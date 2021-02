Spaima şoselelor. De câte ori îşi poate conduce un şofer maşina, băut sau fără permis, până să fie arestat

Şofatul fără permis sau/şi sub influenţa alcoolului a devenit deja un fenomen pe care Poliţia nu pare să-l poată stăpâni fără sprijinul judecătorilor. Totul are ca punct de plecare legea permisivă şi pedepsele prea mici (de regulă amenzi penale sau închisoare cu suspendare).

Fără permis, dar prins la volan de două ori în aceaşi noapte

Gavrilă Burcea este un prahovean al cărui nume spune ceva doar poliţiştilor de la Serviciul Rutier. În viaţa de zi cu zi este unul dintre şoferii prinşi deseori fără permis de conducere. A circulat de nenumărate ori cu maşina, pe DN1, pe timp de noapte, însoţit de copilul în vârstă de zece ani acum.

A fost prins şi de două ori în aceeaşi noapte, la Sinaia. A recunoscut senin că a plecat din Ploieşti şi intenţiona să ajungă la Braşov. Nu i-a păsat de poliţie, omul şi-a văzut de drum.

Potrivit unor surse judiciare, Burcea a fost prins la volan fără să aibă dreptul de a conduce, în martie, în aprilie, şi de două ori în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2020. Cu el în maşină se afla şi copilul de zece ani. A fost oprit de un echipaj de poliţie la intrare în Sinaia, iar de un alt echipaj, la ieşire din Sinaia, în decurs de o oră.

A fost arestat în data de 10 noiembrie de către Judecătoria Sinaia sub acuzaţiile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Este încă în arest preventiv şi aşteaptă să fie judecat. Pentru fapta sa limitele legii sunt de la 1 la 5 ani. De regulă, pedepsele sunt dintre cele mai mici, un an cu suspendare.

Şofer fără permis, acuzat că a omorât un om şi apoi a fugit

Individul nu este nici pe departe un caz unic. Vineri, 19 februarie, ora 18.17 minute, Poliţia Prahova era anunţată că pe DN1, în zona comunei Puchenii Mari, a avut loc un accident mortal. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost lovit de o maşină, iar şoferul a fugit de la locul accidentului. Acest tronson din DN1 este destul de periculos chiar şi pentru un şofer cu experienţă. Este mărginit de case, magazine şi cârciumi, iar traficul pietonal este intens mai ales seara.

Şoferul fugar, Mihai Militaru, a fost prins de către poliţişti. Are 31 de ani, iar despre el poliţia spune că „nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”. A fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior arestat preventiv. Este acuzat şi pentru ucidere din culpă, în acest caz pedeapsa fiind de până la şapte ani.

Instanţele de judecată din Prahova sunt sufocate cu astfel de indivizi care ajung să fie deferiţi justiţiei pentru că s-au urcat la volan băuţi sau fără permis de conducere. Dosarele lor se finalizează în procedură rapidă, de regulă, iar pedepsele sunt atât de mici încât nu au cum să-i determine să nu recidiveze.

Pedepse simbolice

Micu Georgian Florin, trimis în judecată în iunie 2020, la Judecătoria Târgovişte, a fost condamnat pe fond, în ianuarie 2021 la „o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea la data de 28.06.2015 a unei infracţiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, conform portalului instanţelor de judecată.

Un alt caz, tot din Dâmboviţa, cu un adolescent care s-a urcat la volan şi a condus maşina fără să aibă acest drept. Pedeapsa dată în 29 septembrie 2020, de judecătorii din Pătârlagele, a fost: ”aplică inculpatului minor T. Iulian Gabriel, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. N-a fost mulţumit de pedeapsă şi a făcut apel la Curtea de Apel de la Ploieşti în speranţa că va scăpa cu o pedeapsă şi mai mică.

Astfel de cazuri sunt cu zecile şi doar dacă ne raportăm la ultimul an şi două luni.

