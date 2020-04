Un sfert dintre angajaţii celei mai mari fabrici de motoare electrice din România vor fi disponibilizaţi. Ce compensaţii vor primi

În momentul de faţă, sunt aproximativ 600 de angajaţi in cadrul Nidec Motor Corporation Romania, dintre care 150 vor fi disponibilizati. „Cu toate că în contractul colectiv de muncă avem prevăzut un singur salariu compensatoriu în caz de concediere, având în vedere situaţia actuală dificilă, am decis să acordăm 4 salarii compensatorii angajatilor care vor pleca cu acordul părţilor şi 3 salarii celor care vor pleca cu preaviz în condiţiile în care vor lucra neîntrerupt în perioada preavizului”, precizează Otilia Olteanu, responsabil Comunicare în cadrul Nidec Motor Corporation Romania.

Iată şi care sunt motivele disponibilizărilor colective ce vor începe în luna mai. După cum spune Otilia Olteanu, „în prezent se mai produc numai două tipuri de motoare dintre cele preluate de la fosta Ana Imep. Din cauza costurilor ridicate de producţie, a eficienţei scăzute şi a performanţelor sub standarde ale acestor vechi motoare, clienţii au anulat total comenzile şi ele vor ieşi din productie la finalul lunii mai. La jumătatea acestui an nimeni nu va mai lucra la vechile linii pe care le avea ANA IMEP”.

„Iniţial, s-a vorbit despre concedierea a 174 de angajaţi dar, în cele din urmă, am reuşit să reducem numărul la 151 de oameni care urmează să intre în preaviz, majoritatea din luna mai, iar o parte din iunie. Practic pierdem peste un sfert din angajaţi şi pentru toţi îmi pare foarte rău pentru că sunt oameni buni cu care am lucrat ani de zile aici şi am trecut prin multe momente grele împreună”, precizează Florian Stănculescu, liderul sindicatului de la fabrica Nidec din Ştefăneşti.

Aflată la câţiva kilometri de intrarea în Piteşti, fabrica Nidec produce exclusiv pentru export, având clienţi din Italia, Slovenia, Marea Britanie, Franţa, Polonia, Rusia, Turcia şi Algeria.

Anul trecut, Nidec Motor Corporation Romania a avut o cifră de afaceri de 50 miloane euro. „Pentru acest an ne aşteptăm la o creştere a cifrei de afaceri şi a volumului de producţie, însă în noile condiţii cauzate de criza coronavirus, este dificil de estimat care va fi evoluţia şi dinamica pieţei în următoarea perioadă”, adaugă Otilia Olteanu.

Japonezii au investit 60 de milioane euro în fabrică

Achiziţia Ana Imep de către Nidec s-a facut în mai 2016, iar de la momentul preluării fabricii şi până în prezent, Nidec a investit peste 60 milioane de euro, atât în clădiri şi infrastructură, cât şi în echipamente de producţie.

Producţia a crescut de la 800.000 de motoare pe an în 2016, la 4 milioane în acest an.

În urmă cu aproape doi ani, preşedintele Nidec, Shigenobu Nagamori, anunţa că până în 2020 se va ajunge la o producţie anuală de 8 milioane de motoare şi un număr de 1000 de angajaţi. Care este motivul pentru care s-au schimbat drastic previziunile?

„Planul de afaceri anuntat la data achiziţiei ANA IMEP de către Nidec a fost elaborat în concordanţă cu situaţia pieţei de la acel moment. Între timp cererea clienţilor noştri s-a schimbat drastic, iar noi trebuie să ne adaptăm producţia în conformitate cu aceştia. Fără investiţiile pe care Nidec le-a făcut în ultimii doi ani această fabrică nici nu ar mai fi existat”, ne-a declarat Otilia Olteanu.

Japonezii au cumpărat fabrica de la George Copos

Ana Imep Piteşti, fabrica de motoare deţinută anterior de omul de afaceri George Copos, a finalizat în iunie 2016 procesul de vânzare către grupul japonez Nidec, producătorul schimbându-şi numele în Nidec Motor Corporation Romania. Tranzacţia a vizat un pachet de 94,8% din acţiunile Ana Imep, în urma ei compania din Piteşti devenind o subsidiară a grupului nipon. În momentul preluării de către Nidec, compania avea 288 de angajaţi.

După investiţii masive, fabrica de la Ştefăneşti a fost inaugurată în mai 2018, la festivitatea de atunci venind chiar preşedintele Nidec, Shigenobu Nagamori şi Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti de la acea vreme.

Nidec Corporation a fost înfiinţată în Kyoto, Japonia în 1973. În prezent, operează în peste 40 de ţări, prin intermediul a aproximativ 300 de companii, având aproximativ 110.000 de angajaţi.

Shigenobu Nagamori, fondatorul Nidec, are o avere estimată de Forbes la 3,6 miliarde de dolari.

Concernul japonez Nidec mai deţine în România firma Nidec ASI Ro din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, preluată indirect în 2013 prin achiziţia companiei italiene Ansaldo. De asemenea, Nidec a cumpărat diviziile Leroy-Somer si Control Tehniques ale grupului american Emerson, inaugurate în anul 2016 la Oradea.

Fabrica de la Ştefăneşti a fost înfiinţată în 1967, sub numele de IMEP - Fabrica de motoare electrice Piteşti - ca o fabrică specializată pentru producerea motoarelor electrice pentru electrocasnice şi utilizare industrială. În perioada comunistă fabrica furniza motoare electrice pentru Uzina Mecanică Cugir încă din 1968 pentru fabricarea maşinilor de spălat semiautomate Albalux. În anii 1980 fabrica a început să producă motoare cu 2 viteze pentru maşinile de spălat automate Automatic şi Automatic Super fabricate la Cugir. În 1996 ANA Group a achiziţionat 51% din acţiunile IMEP. Iar după 20 de ani George Copos a vândut fabrica japonezilor de la Nidec.