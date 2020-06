Conform celor de la Wikipedia, primul loc în topul celor mai grele animale terestre din lume este ocupat detaşat de elefantul african de tufiş, ce are o greutate medie de 4,9 tone, poate ajunge şi la 12 tone şi la o lungime de 6 metri. Pe locul secund se situează elefantul asiatic, acesta având o greutate medie de 4,15 tone şi o lungime medie de 6,8 metri. Pe locul al treilea în acest top inedit se află tot un elefant. Este vorba de elefantul african de pădure, acesta având o greutate medie de 2,7 tone şi atingând în unele cazuri şi 6 tone.

Dimensiuni impresionante are şi rinocerul indian, acesta putând ajunge la 4 tone şi 4,2 metri lungime. Rinocerul alb, o specie aflată pe cale de dispariţie, are în medie greutatea de 2 tone. Un alt mamifer aflat în top este hipopotamul, cu o greutate medie de 1,8 tone, urmat de rinocerul de Java, ce atinge o greutate medie asemănătoare, de 1,75 tone. Rinocerul negru ajunge şi el la o greutate medie de 1,1 tone, iar girafa are în medie 1 tonă.