Profesor de matematică: „Să se depună contestaţii, în mod întemeiat“. Dascălul a oferit rezolvarea, prin mai multe metode, a subiectelor de la Evaluarea Naţională

Un reputat profesor de matematică din Râmnicu Vâlcea, Ştefan Smărăndoiu, a oferit pentru „Adevărul” rezolvarea unor subiecte prin mai multe metode, astfel încât „să se depună contestaţie, doar în cazuri bine întemeiate”. Este vorba despre cel mai prolific profesor de matematică pentru clasele V - VIII, din judeţul Vâlcea, mentor al sute de olimpici şi premianţi la concursurile naţionale şi internaţionale de matematică, autor a zeci de culegeri şi manuale de matematică.

Într-un articol precedent în care a discutat cu un reporter „Adevărul” despre subiectele din acest an de la Evaluarea Naţională, profesorul vâlcean a promis că va oferi rezolvarea subiectelor, aşa cum o face an de an, pentru ca toţi cei care sunt nemulţumiţi de nota primită să aibă posibilitatea de o recorectarea a lucrării.

Rezultatele la Evaluare Naţională vor fi publicate de această dată în format anonimizat.

Bine de ştiut este faptul că în acest an, pentru prima dată, se pot depune şi contestaţii online, metodologia fiind schimbată din cauza pandemiei de coronavirus. În acest caz, candidaţii trebuie să completeze, semneze şi depună/transmite şi o declaraţie-tip în care se menţioneze faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială. „Este foarte important ca elevii şi părinţii să ştie că nota obţinută în urma contestaţiei va rămâne notă finală, chiar dacă va fi mai mică decât cea iniţială”, a subliniat prof. Ştefan Smărăndoiu.

Galeria Foto, alături de subiectele rezolvate. Declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai minorilor, se specifică în Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale. Modelul îl regăsiţi înalături de subiectele rezolvate.

Contestaţia se poate depune şi la secretariatul unităţii de învăţământ, sau pe mailul şcolii.

„La prima evaluare se poate greşi doar datorită numărului mare de lucrări ce trebuie corectate într-un interval de timp scurt”, a explicat prof. Ştefan Smărăndoiu.

Contestaţiile se pot depune luni, 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00, respectiv, pe 23 iunie, între orele 08:00 – 12:00. „Să sperăm că nu sunt contestaţii şi astfel, ceea ce postez să fie util pentru lărgirea cunoştinţelor metodice şi, mai ales, pentru generaţiile următoare!”, a mai spus dascălul care a postat rezolvările şi pe pagina sa de Facebook

De asemenea, profesorul vâlcean a transmis felicitări şi echipei din cadrul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, „atât pentru subiectele generoase - rezolvabile prin mai multe metode - bine alese ca grad de dificultate (mai uşoare faţă de anul precedent datorită condiţiilor speciale în care s-a încheiat anul şcolar), cât şi pentru Testele de antrenament”.