FOTO Noi indicii despre echipamentul turistic de mii de euro găsit sfâşiat în Munţii Căpăţânii: „Este o porţiune de 200 de metri unde n-ar intra oricine“

Iniţial s-a crezut că echipamentul montan a fost „pierdut” în vara anului trecut, pe munte, dar, după ce s-a verificat aparatul foto Canon, descoperit într-un rucsac, au apărut noi indicii care i-au pus pe anchetatori şi pe alte piste.

Fotografiile recuperate erau datate în 2011, prin urmare, se ia în considerare posibilitatea ca ancheta să ia în considerare o perioadă mai îndelungată privind abandonul misterios.

Polonez rătăcit în zonă, în 2015

Sunt verificate mai multe ipoteze, inclusiv cea legată de rătăcirea unui polonez, prin zonă, în 2015. Plecase pe jos cu intenţia de a ajunge în Israel. „A plecat din Polonia, ca să ajungă la Ierusalim, spunea el. Voia să facă tot traseul pe picioare. A ajuns până la Sibiu şi de aici a vrut să traverseze Carpaţii, ca să ajungă în Oltenia, dar s-a rătăcit, pe aici, pe la noi, vreo şapte zile. A ajuns în spital, la Brezoi, cu bătături şi alte răni. Ne-am uitat în fotografii, din păcate, nu prea seamănă cu nici unul dintre cei care apar acum în pozele din Canon-ul abandonat”, şi-a amintit şeful Serviciului Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

„De multe ori, întâlnim pe traseu mai mulţi străini, decât români”

Acesta recunoaşte că nu este prima dată când turiştii se pierd pe munte. Carpaţii româneşti sunt vizitaţi în sezonul estival de mai mulţi străini decât de români: „Se mai pierd pe aici. Vara, noi avem atât în Făgăraş, cât şi pe Cozia şi zona Munţilor Căpăţânii, nu exagerez dacă spun că peste 50 de polonezi, nemţi etc., în fiecare weekend. De multe ori, întâlnim pe traseu mai mulţi străini, decât români”.

„Se aşteaptă un răspuns din Germania”

Acesta este unul dintre motivele pentru care se bănuieşte că proprietarul bunurilor abandonate în munţi ar fi de cetăţenie străină. În plus, judecând şi după provenienţa echipamentului montan şi a altor bunuri abandonate, se pare că ar putea fi vorba despre un neamţ, motiv pentru care s-a luat legătura şi cu Poliţia din Germania, dar şi cu alte instituţii: „Acum se aşteaptă un răspuns din Germania... Eu am sunat ieri la Ambasada Germaniei să-mi spună dacă în 2012 a fost declarat vreun cetăţean german pierdut prin România. Mi s-a spus că nu mi se poate oferi o astfel de informaţie şi că este necesară o solicitare scrisă între Poliţii. M-am gândit că este un proces mai uşor, că se poate verifica pe loc într-o bază de date... Am sunat şi la Consulatul din Sibiu şi mi s-a transmis că ei nu se bagă în treburi din acestea... Mă rog...”, ne-a mai mărturisit Mircea Lera.

Abandonarea unor bunuri de mii de euro în munţi, ciudată

Rămâne un mister motivul pentru care cineva ar abandona pe munte bunuri de mii de euro: „E ciudată treaba, având în vedere că echipamentul este destul de scump. Un rucsac e cel puţin 200 de euro, sacul de dormit vreo 300 de euro, cortul e şi el vreo 3 - 400 de euro. Avea acolo energizante, mâncare, scule, plus camera foto. Cămaşa agăţată pe creangă la uscat... A lăsat totul acolo şi a plecat...”.

Turiştii s-au abătut cu mult de la traseul montan

Un indiciu nou în această anchetă este legat de locul în care au fost găsite lucrurile abandonate. Acesta demonstrează că turiştii care apar în pozele recuperate din camera foto s-au abătut cu mult de la traseul turistic.

„Traseul, marcat cu un punct roşu, pleacă din Cheile Lotrişorului şi coboară pe muchia Vulturesei în Brezoi. Dar pe muchie, nu pe mal. Echipamentele au fost găsite cumva deasupra pereţilor din vale. Deci, au ieşit din traseu şi au coborât cam 40 de minute, poate chiar o oră, depinde de unde au ieşit din traseu. Apoi proprietarul s-a oprit şi şi-a lăsat efectiv rucsacul în locul în care l-am găsit noi acum”.

Şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, are şi o explicaţie legată de faptul că turiştii s-au abătut de la traseu: „În urmă cu o lună şi jumătate, la Colţii Vulturesei, nu se vedea marcajul. Între timp, am refăcut traseul, dar tot există locuri în care nu se mai vede... Nu ştiu de ce”.

Canionul cu cascade, accesibil doar celor echipaţi şi antrenaţi

În plus, zona în care au ajuns este una extrem de periculoasă: canionul cu cascade Vultureasa fiind periculos de străbătut, cu multe praguri foarte înalte, unde nu poţi anticipa cât de repede se schimbă vremea pe munte.

„Valea aceea se închide, sunt nişte pereţi abrupţi şi nişte cascade, praguri. Sunt, de fapt, multe văi şi multe praguri care dau în Vultureasa, fiecare cu câte două trei cascade foarte înalte şi nu prea te poţi întoarce înapoi, eşti istovit... Nu este un traseu pentru toată lumea, fiind cascadele acelea, de 15 - 20 de metri, nici nu l-am recomanda ca traseu. N-ai cum să cobori. Numai să faci o Via Ferrata ceva (traseu montan cu poduri suspendate sau traverse, unde te poţi căţăra pe stânci la sute de metri înălţime - n.r.), dar nu merită. Când eşti în partea de jos a văii, nici nu vezi dacă sus, pe Vultureasa, e furtună. Cerul este practic deasupra ta”, mai explică şeful salvamontiştilor vâlceni.

Căutările continuă

Vineri, 10 aprilie, salvamontiştii vâlceni au mers iar în zonă pentru a căuta noi indicii în acest caz bizar. Se vor întoarce şi sâmbătă, 11 aprilie: „Mâine, ne echipăm cu pitoane, pentru escaladare într-o zonă cu cascade mai multe. Şi vom verifica şi acolo, este o porţiune de vreo 200 de metri unde nu ar intra oricine”, ne-a mai declarat şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

Reamintim că pe pagina de Facebook a celor de la Salvamont România au fost postate fotografii recuperate din camera foto abandonată, pentru a cere ajutorul românilor în identificarea celor care apar în poze, care se regăsesc şi în Galeria Foto ataşată acestui material.

Rămâne în continuare un mister de când anume sunt abandonate lucrurile în Canionul Vultureasa şi motivul pentru care acestea au fost abandonate, dar şi cum de nu au fost găsite până acum.