FOTO VIDEO Viaţa senzaţională a sihastrului „Antonie cel Tăcut”: legat în lanţuri în copilărie, militar la Antitero, alungat din munţi de autorităţi

Lucru aproape imposibil de realizat având în vedere că omul nu vorbea, nu pentru că nu putea, ci pentru că refuza să facă acest lucru, în urma unui legământ al său cu Cel de Sus, făcut încă din tinereţe, motiv pentru i se spunea „Antonie cel tăcut”.

A ajuns în atenţia publicului la început prin intermediul scrierilor sporadice al puţinilor montaniarzi care l-au cunoscut şi apoi, în 2014, când a suferit un accident şi s-a cerut ajutorul autorităţilor, pentru că se afla într-o stare extrem de precară.

Anul acesta, într-o documentare despre sihaştrii din munţii Vâlcii , ni s-a spus că a dispărut de ceva vreme din grota în care locuia şi nimeni nu mai ştie nimic despre el. Apoi, cu totul întâmplător aveam să aflăm şi cumplitul adevăr: sihastrul de pe Muntele Basarab a trecut la cele veşnice şi a fost înmormântat tot în Vâlcea, în cimitirul unei mănăstiri aflată pe vârf de munte. Tot atunci am aflat şi motivul tulburător al dispariţiei sale din Vâlcea, dar şi o serie de detalii despre senzaţionala sa poveste de viaţă.

Momentul în care pustnicul Antonie a ajuns în atenţia publicului larg, în 2014, urma unei misiuni de salvare din Muntele Basarab, Sursa Adevărul:

Printre cei care l-au cunoscut şi au vorbit cu pustnicul din Parcul Naţional Cozia, unde se află şi Masivul Basarab, se numără şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera şi fratele acestuia – Ionică Lera, montaniard împătimit alături de Dinu Boghez şi administratorul PN Cozia, Pavel Prundurel. Cu ajutorul acestora am reuşit să aflăm o parte din tainele pustnicului care a vieţuit în Munţii Coziei, dar şi cu ajutorul bloggerului Mircea Stanciu. Acesta a scris un material despre sihastrul pe care l-a cunoscut în urmă cu trei ani , în Revista „Familia ortodoxă”, editată sub patronajul a două ONG-uri cu binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Muntele Basarab este amplasat în dreapta DN 7 / E 81, la intrare în defileul Oltului, lângă Mănăstirea Cozia Veche, din Călimăneşti. Nu este accesibil oricărui turist, motiv pentru care a şi fost ales de călugărul Antonie. De altfel, munţii Vâlcii, parte din Carpaţii Meridionali, sunt preferaţi de sute de ani de către cei dornici să trăiască lupte cu sine, cu propriile limite şi ispite, cu vitregiile naturii şi ale minţii umane, cu propria credinţa, în dorinţa de a-l găsi pe Dumnezeu şi liniştea sufletească departe de lume, de confort, de siguranţă, de ceea ce cunosc.

„Contrar a ceea ce se spun unii sau alţii, adevărul este că în grotele şi peşterile dintre Cozia şi Buila trăiesc de fapt în acest moment în jur de 100 de persoane, atât bărbaţi, cât şi femei, unii care-l caută pe Dumnezeu, alţii care fug de lume şi de braţul legii. Nu-i vezi, atât de bine se ascund. Nu prea vorbesc, sunt din toată ţara”, ne mărturiseşte şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

Şeful salvamontiştilor vâlceni mai recunoaşte şi că: „Unii dintre ei sunt cu acte, adică luaţi în evidenţele mănăstirilor şi schiturilor din zonă, ale episcopiei şi respectă canoanele impuse - adevăraţii sihaştri, de alţii nu ştie nimeni, nimic. Unii trăiesc cu adevărat în pustie, se hrănesc cu seminţe, grâu încolţit, hrană uscată, fructe uscate, orez, se duc la slujbă duminica şi de sărbători, alţii s-au aciuit pe acolo şi se hrănesc furând din ogrăzile localnicilor... Stau în grote, au şi câteva chilii, construcţii, dar nu locuiesc în ele”.

Tot de la Lera aveam să aflăm şi cumplitul adevăr despre pustnicul „Antonie cel tăcut”, probabil cel mai enigmatic şi paradoxal cel mai renumit pustnic din Vâlcea, de după Revoluţie, dar şi motivul pentru care acesta nu mai locuieşte în PN Cozia.

Când au văzut că nu mai au nici o veste despre sihastru, monahii au cerut ajutorul autorităţilor. A urmat o operaţiune de salvare, în care călugărul a fost adus pe braţe, până la baza muntelui.

A fost găsit în grota sa de la 1200 m altitudine într-o stare extrem de precară, abia se ţinea pe picioare şi transportat la spital. După ce s-a mai înzdrăvenit, s-a întors în „casa sa din munţi”.

Atunci s-a aflat că omul nu vorbea deloc, comunica doar prin scris, şi a început să suscite atenţia publicului. Un an mai târziu se pare că a fost alungat, culmea tocmai din cauza „legământului tăcerii” la care se angajase, şi din cauza căruia comunica doar prin scris. „Avea un jurnal care nu convenea tuturor”, avea să ne mărturisească salvamontistul Mircea Lera motivul pentru care nu se mai ştie nimic despre călugăr.

Şeful Salvamont ne-a mărturisit: „Avea un caieţel, un fel de jurnal în care îşi scria gândurile, dar şi tot ce se întâmpla în jurul său. Îşi nota tot, acolo, mai mult decât ar fi trebuit. Nu vorbea cu nimeni. Personal m-am întâlnit cu el de câteva ori. Odată, când am ajuns cu un coleg, Dicu, în zonă, s-a oferit să ne dea jos dintr-un copac nişte păstrăvi, bureţi de fag. Noi n-am reuşit, dar ne-a văzut că ne chinuim. A făcut o crăcană şi fără să ne vorbească nu ne-a lăsat să plecăm până nu ne-a dat jos bureţii. Un tip extraordinar”, îşi aminteşte Lera.

Vorbea doar prin semne cât să se facă înţeles. „Ăsta-i era canonul sihăstriei”, avea să-şi aminteşte şi Dinu Boghez, unul dintre împătimiţii muntelui care au avut ocazia să-l cunoască pe pustnic. Tot acesta mărturiseşte şi că deşi nu vorbea, călugărul părea dornic să comunice, motiv pentru care i-a arătat „gândurile aşternute pe hârtie, cu slova cam mare şi dezordonată”.

Mircea Lera ne mai spune: „Într-o zi, când a coborât la slujbă, la Mănăstirea Cozia, unde mergea din când în când, oamenii legii s-au dus la grota acestuia şi i-au găsit jurnalul în care scria şi alte lucruri despre anumite „persoane cu ştaif prin Vâlcea” care braconau prin zonă”.

Şeful Salvamont are cunoştinţă despre o astfel de întâmplare: „Ce scria în caiet este foarte interesant. Pentru că fratelui meu i-a povestit o întâmplare cu o căprioară. Într-o tură de creastă, în apropierea grotei în care locuia sihastrul, am găsit o ciută ucisă. Sunt mulţi ani de atunci. Am alertat oamenii legii. Eram conştient că şi călugărul o văzuse înaintea noastră. Ştia de ea şi ştia şi cine braconase în zonă”, mai spune Lera care este convins că sihastrul şi-a notat totul în caietul său.