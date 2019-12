Prefectul de Prahova, Mădălina Lupea, a fost eliberat din funcţie

Atribuţiile de prefect al judeţului prahova au fost preluate temporar de Emil Drăgănescu, subprefect, până ce guvernul va numi pe funţie noul prefect al Prahovei. Potrivit unor surse politice, Marian Fătu, în prezent director executiv Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti, ar fi în cărţi pentru a preula şefia prefecturii.



Mădălina Lupea a transmis un mesaj, miercuri 11 decembrie, după aflarea deciziei luate de Guvernul Orban.

”A fost o onoare pentru mine să îndeplinesc pe rând funcţiile de subprefect, subprefect cu atribuţii de prefect şi prefect. A fost o provocare în care am pus interesele cetăţeanului şi ale instituţiei pe primul loc, o experienţă din care am învăţat foarte multe, pentru că Instituţia prefectului are competenţe complexe.

Le mulţumesc colegilor din instituţie care mi-au fost mereu alături şi cu care am lucrat întotdeauna minunat, membrilor Colegiului prefectural, ai comitetului pentru situatii de urgenţă, seniorilor din Comitetul de dialog civic şi membrilor Comitetului de dialog social. Îi mulţumesc domnului subprefect Emil Drăgănescu care mi-a fost alături aproape trei ani.

Le mulţumesc domnilor primari din judeţ, cu care, indiferent de culoarea politică, am colaborat bine pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor.

Totodată mulţumesc presei care a prezentat obiectiv activitatea mea şi a instituţiei, în majoritatea cazurilor. Uşa mea le-a fost deschisă jurnaliştilor în permanenţă pentru că am considerat necesar să fiu transperentă şi am avut încredere în dorinţa lor de a informa corect populaţia.

Astăzi, părăsesc această instituţie şi funcţie, mândră că am putut reprezenta Guvernul României şi interesele cetăţenilor întotdeauna în spiritul legii. Îi urez noului prefect mult succes!”, a scris Mădălina Lupea.