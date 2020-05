Administraţia din Vâlcea vrea să cumpere tablete pentru copii din economiile de la „Laptele şi cornul“

Numărul de copii şi cadre didactice în imposibilitatea de a beneficia de şcoala online a fost aflat în urma discuţiilor organizate de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean cu directorii unităţilor de învăţământ şi elevii din Consiliul Judeţean al Elevilor.





Astfel, s-a reuşit identificarea nu doar a elevilor şi dascălilor care nu pot participa la lecţiile online, dar şi a cauzelor care stau la baza acestei statistici: lipsa mijloacelor de comunicare, zone geografice fără acces la internet, grupuri defavorizate etc.





Potrivit datelor din SIIIR, Sistemul Informatic Aplicat al Învăţământului din România, în unităţile de învăţământ din Vâlcea învaţă în acest moment 48.364 de elevi. Dintre aceştia, 4.438 elevi nu au acces la internet, cea mai mare parte - 3.905 elevi – neavând nici tabletă, laptop sau smartphone la dispoziţie.





Situaţia este întâlnită şi la 30 de cadre didactice din cele 4.633 cât sunt în total în Vâlcea. 26 dintre acestea, nu au un dispozitiv pe care să lucreze cu elevii.





Raportarea a fost făcută de către directori pe baza situaţiei diriginţilor





„Am ajuns la aceste cifre prin diverse metode, în principal prin demersul directorilor unităţilor de învăţământ, prin apelul nostru către administraţiile locale şi Instituţia Prefectului etc. Am avut şedinţă online cu directorii, reprezentanţii elevilor etc. Datele au fost completate în SIIIR de către unităţile de învăţământ. Statistica a fost făcută de către directori în urma situaţiilor prezentate de către diriginţi. Vâlcea s-a aflat în topul şi pentru primele judeţe în care s-a lucrat pe platforme online, în sistem unitar”, a explicat purtătorul de cuvânt al IŞJ Vâlcea, Mirela Toma, care a recunoscut că datele nu au fost colectate de la părinţi.





Statistica, bazată pe feedback-ul obţinut pe platformele online sau prin alte legături





A precizat însă că: „Situaţia a fost făcută pe baza feed-back-ului obţinut la oră şi prin legătura telefonică sau prin alt mod cu copilul. Educatorii, învăţătorii şi profesorii cunosc, în general, situaţia copiilor, dacă provin din familii cu mai mulţi fraţi sau cu alte probleme. N-aş putea să vă garantez însă că numărul este sută la sută bătut în cuie. După reacţia şcolilor înţeleg totuşi că raportarea se apropie foarte mult de realitate, pentru că o raportare greşită este cu două tăişuri”, a mai precizat inspectorul şef adjunct când am dat exemplu familiile cu mai mulţi copii care nu pot asigura fiecăruia în parte câte un dispozitiv, acesta fiind împrumutat de la unul la anul, sau de la părinţi la copii, cazuri care nu sunt neapărat pe lista celor sociale sau în care părinţii, de ruşine, nu recunosc situaţia reală.





Prin urmare, numărul de aproximativ 4.000 de copii fără acces la device-uri pentru comunicare poate fi mult mai mare decât cel din raportare, a recunoscut reprezentantul Inspectoratului Şcolar Vâlcea.





Numărul elevilor care nu puteau participa la şcoala online s-a înjumătăţit





Cert este că, la Vâlcea, la începerea lecţiilor online „obligatorii” numărul elevilor care nu puteau participa era aproape dublu faţă de cel de astăzi: de 7.554 elevi, în urmă cu două săptămâni, faţă de 3.900 acum.

Există şi o explicaţie a acestui fenomen: implicarea părinţilor, a şcolilor şi administraţilor locale: „La anumite şcoli s-a făcut rost de cartele care au fost puse la dispoziţia copiilor, la altele administraţiile locale au cumpărat tablete, sunt situaţii, şi probabil că lor le revine cel mai mare merit, în care părinţii au făcut eforturi pentru a le cumpăra copiilor dispozitive ca să poată să participe la şcoala online. Eforturile au fost unanime. Vom considera acest lucru o reuşită, însă, abia când ultimul copil va avea acces la învăţământul online. Până atunci, mai sunt multe de făcut”, mai recunoaşte adjuncta învăţământului vâlcean.





Unde nu s-au putut ţine lecţii online, dascălii au scos bani din buzunar





În plus, în zonele în care nu s-a putut face şcoală online, s-au găsit alte metode de predare: seturi de fişe de informaţii, fişe de lucru, teste de evaluare etc. transmise pe diferite căi: prin poştă, voluntari, prin implicarea părinţilor, a cadrelor didactice, pentru a se asigura material de studiu tuturor elevilor care nu au acces la învăţarea online.





Iar acolo unde tot acest efort a implicat costuri, ele au fost susţinute din buzunarele dascălilor: „Vă spun sincer că nimeni nu a pus această problemă până acum, dar ţinând cont că, în această perioadă, colegii noştri sunt acasă, mai mult ca sigur că sunt acestea (costurile - n.r.) au fost suportate de dânşii. Nu prea s-a intrat în şcoli. Dar nu cred că vreun director ar fi refuzat pe cineva, dacă ar fi fost în imposibilitatea de a face, spre exemplu, aceste seturi de fişe... Deşi, repet, nu prea s-a intrat în şcoli. Noi chiar am transmis mesaje ca dispozitivele, mijloacele de comunicare, din dotările şcolilor sau primăriilor să fie date spre folosinţă cadrelor didactice. Dar, nu prea cred că s-au cerut. Ca de fiecare dată, nu doar în perioada aceasta, profesorii s-au descurcat prin eforturi proprii. Acest aspect ţine însă şi de modul cum se organizează şi manageriază fiecare unitate de învăţământ”, a mărturisit prof. Mirela Toma.





Ghiduri de recuperare a materiei sau de tranziţie de la învăţământul clasic la cel online





Şi ca nici un elev să nu rămână cu materia neparcursă, inspectori, profesori metodişti şi membri ai Consiliilor Consultative lucrează la elaborarea unor ghiduri de învăţare online şi de recuperare a materiei - „acum sau în anul viitor... cel mai probabil în primele două săptămâni ale anului şcolar următor, încă nu este stabilită perioada”, după cum ne-a mai precizat inspectorul general adjunct.

Nu este singura iniţiativă menită să-i ajute pe elevi şi pe dascăli. Elevii Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea au elaborat şi eu un „Ghid pentru învăţământul la distanţă – Pentru părinţi, profesori şi elevi”, menit să facă tranziţia de la învăţământul clasic la cel în mediul online.





19 şcoli au depus proiecte pentru a se dota cu ajutorul fondurilor europene





Între timp, în doar o săptămână, mai multe şcoli din întregul judeţ, atât din mediul rural cât şi urban, s-au mobilizat şi au depus proiecte pentru a accesa fonduri europene cu ajutorul cărora să poate achiziţiona tablete şi laptopuri pentru copii şi profesori. „Este vorba despre 19 unităţi de învăţământ care, în timp record, au depus aplicaţii de proiecte în cadrul apelului lansat de Iniţiativa Central Europeană, aplicaţii care însumează un număr de 1.936 de elevi şi 242 cadre didactice, potenţiali beneficiari”. La nivel naţional, valoarea proiectului se ridică la 600.000 de euro.





Soluţii la problema învăţământului online