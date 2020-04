Puşti din Piteşti, adunaţi grămadă la scara blocului, susţinuţi de vecini: „Toţi avem dreptul la liberul arbitru“

"E stare de urgenţă, economia se duce naiba, oamenii care au nevoie să iasă pentru a lucra şi a-şi întreţine familia nu o pot face, dar problema existenţială e că ne enervăm când vedem că adolescenţii nu respectă regulile... Cât despre copiii aştia, dacă nimeni nu le zice nimic, credeţi că vor înţelege că nu e ok ce au făcut? Sau vor evolua în şmecheraşii care au impresia că regulile nu li se aplică?", scrie şi Diana Z în acelaşi grup.

"Nu sunt de acord cu aşa ceva sincer, sunt atâţia copii care stau în casă... Ok, eşti tânăr şi noi suntem sau unii din noi am fost tineri şi nu am trăit timpurile astea, dar bine ar fi ca să respecte absolut toată lumea ce se spune!", scrie un alt piteştean.

„Bravo lor!“

Uluitor este că reacţiile de susţinere a tinerilor nu sunt puţine.