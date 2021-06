Primar acuzat că patronează o groapă ilegală de deşeuri: „Nu pot şti tot”. Fiul lui este şef la Mediu VIDEO

Momentul a fost filmat şi au fost anunţate organele competente, activiştii de mediu refuzând să le permită muncitorilor să plece cu utilajele.

La faţa locului au apărut echipaje de Poliţie, reprezentanţii Gărzii de Mediu Vâlcea, preşedintele Gărzii Naţionale de Mediu, Ovidiu Berceanu şi primarul localităţii, Nicolae Voicescu. Şeful comisarilor de mediu l-a acuzat public pe edil, prin intermediul reţelei sale de socializare , că patronează groapa ilegală de deşeuri.





Acesta a menţionat că în doar câteva ore, în groapa săpată la marginea pădurii de utilajele Primăriei, s-au ascuns peste 11 tone de gunoaie municipale compactate, şi că se va lăsa cu plângeri penale.

Poliţia Vâlcea a deschis deja un dosar penal pentru „eliminare de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu”.

Primarul din Fârtăţeşti, liberalul Nicolae Voicescu ( la al şaselea mandat) - tatăl şefului Agenţiei de Mediu Vâlcea (Alin Voicescu) - s-a apărat, spunând că vinovaţi sunt angajaţii din subordine, conducerea Serviciului de Gospodărire Locală, Consiliul Local şi viceprimarul, pretinzând că nu are habar ce fac aceştia pe la spatele lui.

„E problema muncitorilor, probabil că e înţelegerea lor...”

„N-am de unde să ştiu ce fac toţi angajaţii”, a spus primarul. A motivat despre camioanele care transportau gunoaie că, deşi aparţin Primăriei, sunt concesionate Serviciului de Gospodărire Locală (SGL), care se ocupă cu gestiunea şi administrarea deşeurilor, pentru care nu mai există autorizaţie de colectare şi rampă de depozitare. Fârtăţeşti apare pe harta deşeurilor doar cu o staţie de transfer. În trecut acestea erau duse la o groapă de gunoi din Argeş.

Prin urmare, responsabili de întreaga situaţie sunt conducerea SGL şi şoferii de camion - fiind angajaţii acestei instituţii al cărei asociat unic este de fapt Consiliul Local. Despre şoferul de pe buldo-excavator a recunoscut că este angajat al Primăriei, iar despre utilajul care săpase groapa ilegală şi care îngropa deşeurile a motivat că ar fi trebuit să fie la o altă lucrare.

„Nu ştiu ce caută aici!... E problema muncitorilor, probabil că înţelegerea lor... ”, a spus alesul refuzând să răspundă la provocarea activiştilor de mediu care au menţionat că angajaţii au recunoscut că primarul şi conducerea SGL i-au pus să se ocupe de deşeuri.

„Partea de salubrizare nu-mi aparţine, este a celor de la Gospodărire care nu-mi sunt subordonaţi. Iar cu acest buldo-excavator vedem despre ce este vorba, că el a fost trimis de dimineaţă la o defecţiune, de către viceprimar, în urma căreia au rămas fără apă şapte sate... Eu aşa ştiu lucrurile la ora actuală. Iar cine a greşit, plăteşte”, a conchis primarul Nicolae Voicescu.

În schimb, a apărat-o pe şefa de la Gospodărire, când i s-a adus la cunoştinţă că nu răspunde la telefon, pe motiv că este în afara programului, chiar dacă comisarii au motivat că au sunat-o inclusiv în timpul orelor de lucru.

„Gunoiul pe care autorităţile încearcă să-l ascundă sub preş pute rău de tot”

Comisarii gărzii de mediu au stabilit că în ziua respectivă au fost aduse la groapă cel puţin trei astfel de transporturi şi au reamintit că indiferent cine se ocupă de problemele de mediu, responsabilitatea finală revine primarului.



„Este posibil ca în orice unitate salariatului să-i dai un ordin şi să nu fie respectat...”, a încercat alesul să paseze responsabilitatea.

Activiştii de mediu susţin însă că de ani de zile primarul încearcă „să ascundă gunoiul sub preş”: „La Fârtăţeşti gunoiul pe care autorităţile încearcă să-l ascundă sub preş pute rău de tot. Oamenii satului au fotografiat şi filmat ziua în amiaza mare maşina şi angajaţii firmei primăriei care depozitează gunoaiele ilegal la marginea satului. Şi au sesizat şi autorităţile de mediu”, a menţionat Asociaţa Kogayon, un ONG care se ocupă de conservarea naturii, educaţie ecologie etc., referindu-se la una dintre nenumăratele semnalări ale cetăţenilor legate de faptul că Fârtăţeştiul a devenit în timp o groapă imensă pentru deşeuri.

Tone de deşeuri descărcate într-o groapă ilegală din Fârtăţeşti - Vâlcea, operaţiune demascată de activiştii de mediu, Foto colaj Adevărul - credit Victor Ioana

„Aceşti oameni au fost scăpaţi de sub control de către conducere”

Primarul a negat însă şi aceste acuzaţii: „Aici e un caz izolat, probabil, care se va rezolva, zic... Nu ştiu dacă sunt deşeuri îngropate... Chiar vă rog să mergeţi în toate şanţurile şi pe toate coclaurile comunei...”, a spus acesta, refuzând însă să fie de acord, cel puţin pe moment, cu dezgroparea maldărelor de pământ, din care ieşeau, doar la o scormonire cu piciorul, diverse deşeuri.



„Nu există o groapă de gunoi în comuna Fârtăţeşti, din ce ştiu eu. Nu pot să răspund în numele şoferului, al manipulantului, de fiecare ceea ce face. Un primar nu poate să răspundă de toate relele”, s-a mai apărat Nicolae Voicescu.

În plus, a cerut să nu fie confiscat buldo-excavatorul: „Ar fi bine ca utilajul, fiind pe situaţii de urgenţă, să-l deblocaţi, mai ales cu inundaţiile şi codurile de la ora actuală. Iar dumneavoastră cu societatea şi angajaţii luaţi măsurile de rigoare, vă rog! Făceţi-vă datoria, conform legii. Camionul, nu e o problemă, sigilaţi-l! Eu rămân aici, facem curăţenie!”, le-a cerut primarul comisarilor de mediu.

Şi a subliniat din nou: „Părerea mea este că aceşti oameni au fost scăpaţi de sub control de către conducere”, referindu-se la muncitorii găsiţi la groapa de gunoi, pe care însă nu i-a întrebat nici un moment ce caută acolo ori ce câştig ar fi putut avea din toată afacerea, folosindu-se şi de bunuri care nu le aparţin.

S-a comportat cu ei de parcă nimic nu ar fi fost nici o problemă, dându-le de înţeles că totul este în regulă. „Ai familie, ai copii şi încheiem discuţia”, i-a spus la un moment dat şoferului de pe buldo-excavator.

Primarul din Fârtăţeşti - Vâlcea, Nicolae Voicescu dând explicaţii poliţiştilor şi comisarilor Gărzii de Mediu despre existenţa unei gropi ilegale de gunoi Foto colaj Adevărul - credit Victor Ioana

„Nu suntem pe front... nu omorâm pe nimeni”

Cât despre existenţa gropii de la marginea pădurii, edilul a precizat că a fost săpată pentru a folosi nisipul / pământul la mănăstire şi drumurile comunale, deşi astfel de lucrări nu pot fi executate oriunde şi fără un plan ori acte.



„Nu suntem pe front... nu omorâm pe nimeni”, şi-a arătat edilul supărarea în final. „Nu pe termen scurt”, a venit replica activiştilor de mediu.

Alesul din Fârtăţeşti a lăsat să se înţeleagă că este destul timp pentru a se rezolva situaţia: „Mâine, poimâine, vedem despre ce este vorba”, a mai spus acesta.

Garda de Mediu a dat dispoziţie de confiscare a utilajelor implicate în operaţiune şi urmează să facă săpături pentru a depista cât de mari şi cât de multe sunt depozitele îngropate din Fârtăţeşti, potrivit localnicilor. Primăria riscă să primească pentru acestea, dacă vor fi descoperite, amenzi de sute de mii de lei.

