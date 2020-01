Povestea scurtei domnii a fiului lui Mircea cel Bătrân. Ce a atras mânia otomanilor

După cum precizează profesorul Constantin Vasilescu, ”Mihail I a urcat pe tron la 28 de ani, în ianuarie 1418. În linii mari, acesta a păstrat politica tatălui său, aceea de apropiere faţă de statele creştine, în special faţă de Regatul Maghiar şi Moldova continuând, pe aceeaşi direcţie, colaborarea cu comercianţii saşi, chiar din primul an de domnie dând un act prin care „oaspeţilor”, adică saşilor din Heltau (Cisnădie) „şi oamenilor lor anume vlahii” dreptul de a-şi paşte turmele „în munţii noştri”.



Poate tocmai aceste prea bune relaţii cu vecinii creştini au atras mânia otomanilor. Anul 1419 a adus două campanii otomane, una în primăvară, cea de-a doua în august, respinse de voievod cu ajutorul maghiarilor. Luptele au fost reluate în toamna lui 1419, în părţile Severinului, unde, la 28 octombrie, se constată şi prezenţa regelui Sigismund al Ungariei care dă un hrisov, în calitate de suzeran, mănăstirilor Vodiţa şi Tismana, întărindu-le posesiunile”.

După cum se precizează în volumul II din ”Istoria românilor” de Constantin C. Giurescu (ediţia a V-a, Editura BIC All, 2007), ”la începutul anului 1420 Mihail I este atacat de vărul său primar, Dan al II-lea, fiul lui Dan I (n.red.- Dan I a fost domn al Ţării Româneşti între 1383 şi 23 septembrie 1386, fiu al lui Radu I şi frate, după tată, al lui Mircea cel Bătrân). Dan al II-lea era susţinut de turci şi de bizantini. Aceştia din urmă îi puseseră la dispoziţie o corabie cu care să poată reveni în ţară. Mihail I a purtat trei lupte cu Dan al II-lea. Prima luptă a câştigat-o Mihail I. În urma acestei înfrângeri, Dan al II-lea a obţinut sprijin turcesc şi a câştigat a doua luptă. E rândul lui Mihail I să ceară sprijin militar extern, pe care îl primeşte de la regele Ungariei, Sigismund, în luna august 1420, sub forma unui corp de oaste. Cea de-a treia luptă, foarte dură, este câştigată tot de Dan al II-lea, în această confruntare Mihail I pierzându-şi viaţa”.

Dan al II-lea va fi cel care îi va urma lui Mihail I pe tronul Ţării Româneşti.