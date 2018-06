Liceul din România unde nimeni nu a picat BAC-ul până acum. Ce spune şefa de promoţie despre subiectele la română

Performanţa aparţine elevei plutonier major Alina Gheorghe, din Ialomiţa, care a reuşit ca în ultimii trei ani de şcoală să aibă doar medii de zece.

O desparte de titulatura de şef de promoţie doar media de la Bacalaureat, motiv pentru care Alina s-a pregătit cu toate forţele pentru acest examen. Se află în ”pole position” pentru atingerea acestui vis, iar examenul de luni de la limba şi literatura română îi dă speranţe că şi media de la BAC va fi una pe măsura performanţelor sale de până acum.

”La subiectul al treilea am avut de tratat tema şi viziunea despre lume într-un poem de-al lui Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, iar eu am optat pentru Eminescu. (...) Am ales poezia <<Luceafărul>> pentru că mie mi-a plăcut mai mult decât celealte poezii ale scriitorului şi o şi ştiam mult mai bine.

Nu pot să spun că mi-a fost frică să nu primesc ceva anume la subiecte pentru că eu am parcurs toată materia şi am învăţat toate operele, de aceea nu am avut mari emoţii pentru acest examen pentru că m-am pregătit temeinic şi cu profesorii de la şcoală şi acasă individual. Am scris în toate cele trei ore, în total zece pagini ca să pot să acopăr toate aspectele subiectului”, a declarat, pentru Adevărul, Alina.

Aceasta a ţinut să precizeze că nu are emoţii pentru următoarele două probe pe care le mai are de susţinut.

Alina şi-a condus colegii la defilarea pentru ultimul apel FOTO cantemircml.ro

”Mă simt pregătită şi pentru proba de matematică şi pentru ce-a de-a treia probă (fizică n.r) şi cred că se vor desfăşura la fel de bine”, a adăugat Alina.

Cât despre anii petrecuţi în colegiul Militar, unde performanţele şcolare sunt recunoscute la nivel internaţional, Alina susţine că şi-a dedicat cea mai mare parte din timp studiului din plăcere.

”A fost un sentiment de împlinire pentru că a acest rezultat s-a reflectat în munca pe care am întreprins-o. Nu mi-a fost ata de greu pentru că mie îmi place foarte mult să învăţ şi mă reprezintă foarte mult aplecarea aceasta spre carte, spre performanţă, spre a face cunoştiinţă cu toate domeniile”, a mai spus eleva.

Alina Gheorghe este hotărâtă să urmeze o carieră militară în cadrul Academiei Tehnice Militare <<Ferdinand I>> de la Bucureşti, unde se va axa pe studiu în domeniul IT.

În această sesiune de bacalaureat, 107 absolvenţi ai Colegiului Militar de la Breaza vor susţine examenul final din cariera de liceean. În promoţia 2018, au terminat liceul 108 elevi, dar unul dintre ei, Răzvan Cristea, a susţinut deja bacalaureatul, în sesiunea din luna mai (BAC-ul olimpicilor) pentru că peste două zile va pleca în SUA, unde va urma cursurile Academiei Militare de la West Point.