Directoarea liceului din Vâlcea unde un elev a fost atacat de un adolescent care avea un cuţit şi un pistol: „Noroc că avem paznic, altfel se încheia tragic“

Colegiul Tehnic Forestier se confruntă pentru a doua oară în acest an cu o agresiune în care sunt implicaţi elevii săi, în contextul în care este printre puţinele şcoli din Vâlcea care are un protocol de colaborare pe linie de prevenire şi educaţie şcolară cu Poliţia. Şi de asemenea, este tot printre puţinele unităţi de învăţământ dotate cu pază umană; doar 14 din cele peste 400 de unităţi şcolare din Vâlcea se bucură de această facilitate.

Agresiunea a ajuns în atenţia publicului în urma unui comunicat transmis de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea, care au menţionat pe scurt cum a avut loc incidentul, precizând că actele premergătoare au fost înaintate Poliţiei pentru cercetare.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Georgiana Stancu a declarat despre acest caz: „În data de 10 decembrie, un bărbat din cadrul unei unităţi de învăţământ din Râmnicu Vâlcea, a sesizat patrula de jandarmi aflată la unitatea de învăţământ pentru activităţi specifice, cu privire la faptul că doi tineri s-ar fi agresat fizic în timp ce se aflau în zona unităţii de învăţământ. La faţa locului au intervenit jandarmi, conform Planului Teritorial Comun de Acţiune, pentru asigurarea măsurilor de ordine, care au efectuat verificări, constatând faptul că unul dintre cei doi tineri avea asupra sa un obiect tăietor - înţepător şi o armă de tip airsoft”

Directoarea Colegiului Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea, Gabriela Staicu a declarat pentru „Adevărul: „Nu am foarte multe detalii. Am înţeles că s-a întâmplat la poarta şcolii şi i-au ridicat jandarmii. Din ce am reţinut de la copii, cei doi s-au certat cu o seară înainte pe Facebook. Nu ştiu să vă spun de la ce. Şi apoi celălalt copil, care nu este de la noi, l-a aşteptat pe elevul nostru la poartă”