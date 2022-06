Mohammad Murad a preluat Penitenciarul Doftana. Cât va investi omul de afaceri pentru a transforma ruinele închisorii în hotel de lux

Ruinele închisorii-muzeu Doftana, unde au fost închişi lideri comunişti, între care Nicolae Ceaşescu şi Gheorghe Gh. Dej, dar şi legionarii Horia Sima şi Corneliu Zelea Codreanu, au fost cocnesionate pe o perioadă de 49 de ani de omul de afceri libanez Mohammad Murad.

Acesta a câştigat licitaţia, organizată la începutul săptămânii trecute de primăria comunei Telega, descalificând alţi doi competitori, o societate din Mangalia şi o persoană fizică din Prahova, potrivit unor surse.

Potrivit caietului de sarcini, Penitenciarul Dofana va intra într-un proces de reabilitare şi ulterior în circuit turistic. Obligaţiile contractuale impun păstrarea unei porţiuni din clădire pentru un muzeu dedicat cel mai probabil regimului comunist.

„Sunt clauze ferme, cu termene de execuţie, când se încep lucrările conform proiectului. Mohammad Murad a câştigat licitaţa pentru că a oferit 110.000 de lei pe an redevenţă. În oferta pe care a făcut-o investeşe 10 milioane de euro în reabilitarea muzeului şi 15 milioane de euro ce-şi face el acolo, complex turistic. Concesionarul nu face chiar ce vrea el acolo, după ce semnezi contractul, în acord cu Ministerul Culturii va face un proiect. Omul este interesat şi sper să facă treabă acolo. Este o veste foarte bună pentru noi pentru că oferă şansa să se dezvolte comuna”, a declarat, pentru ziarul ”Adevărul”, Costel Brezeanu, primarul comunei Telega, proprietarul Penitenciarului Doftana.

Obiectul concesiunii, potrivit caietului de sarcini, cuprinde Penitenciarul Doftana – clădirea principală cu suprafaţă construită de aproape 4000 de metri pătraţi (S+P+2), clădirea birourilor administrative (P+1), plus alte clădiri care au avut rol de magazii. Terenul aferent construcţiilor este 110.153,00 mp

În toamna anului trecut, când apăruseră primele zvonuri legate de interesul arătat de omul de afaceri libanez faţă de penitenciarul Doftana, Mohamad Murad declara pentru ziarul ”Adevărul” că este interesat inclusiv de Valea Doftanei unde intenţiona să facă „un proiect frumos”.



„M-am interesat, dar momentan am luat terenul la Valea Doftanei de nouă hectare, urmând să facem un complex turistic acolo. Aşa e, ne-am interesat în zonă ce mai e, obiective turistice, dar acolo e cu totul altceva. M-am interesat de mai multe chestii, dar momentan am preferat să luăm un teren de la privat ca să putem să facem un proiect acolo frumos. Nu am găsit un teren (la Telega n.red.) aşa, care să se potrivească cu proiectul pe care îl avem”, a declarat, pentru ziarul ”Adevărul”, omul de afaceri libanez.

Istoria penitenciarului Doftana începe la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind dat în folosinţă în 1895. Aici au fost încarceraţi liderii comunişti, printre care s-a aflat inclusiv Nicolae Ceauşescu, Gheorghe Gheorghiu Dej, Ilie Pintilie, Emil Bodnăraş, dar şi legionarii Corneliu Zelea Codreanu şi Horia Sima. Clădirea a fost puternic afectată la cutremurul din anul 1940, iar penitenciarul a fost desfiinţat atunci, fiind transformat în muzeu, care a funcţionat până la începutul anilor 90.

În 2011, închisoarea, monument istoric de clasa A, cu o suprafaţă totală de aproape 11 hectare, a fost trecută din domeniul public în cel privat al localităţii Telega, iar valoarea acesteia a fost evaluată de specialişti la peste 1,2 milioane de euro. Clădirea a fost scoasă la licitaţie în repetate rânduri, dar nimeni nu a fost interesat să investească aici până acum.

Clădirea închisorii comuniste este, în prezent, o ruină. Acoperişul este total prăbuşit, iar din interior s-a furat cam tot ce se putea, de la fier vechi până la materiale de construcţii. În picioare au rămas doar pereţii, care sunt susţinuţi de vechile scări metalice.

Chiar şi aşa, penitenciarul Doftana este valoros tocmai pentru că se află într-o zonă cu potenţial turistic uriaş. La Telega se află băile de sare, formate pe fostele ocne, în prezent închise din cauza unui litigiu civil între autorităţi şi fostul concesionar. Primărul Brezeanu a anunţat că procesul între primăria Telega şi societatea care administra băile sărate s-a finalizat, iar instanţa a dat câştig de cauză autorităţii locale.

