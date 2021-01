O firmă a Primăriei Piteşti şi-a asumat penalităţi de 182,50% pe an la chirie, apoi a adunat 7 ani de restanţe

Printr-o decizie definitivă pronunţată în 2020, furnizorul de utilităţi (apă şi canalizare) SC Apă Canal 2000 SA intră intr-o nouă gaură, după cea creată prin executarea sa silită de căre omul de afaceri piteştean Iancu Ţârcomnicu.

De data aceasta, este vorba de un contract de închiriere încheiat cu un alt piteştean pe care firma municipalităţii s-a obligat să-l despăgubească cu 182,50% pe an la întârzierea achitării ratelor.

Schema păgubirii S.C. Apă Canal

Concret, ca să închirieze pentru folosinţa proprie un spaţiu pe strada IC Brătianu, SC Apă Canal 2000 SA şi Vasile Cristian Macavei, proprietarul spaţiului, au încheiat, încă din 2011, un contract în care au fost stabilite penalităţi de întârziere de 0,5% pe zi, penalităţi care reprezintă sancţiunile pe care Apă Canal a convenit să le plătească pentru neîndeplinirea obligaţiilor la scadenţă, până la data plăţii sumei datorate.

Este vorba de un risc uriaş, care s-a şi materializat ulterior prin cifre astronomice. Cum s-a ajuns la gaura în buget e simplu: la scurt timp de la semnarea păgubosului contract, au apărut întârzierile (perpetuate, apoi, ani de zile şi taxate cu procentul amintit la fiecare 24 de ore, până la pronunţarea deciziei definitive din vara anului trecut 2020, când Apă Canal a fost declarată bună de plată).

Motivul neplăţii (cel invocat în instanţă) este renunţarea la spaţiul închiriat de la Vasile Cristian Macavei, în favoarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, pentru care municipalitatea are de asigurat cofinanţarea .

"Reclamanta îşi invocă propria culpă"

Apă Canal 2000 s.a. a invocat în instanţă o încercare de reziliere unilaterală a contractului, pe care proprietarul n-a dorit-o, astfel încât tot ce n-a achitat a fost penalizat (din 2013 încoace, penalităţile de 0,5% pe ziua de întârziere se calculează la ultima tranşă neachitată, de 140.000 de lei, fiindcă, între timp, societatea comercială a fost executată silit pentru o altă rată neplătită). Procedura plăţii e în curs.

În motivarea Hotărârii 573/2020, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Piteşti este amintită Poziţia SC Apă Canal: "În opinia recurentei pârâte, fapta sa de a elibera imobilul închiriat înainte de expirarea termenului contractual nu are caracter ilicit, aceasta acţionând în sensul respectiv pentru a-şi putea respecta obligaţia legală de conformare a sistemelor de apă şi canalizare din judeţul Argeş la directivele europene, pentru a putea efectua plăţile pentru co finanţarea proiectului european <<Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş>>, pentru a putea plăti contravaloarea cofinanţării obţinute pe plan internaţional sub formă de împrumut de la BERD şi pentru a putea rambursa împrumutul, împreună cu comisioanele şi dobânzile aferente în perioada 2014-2028".

Instanţa a stabilit însă că elementele impreviziunii nu sunt îndeplinite, un argument în acest sens fiind şi faptul că în anul 2011, când s-a încheiat contractul, SC Apă Canal 2000 SA a ales să continue relaţiile comerciale, a stabilit cuantumul ratelor cu titlu de chirie, într-un context în care era pe deplin cunoscută criza economică, instalată încă din anul 2009.

"S-a concluzionat că reclamanta (SC Apă Canal) îşi invocă propria culpă, iar imposibilitatea absolută de plată, respectiv că obligaţia a devenit excesiv de oneroasă, în accepţiunea teoriei impreviziunii, nu s-a probat.

Este de remarcat faptul că, chiar dacă recurenta pârâtă a eliberat imobilul închiriat înainte de termen, astfel cum susţine, acesta nu a încetat înainte de expirarea termenului contractul convenit (...)

Aşadar, nu se poate reţine că ulterior încheierii contractului de locaţiune a intervenit o cauză cu caracter imprevizibil care să determine ruperea echilibrului contractual şi să facă deosebit de oneroasă obligaţia recurentei pârâte de plată a chiriei, aspect constatat, de altfel, şi prin hotărârile pronunţate în litigiul anterior", se mai arată în motivarea instanţei.

