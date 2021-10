Pedeapsă mărită pentru milionarul Mihai Tufan care a încercat să-şi omoare partenera de afaceri

Omul de afaceri fusese condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la o pedeapsă definitivă de trei ani şi şase luni de închisoare, fiind găsit vinovat petru tentativă de omor. Pedeapsa finală este acum de trei ani şi zece luni de închisoare. Sporul de pedeapsă a fost aplicat în contextul în care milionarul câmpinean era condamnat şi într-un alt dosar penal, în care fusese găsit vinovat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă din data de 28.07.2017. În această primă cauză primise o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare.

Conform Codului de Procedură Penală, în astfel de situaţii, pedepsele condamnaţilor se contopesc, astfel că la pedeapsa cea mai mare se adaugă obligatoriu o treime din cealaltă, în cazul de faţă patru luni. În total, Mihai Tufan va trebui să rămână în spatele gratiilor pentru trei ani şi zece luni. Potrivit unor surse judiciare, milionarul îşi execută pedeapsa la Penitenciarul Ploieşti.

” (…)Constată că infracţiunea de tentativă de omor (faptă din 09.04.2020) pentru care i s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare (…) este concurentă cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului (faptă din data de 28.07.2017) pentru care i s-a aplicat aceluiaşi condamnat pedeapsa de 1 an închisoare (…). Dispune anularea suspendării executării pedepsei de 1 an închisoare (…) contopeşte pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de tentativă de omor şi de 1 an închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi aplică condamnatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv un spor de 4 luni, în final condamnatul TUFAN EMIL MIHAI având de executat pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare”, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Şi-a înjunghiat partenera de afaceri în maşină, pe DN1

În seara de 9 aprilie 2020, milionarul Mihai Tufan a încercat să o omoare, cu mai multe lovituri de cuţit, pe Daniela Huhulea (36 ani), directoare la Elsid, una dintre companiile deţinute de afacerist. Cei doi se aflau în maşina afaceristului şi se întorceau de la aeroportul Henri Coandă, iar femeia era la volan. Între ei a izbucnit un scandal, iar Mihai Tufan a avut o reacţie extrem de violentă. Folosind un cuţit şi-a înjunghiat în repetare rânduri partenera de afaceri. Lovitură principala a fost dată în zona gâtului, dar bărbatul ar fi continuat să o lovească în mod repetat cu cuţitul în zona toracelui şi abdomenului, în tot acest timp Daniela încercând să se apere cu o mâna şi în acelaşi timp să nu scape de sub control autoturismul. Femeia a reuşit să frâneze, oprind maşină pe bandă din mijloc a sensului de mers, după care a deschis portiera şi s-a aruncat pe asfalt încercând să scape cu viaţă, însă a rămas atârnată în centură de siguranţă pe care uitase să o decupleze. Şoferii din trafic au oprit şi au venit la maşină.

Au găsit-o pe tânără pe jos în dreptul portierei stânga-faţă, având centură de siguranţă asigurată pe corp. Această era murdară de sânge pe faţă şi pe gât, se ţinea cu mâinile de gât, stigând: „M-a tăiat, m-a tăiat, m-a tăiat!”

Mihai Tufan a fost arestat preventiv în dimineaţa imediat următoare tragediei. Într-o primă fază, milionarul a fost condamnat la închisoare cu suspendare, iar ulterior Curtea de Apel Bucureşti a majoart pedeapsa cu un an şi jumătate şi a dispus executarea în regim de detenţie.

