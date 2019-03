Topul localităţilor cu cei mai puţini locuitori din lume

Oraşul Swett din South Dakota-Statele Unite are o populaţie de două persoane, plus un câine. În 2014, oraşul, ce are o tavernă, o casă cu trei dormitoare şi un magazin de anvelope, toate pe o suprafaţă de 2,5 hectare, a fost scos la vânzare pentru 250.000 de dolari. Un studio de film s-a arătat interesant să îl cumpere, însă până la urmă negocierile au căzut.

În Cooladdi-Australia, dintre cei 300 de rezidenţi ai oraşului, au mai rămas trei şi toţi sunt rude. Localitatea a făcut şi obiectul unei cărţi.

Satul canadian Tilt Cove are doar şase locuitori şi deoarece este faimos pentru că e atât de mic cei de la studiourile de film Marvel au decis să îşi promoveze filmul Ant Man punând în oraş postere enorme.

În Cass-Noua Zeelandă mai locuieşte doar un om, venit acum 25 de ani pentru a lucra la căile ferate. Localitatea este celebră datorită unui festival anual de muzică, cricket şi mâncare, ce atrage sute de turişti.

Satul La Estralla din Spania este ocupat de 40 de ani de un cuplu. Restul locuitorilor au părăsit satul în timpul Războiului Civil. Satul mai are o biserică şi două şcoli.

În fine, satul Gross din Nebraska-SUA, are şi el tot o populaţie de doar doi locuitori, soţii Mary and Mike Finnegan, aceştia operând o pensiune. Cuplul are trei copii şi toţi au plecat.

