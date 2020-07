Medic: „Psihoza în România s-a concentrat mai mult pe internare decât pe Covid”

Iată ce a scris medicul Andrei Aron: „Pentru mine este clar că România este în Europa doar ca să mai fie o steluţă acolo pe steag. Am avut ocazia să simţim puţin ce înseamna să se testeze lumea fără teamă de internare, că de teama de Covid aproape ca nici nu ştiu dacă o mai are vreunul aşa tare din cei testaţi voluntar. Sincer, psihoza în România s-a concentrat mai mult pe internare decât pe Covid, greşesc? Cu toate acestea numărul de confirmaţi raportat la numărul de testaţi este mai mic (mie imi place regula de trei simplă). Prin ceea ce spun eu acum sper sa nu se înţeleagă faptul ca sunt conspiraţionist şi nu cred in Covid,nu! Cred da,ca există Covid şi cred că e periculos pentru anumiţi oameni, dar nu despre asta e vorba.Ci despre obsesia internării, de ambele tabere. Populaţia mai nou (din 2020) a aflat că are dreptul să refuze internarea, mai nou dacă te simţi rău si te duci la spital iar doctorul îţi spune că ar fi bine să te lasi tratat este ceva foarte nasol! Nu trebuie să faci asta, trebuie să arăţi că îţi cunoşti drepturile! De partea cealaltă a taberei alţii consideră că trebuie să te oblige prin LEGE să te tratezi! Greşit! Total greşit!

Nu am văzut pană acum pe nimeni sa aiba un discurs simplu care să îndemne pe oameni la normalitatea dinaintea pandemiei. Când atunci când iţi era RĂU apelai la DOCTOR iar doctorul te sfătuia ce să faci! Din contră, discursurile au fost toate dictatoriale, generând o PSIHOZĂ in rândul populaţiei si transformând medicul şi spitalul în tortură.

S-a stat nopţi intregi să se reinventeze apa caldă în parlament,cand tooooată Europa ştie deja ce este de făcut...”specialiştii” noştri au muncit peste program sa inventeze roata de la maşină, când toate acestea sunt deja inventate...

Sunt de acord cu carantinarea oamenilor confirmaţi la ei acasă, sunt de acord cu sufocarea focarelor prin carantinare, sunt de acord cu relaţia dintre medic şi pacient, ce a existat până în 2020 şi sunt de acord să fie amendaţi cei care nu respectă carantina (dureros de amendaţi) dar nu o să fiu niciodată de acord cu forţarea omului să stea în spital impotriva voinţei lui (chiar şi 48 de ore).

Nu este nevoie de o lege care să ne facă să ne comportăm normal, trebuie doar să ne comportam normal şi natural.

În altă ordine de idei, până nu o să înţeleagă cine trebuie să înţeleagă, că fară testare în masă (fară internare forţată) nu vom afla absolut niciodată realitatea. Realitatea ce trebuie să fie “eticheta” noastră reală faţă de Europa, nu “realitatea” grupurilor ţintă în testări şi nici realitatea care să permită stări de urgenţă sau alertă in continuare”.

