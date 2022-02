Peste 100 de pacienţi trataţi, în doar o lună, pentru COVID-19 în centrul deschis la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti. Mai puţin de 15% au necesitat internare

„De la deschiderea Centrului de Evaluare şi Tratament din cadrul Spitalului Judeţean, peste 100 de persoane, cu vârste între 30 şi 96 de ani, testate pozitiv COVID, cu forme uşoare şi medii, au fost evaluate clinic de către medicul infecţionist şi, după caz, imagistic şi biologic de medici specialişti. Bolnavii au ajuns la Centru cu maşinile personale, doar doi fiind transportaţi de ambulanţe. În urma evaluării, 14 pacienţi au rămas internaţi în cadrul Secţiei de Boli Infecţioase, alţi doi care necesitau să rămână sub supraveghere medicală au refuzat spitalizarea, toţi ceilalţi, la finalul investigaţiilor, mergând la domiciliu, cu tratamentul recomandat de medicul infecţionist. Precizăm că pacienţii au primit în mod gratuit tratamentul recomandat”, este bilanţul prezentat joi de către oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Unitatea a primit avizul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş (DSP) luna trecută şi a degrevat, astfel, spitalele din zonă.

Personalul medical al centrului reaminteşte că este important ca cetăţenii să se adreseze în primul rând medicului de familie şi să fie testaţi pentru a li se confirma sau nu prezenţa virusului SARS-CoV-2 în organism.

„În cazul unui rezultat pozitiv, bolnavul în cauză rămâne sub monitorizarea medicului de familie, dacă nu are factori de risc (boli cardiovasculare, diabet zaharat tip 1 şi 2, obezitate, boli respiratorii cornice, insuficienţă renală cronică, hepatopatii cornice, imunodepresii semnificative, transplant de organ sau de celule stem, vârsta peste 65 de ani). În schimb, dacă are cel puţin doi factori de risc, este recomandat ca acesta să se adreseze Centrului de Evaluare şi Tratament. Acest centru, destinat pacienţilor cu forme uşoare de infecţie cu virusul SARS–CoV-2 şi factori de risc sau forme medii care nu necesită oxigenoterapie, funcţionează în pavilionul Secţiei Boli Infecţioase Piteşti”, precizează sursa citată.

Centrului funcţionează zilnic în intervalul orar 08.00 - 18.00, iar pacienţii care i se adresează trebuie să aibă asupra lor cărţile de identitate şi rezultatele testelor care atestă că sunt infectaţi cu virusul SARS–CoV-2. Sunt valabile testele RT- PCR sau testele rapide efectuate de către cadre medicale.