Mădălina Bellariu Ion, actriţă: „Jude Law este de o modestie exemplară, foarte relaxat şi natural“

Mădălina Bellariu Ion (29 de ani) se află la începutul carierei, însă deja a reuşit să obţină un rol în una dintre cele mai de succes producţii de televiziune ale ultimilor ani: serialul „The Young Pope“/ „Tânărul Papă“. Actriţa povesteşte cât de mult au impresionat-o starurile alături de care a jucat, în special prin modul sârguincios de lucru, dar şi prin dorinţa de a-şi ajuta colegii de platou. De asemenea, Mădălina spune că interacţiunea cu celebrul actor Jude Law a fost un moment aparte, cei doi reuşind să lucreze împreună la o scenă dificilă şi împărtăşindu-şi viziunile cu privire la actorie.

Ai absolvit Facultatea de Litere, în Bucureşti, însă ai decis să ai o carieră în actorie. De unde a pornit pasiunea asta şi cum a fost schimbarea de direcţie?

Pasiunea pentru actorie a existat de când eram mică. Eram foarte creativă, învăţam poeziile repede, inventam tot felul de roluri şi-l obligam pe fratele meu să se joace cu mine – îl şantajam cumva (râde). Ştiu de la mama că, în jurul vârstei de 5 ani, m-a lăsat în curtea blocului să mă joc cu copiii mai mari, ea urmărindu-mă de la fereastră în timp ce gătea, şi dintr-o dată nu m-a mai văzut. M-a pierdut ore întregi şi mă căuta. Bineînţeles că m-a găsit la un alt bloc, spunând poezii unui alt grup. Eram „fetiţa cu codiţe“ şi dădeam un fel de spectacol live. Aşadar, am urmat Facultatea de Litere, însă cochetam cu actoria de mică. Am plecat în Anglia pentru că admiram metodele acelea de lucru, diversitatea lor şi accesul la oportunităţile de acolo.

Cum ai ajuns la Londra şi cum au fost începuturile tale în actorie?

Am început să urmez diverse cursuri de actorie până când am găsit şcoala care mi se potriveşte mie cel mai bine. Şi cu toate că iniţial nu mă gândeam că voi rămâne în Londra, iată că au trecut anii… Eu, de fapt, am plecat în Anglia pentru a învăţa de la cei mai buni profesori.

Mădălina este absolventă a Facultăţii de Litere FOTO: arhiva personală

Cum a fost adaptarea la un nou mediu cultural?

Destul de uşoară, fiindcă eram înconjurată de tineri care aveau aceeaşi pasiune. Într-un fel, învăţam unii de la alţii, aveam repetiţii organizate sau repetam noi, din dorinţa de a deveni mai buni. Am legat prietenii destul de repede.

În linii mari, cum decurgeau cursurile de actorie de la Londra?

Aveam un program încărcat, fiindcă erau multe texte de învăţat şi mult de citit, iar în weekend eu lucram, aveam un job part-time în Londra, la un restaurant cunoscut.

O lecţie de la Jude Law

Care a fost primul rol pentru care ai fost plătită?

În filmul „Blue Moon“. Am avut rolul unui vârcolac (zâmbeşte).

Şi cum te-ai pregătit pentru el?

Am studiat documentarele despre copiii care au crescut doar cu animale, pentru a înţelege şi a le copia puţin modul de a se mişca.

Mădălina, într-o secvenţă din "The Young Pope" FOTO: arhiva personală

Ai jucat alături de Jude Law în „The Young Pope“. Cum ai descrie interacţiunea cu el?

Am făcut cunoştinţă cu Jude când ne aflam în cabina de machiaj. Iniţial, părea că nu vorbeşte mult, make-up artiştii îşi făceau treaba, iar eu mă uitam peste modificările noii scene pe care o primisem. Nu am terminat bine de citit scena, când Jude mi-a propus să repetăm împreună. După zece minute petrecute cu el, am şi uitat că stau de vorbă cu un star. Jude este de o modestie exemplară, foarte relaxat şi natural, cred că de aceea este şi un bun actor. Mi-a spus că, pentru el, totul a început ca o joacă – de aceea, când interpretează un personaj, se interpretează pe el în diferite circumstanţe imaginare, desigur. Lucru în care şi eu cred profund. Urăsc ideea de „personaj“. Simt că acest cuvânt în sine mă îndepărtează, în loc să mă apropie, de rolul pe care trebuie să-l joc.

Oameni de o mare frumuseţe

Ai dat trei probe de casting pentru rolul din „The Young Pope“. Ce ţi-a spus regizorul Paolo Sorrentino după casting şi cum a fost colaborarea cu el?

Da, aşa este. Am avut trei probe de casting: o probă video, o probă cu agentele de casting Anna Maria Sambucco şi Manuela de Santis şi ultima parte a fost cea la care a asistat şi regizorul Paolo Sorrentino. M-a complimentat după ce am filmat proba „scenei existenţei lui Dumnezeu“ în diverse feluri. Cred că i-a plăcut faptul că mă adaptez foarte uşor la diverse variante de interpretare, iar riscul era acela de a nu exagera ca ispită a lui Lenny – personajul lui Jude Law. Acesta trebuia să se simtă hipnotizat de mine.

Care a fost starul care te-a impresionat cel mai mult până acum?

Sincer, toţi în egală măsură, de la Jude Law, Scott Shepherd şi până la Ed Speleers. De obicei, vorbind din experienţa mea de până acum, am observat că oamenii care muncesc mult sunt plini de modestie şi foarte dispuşi să-şi ajute coactorii la nevoie, să repete, sunt deschişi la sugestii şi foarte prietenoşi.

În serialul „Sacrificiul“ joci primul tău rol în română. Cum ai descrie această experienţă, după atâtea roluri în engleză?

Am lucrat cu plăcere şi entuziasm în România şi aş repeta experienţa cu drag la următoarea ocazie. Era ceva ce îmi doream şi cred că îmi lipsea pentru a mă completa ca artist. Fiecare producţie în sine este diferită, este o muncă de echipă.

Anul viitor vei reveni în America Centrală pentru a continua filmările la o peliculă începută înainte de pandemie. Ce detalii ne poţi spune despre acest proiect?

Din păcate, deocamdată nu pot să divulg numele filmului, însă este un film de acţiune, distribuţie Warner Bros. Filmările au loc în El Salvador. Eu sunt personajul principal.

A învăţat actorie la Londra

Nume: Mădălina Bellariu Ion

Data şi locul naşterii: 10 iulie 1991, Piteşti

A absolvit Facultatea de Litere, la Bucureşti, după care a plecat la Londra, unde a luat mai multe cursuri de actorie la instituţii precum The Actors Temple şi London Academy of Music & Dramatic Art.

În 2017, a jucat în serialul „The Young Pope“/ „Tânărul Papă“, regizat de Paolo Sorrentino. În acelaşi an, a avut şi rolul lui Daphne, în serialul italian „Il Professore“, difuzat de Rai 1.

În prezent, joacă în serialul „Sacrificiul“, difuzat săptămânal pe Antena 1.

Locuieşte în: Londra

