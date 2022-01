Operaţiune dramatică de salvare a turistului căzut într-o prăpastie din Munţii Latoriţei. „Era zăpada până la brâu, a supravieţuit miraculos” VIDEO

Salvamontiştii vâlceni au avut parte, în noaptea de joi spre vineri, 20 / 21 ianuarie, de una dintre cele mai grele misiuni de salvare din ultimii ani . Şapte ore s-au luptat cu nămeţii, viscolul, ceaţa, pericolul de avalanşă şi gerul pentru a salva un turist polonez rătăcit de grupul său, dintr-o prăpastie din Căldarea Bora. Prietenii săi n-au ştiut ce i s-a întâmplat până când nu s-au oprit la un moment dat din drumeţie. Atunci au constatat că unul dintre ei lipseşte. Ei au fost cei care au anunţat autorităţile şi au cerut ajutorul.

Operaţiunea salvamontiştilor din Voineasa şi a prietenilor lor a durat aproape toată noaptea. Când au reuşit în sfârşit să-l găsească pe polonez, acesta era deja în stare de şoc hipotermic.

Ger de -25 de grade

„A fost o intervenţie extrem de dificilă, pentru că am avut cod galben de vânt şi temperaturi scăzute. A bătut foarte tare vântul, a fost şi ceaţă şi s-a amplificat frigul. Am avut şi -17 grade şi s-a dus spre - 20, - 25 de grade. În plus, eram supuşi şi riscului de avalanşă, într-o căldare adâncă. A fost destul de greu. Şapte ore a durat intervenţia nocturnă. La ora 4:00 dimineaţa am predat victima celor care i-au acordat primul ajutor”, a povestit şeful Salvamont Voineasa, Marcel Andreescu, în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Polonezii n-au ştiut când a căzut amicul lor în prăpastie

Apelul a fost primit joi seara. Turiştii polonezi nu şi-au dat seama ce a păţit amicul lor, din cauza ceţii. Plecaseră într-o aventură cu snowmobilul prin Munţii Latoriţei. Au ajuns într-o zonă deosebit de periculoasă cunoscută sub numele de Căldarea Bora, de lângă masivul cu acelaşi nume. Au trecut cu toţii peste buza prăpastiei adânci de 200 de metri, dar niciunul nu a conştientizat pericolul, din cauza vizibilităţii scăzute. Unul însă a avut ghinionul şi a alunecat în prăpastie.

„S-a rătăcit în Munţii Latoriţei, la câţiva kilometri de pârtiile de la Transalpina Voineasa , de cota 2000, nu aş putea să apreciez corect câţi kilometri, dar clar mai mult de unul, în Căldarea Masivului Bora... Erau mai mulţi în grup. I-a prins ceaţa şi viscolul şi s-au trezit când au făcut numărătoarea că lipseşte unul dintre ei...”

„Era în stare de şoc, nu ar mai fi supravieţuit încă o oră”

Deşi prăpastia era destul de adâncă, turistul a supravieţuit ca prin minune, cu leziuni destul de uşoare în urma unei astfel de căderi: „Prăpastia era cam de vreo 200 de metri adâncime. A căzut cu snowmobilul până s-a oprit. A avut foarte mare noroc că a fost zăpada proaspătă şi a atenuat din cădere. A supravieţuit miraculos”, recunosc salvamontiştii.

Aceştia spun că bărbatul de 51 de ani, bine făcut, cu o greutate de 106 kilograme, a scăpat ca prin minune: „Era în stare de şoc, deja îngheţase, dacă nu reuşeam să ajungem la el în următoarea oră, maximum două ore, nu ar mai fi supravieţuit. N-a avut absolut nimic în afara unor leziuni, simple lovituri”.

„N-ar fi putut să se salveze singur”

Cu toate acestea, nu ar fi putut să se salveze singur, din cauza zonei în care căzuse, extrem de accidentată: „Plus că era destul de traumatizat de ce i se întâmplase. Nu se putea deplasa singur, a trebuit ajutat”.

Misiune de salvare a salvamontiştilor din Voineasa a unui turist polonez căzut într-o prăpastie din Munţii Latoriţei - Vâlcea Foto Adevărul - credit Salvamont Voineasa Misiune de salvare a salvamontiştilor din Voineasa a unui turist polonez căzut într-o prăpastie din Munţii Latoriţei - Vâlcea Foto Adevărul - credit Salvamont Voineasa

Turistul polonez a fost găsit în jurul orei 02:00, după multe încercări, salvatorii fiind nevoiţi să facă mari ocoliri, din cauza pericolului prezentat atât de vreme, de terenul accidentat, cât şi a riscului de avalanşă.

„Nu am putut să intrăm mai devreme în zonă din cauza vântului extrem de puternic, a ceţii şi a temperaturilor scăzute. Nu puteam să-l localizăm, pentru că zona este destul de întinsă. Am avut o vreme extrem de capricioasă azi - noapte. N-am avut vizibilitate, dar viscolea, temperaturile erau extrem de scăzute, le-am avut pe toate. Şi atunci, dacă intervenţia noastră pune în pericol salvatorul montan, suntem nevoiţi să oprim căutările. Nu ne hazardăm”, a mai explicat salvatorul montan de ce au fost nevoiţi să facă pauze.

„Se putea întâmpla o tragedie colectivă”

Doar că în acest caz, în ciuda piedicilor, căutările au continuat: „A durat atât de mult pentru că am fost nevoiţi să deviem foarte mult de la traseu, riscul de avalanşă fiind extrem de crescut. Vă daţi seama că şi noi am trecut pe acolo, pe unde s-a produs accidentul şi, fiind şi întuneric, şi ceaţă, şi zăpadă mare, am fi putut şi noi să păţim acelaşi lucru”.

Doar că salvatorii au fost mai prevăzători. Ca să evite zonele cu risc de avalanşă, au preferat ca o porţiune de drum să continue căutările pe picioare: „A trebuit să căutăm la un moment dat pe jos, fără snowmobile, fără nimic, în zăpadă până la brâu. Ninge şi acum, încontinuu, iar stratul nou de zăpadă peste cel vechi duce la risc de alunecări. Polonezii au trecut cu snowmobilul printr-o zonă foarte expusă. Au avut noroc cu toţii, se putea întâmpla o tragedie colectivă”, recunoaşte salvamontistul.

Misiunea de salvare a fost dusă la bun sfârşit de trei salvamontişti de la Voineasa şi patru prieteni ai acestora, echipaţi corespunzător, care s-au deplasat în cea mai mare parte a misiunii de salvare cu snowmobilele.

Turiştii polonezi, cazaţi în zona Obârşia Lotrului, au fost trataţi cu un ceai şi o gustare la Refugiul Salvamont Voineasa. „Ce mai putea să mai spună (turistul accidentat - n.r.). Ne-a mulţumit, fericit că a supravieţuit!”

