Scandal la grădiniţă. Părinţii au suspectat că personalul este contaminat cu SARS-CoV-2 şi şi-au testat benevol copiii. „S-au muşamalizat îmbolnăvirile“

Din raportările Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea reiese că numărul persoanelor diagnosticate cu SARS - CoV-2 în unităţile de învăţământ sunt în jur de 100: copii, dascăli şi personal auxiliar.

La unison, părinţi şi cadre didactice, recunosc că raportarea este depăşită, că numărul persoanelor infectate este cu mult mai mare, necunoscut chiar şi de către autorităţi care refuză să conştientizeze gravitatea situaţiei, lamentându-se pe motiv că, în general, copiii sunt asimptomatici.

Până acum, în Vâlcea, nu s-a ştiut decât despre o şcoală că şi-a suspendat cursurile, din cauza SARS - CoV-2 şi de zeci de clase, din mai multe unităţi.

Zilele trecute, în urma unui mesaj trimis unui jurnalist local care l-a postat pe reţeaua sa de socializare, s-a aflat că la fel se va proceda şi cu o creşă, care se va închide pentru următoarele două săptămâni. Cel puţin 10 persoane: copii şi angajaţi, plus familiile acestora, s-au infectat cu SARS - CoV-2, în condiţii cel puţin suspecte.

Părinţii acuză personalul unităţii că a ţinut situaţia ascunsă, motiv pentru care micuţii au dus virusul acasă. Angajaţii dau vina pe părinţi că şi-au adus copiii bolnavi în colectivitate, cu avizul şi implicit complicitatea medicilor de familie.

„Ceva în neregulă, mergem cu copilul la PCR. Surpriză: pozitiv!”

Creşa aflată în mijlocul scandalului virtual aparţine Grădiniţei cu program prelungit numărul 1, din Râmnicu Vâlcea. Cum clădirea este în renovare, micuţii au fost mutaţi cu personal cu tot în cadrul altei grădiniţe - Numărul 3.



„Săptămâna trecută se îmbolnăveşte staff-ul, dar vine la serviciu, luni, săptămâna asta. Surpriză: toate îngrijitoarele – concediu medical: dureri de spate, picioare rupte etc. Sunăm pe una dintre ele – nici nu putea vorbi de tuse! Ne prindem că e ceva în neregulă, mergem cu copilul la PCR. Surpriză: pozitiv! Până azi, din ce am înţeles, în total vreo şase copii, plus părinţii lor (sunt confirmaţi cu SARS – CoV-2 - n.r.). Grădiniţa nimic: silenzio stampa (tăcere totală – n.r.)!”, a povestit un părinte cum a perceput povestea legată de contaminarea din creşă.

De aici a pornit întregul scandal, pentru că unul dintre angajaţi a recunoscut că situaţia este mult mai gravă decât pare la prima vedere şi i-a învinovăţit pe părinţi pentru ce se întâmplă. Lucrurile s-au inflamat, fiind aduse acuze de ambele părţi.

„De ce şi-a adus copilul cu rinoree şi cu strănut la creşă?”

Asistenta grădiniţei, despre care tot din comentarii am aflat că în acest moment se află la Terapie Intensivă pe oxigen, a menţionat că mai mulţi părinţi au continuat să-şi aducă micuţii la creşă bolnavi, având însă aviz pentru intrare în colectivitate.





„L-aţi întrebat pe părintele care v-a trimis acest mesaj şi pe care îl protejaţi, de ce şi-a adus copilul cu rinoree şi cu strănut la creşă, şi alţi părinţi ca el? Dacă le spui să îi ţină acasă, se supără. Merg la medicii de familie şi vin a doua zi cu aviz de intrare în colectivitate”, a precizat asistenta.

Chiar dacă un copil vine bolnav în colectivitate, atâta timp cât are un act medical, asistenta nu poate trece peste ce a stabilit medicul. Practica a demonstrat că cei mai mulţi medici de familie eliberează astfel de documente fără să consulte pacienţii. La rândul lor, medicii susţin că ei i-au consultat pe copiii, dar că aceştia nu prezentau nici un fel de simptom.

O anchetă, probabil, ar putea scoate la iveală dacă medicii de familie se fac complici în acest caz şi dacă pot fi acuzaţi de zădărnicirea combaterii bolilor.

Păreri împărţite: „Mare parte din vina e şi a noastră”

Revenind la caz în sine, jurnalistul a mai primit şi alte mesaje în privat de la părinţi care consideră însă că este vorba despre o culpă comună. „Atât timp cât noi ducem în continuare copiii cu „mucişori” la grădi/şcoală, ca şi până acum... ce aşteptări avem? Să ne protejeze alţii copiii, dacă noi ca părinţi nu suntem în stare? Exact şi cazul grădiniţei... Copii veniţi bolnăviori de acasă, primiţi că sunt ai lui X, Y şi trebuie... Un cadru didactic pozitiv, o întreaga poveste.... Nu văd de ce ar trebui să ne plângem, când mare parte din vina e şi a noastră...”, a menţionat expeditorul mesajului. Nu este singurul mesaj de acest gen. „În legătură cu grădiniţa nr.1, cu cazul copilului depistat pozitiv, sunt revoltat datorită faptului că vina se aruncă asupra personalului de îngrijire. Totuşi, nu se ia în considerare faptul că aceşti copii pot aduce chiar ei virusul în creşă, să nu uităm că există asimptomatici. Dacă există părinţi aşa protectivi, cum se susţine, de ce nu au făcut teste copiilor înainte, de ce toţi se îngrămădesc să îi aducă în condiţiile prezente?! Pentru a putea lucra şi ei, nu? Cea mai responsabilă pentru cele întâmplate este Primăria! Sper să se ia măsuri şi totodată să nu se mai arunce vorbe fără a gândi!”, a declarat un alt părinte. „S-au muşamalizat îmbolnăvirile” Reacţia a venit imediat, tot din partea părintelui care a ales să facă problema publică. „Domnul trebuia să fie revoltat în momentul în care părinţilor din creşă, de la grupa mică, li s-a transmis că clasa se închide pentru că nu mai au personal. Nu li s-a spus din ce cauză personalul nu mai este prezent. Nu a acuzat nimeni motivul îmbolnăvirii. E clar că în situaţia actuală, poţi lua virusul ăsta de oriunde. Problema este că s-au muşamalizat îmbolnăvirile. Nu s-a făcut probabil nici un test PCR şi părinţilor le-a fost ascuns acest lucru. Copilul meu este asimptomatic. Deci, singurul motiv pentru care a fost testat este că ne-am dat seama că ceva nu este în regulă şi, fiind părinţi responsabili, am ales să vedem dacă sănătatea copilului este pusă în pericol. Nu primăria este responsabila pentru lipsa lor de spirit civic şi de bun simţ! Noi când am primit testul PCR, am anunţat în secunda doi conducerea unităţii şi DSP-ul. La fel şi părinţii celorlalţi copii!”, a mai precizat mama micuţului depistat cu SARS - CoV-2.

„Noi ne-am autosesizat, testat şi izolat” Aceeaşi persoană a acuzat faptul că din cauza faptului că situaţia nu a fost făcută publică s-au îmbolnăvit familii întregi. „În cele din urmă, hotărâseră să testeze copiii, nu cadrele. O mizerie... Apoi, am primit mesaj că se va suspenda activitatea pe o perioadă de două săptămâni. Este normal, după alte două săptămâni în care au tăcut şi s-au îmbolnăvit atâţia? Noi ne-am autosesizat, testat şi izolat”, a mai precizat mămica. „Nu s-a ascuns nimic” Asistenta grădiniţei a precizat că imediat cum au existat confirmări oficiale a fost anunţat DSP-ul. „Nu s-a ascuns nimic. În momentul în care au fost confirmări ale testului PCR s-a anunţat, dar dumnealor tot au preferat să îşi aducă copiii”, a mai acuzat asistenta. Reacţia părinţilor nu s-a lăsat aşteptată. „În momentul când ai suspiciuni de COVID - 19, nu mai aştepţi confirmarea PCR, anunţi că nu mai mergi la job!”, i-au răspuns aceştia. Comunicare deficitară, „secretomanie generală” Problema comunicării legate de situaţia COVID - 19 în unităţile şcolare, şi nu numai, este una generală. Autorităţile refuză să nominalizeze unităţile în care există focare de SARS - CoV-2, iar personalul acestora anunţă problema cu dificultate şi greutate, abia când se ia decizia închiderii instituţiilor parţial sau total.

„La noi în şcoală, mai bine de jumătate dintre cadrele didactice sunt bolnave. Şi nimeni nu a spus nimic, a fost secretomanie generală. Eu am ales să spun, ca toată lumea să-şi ia măsuri, să meargă să se testeze, să stopăm odată situaţia asta, că de aceea s-a ajuns aici. Dacă se spunea de la primul / primele cazuri, poate în acest moment numărul celor infectaţi era mult, mult mai mic”, ne-a declarat un dascăl vâlcean.





Interesant este faptul că există nişte proceduri pentru astfel de situaţii, de care nimeni nu pare să ţină cont şi anume că toţi contacţii direcţi ai unui caz SARS - CoV-2, dintr-o unitate şcolară, trebuie testaţi. Se merge foarte mult, însă, pe interpretarea acestei proceduri, motiv pentru care astfel de testări sunt fie inexistente, fie în număr foarte mic. Aşa se şi explică de ce situaţiile scapă de sub control.





Oficial, doar 72 de unităţi şcolare din Vâlcea vor funcţiona după scenariul roşu, de astăzi, 8 martie, adică vor merge la grădiniţe / şcoli doar preşcolarii şi cei din ciclul primar, iar 34 de clase şi-au suspendat activitatea.





Abia când societatea civilă decide să ia atitudine, informaţiile sunt confirmate oficial şi numele instituţiilor implicate devin publice. Astfel s-a întâmplat cu Şcoala Waldorf din Râmnicu Vâlcea, iar acum cu Creşa Grădiniţei cu program prelungit numărul 1.





Tot pe surse, spre exemplu, am aflat că există cadre didactice confirmate cu SARS - CoV-2 şi la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea, spre exemplu. Se aşteaptă ca situaţia să explodeze la propriu în viitorul apropiat în şi mai multe unităţi şcolare.



