea. La Urgenţe însă, medicii au recomandat ca tânăra să fie supusă unei intervenţii chirurgicale. Cu toate acestea, abia în data de 2 decembrie, la insistenţele CRJ, femeia a fost dusă din nou la spital. Şi cum DGASPC nu a sesizat Poliţia despre acest caz, au făcut-o reprezentanţii CRJ, motiv pentru care caz a ajuns la Parchet, unde s-a deschis un dosar penal.

Cazul Georgianei adus la cunoştinţă preşedintelui României, Klaus Iohannis

„Am depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti. Am depus şi sesizare către Ministrul Muncii, ANDPDCA, ANPIS şi DGASPC Vâlcea. Dar nu vrem să se lase tăcerea peste Georgiana”, au mai anunţat reprezentanţii Centrului de Resurse Juridice.

Aceeaşi sursă a mai menţionat despre scrisoarea deschisă, o pledoarie pentru demnitate , adresată inclusiv preşedintelui şi premierului României, Klaus Iohannis, respectiv Nicolae Ciucă.

„Cel mai probabil, nouă, la CRJ, ne va fi greu dacă nu imposibil să mai avem acces la ea… aşa că trebuie să ne asigurăm că situaţia ei nu e băgată sub preş. Am ieşit public şi am cerut preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Nicolae Ionel Ciucă - Guvernul României, ministrului muncii Marius Constantin Budăi - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi preşedintei Autoritatea Naţională - Persoane cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii să monitorizeze starea Georgianei şi să ceară, din poziţiile pe care le ocupă, ca ea să primească ceea ce este legal şi uman necesar… ajutor medical şi îngrijirea adecvată. Ideal, într-un serviciu adecvat în comunitate şi nu închisă în Zătreni. Am cerut ca azi, să salveze un om. Măcar azi. Măcar un om cu dizabilităţi. Pe Georgiana”.