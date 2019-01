Haine cu „notiţe“ explicative. Proiectul unic lansat de doi viitori arhitecţi români. Au pornit la drum cu doar 1.000 de euro

Eduard Militaru şi Călin Burghiu s-au cunoscut acum doi ani, când amândoi erau în anul patru de facultate, în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti, când au devenit colegi de grupă, de atelier. Şcoala le-a făcut introducerea, cum le place lor să spună, însă pasiunile comune au fost cele care le-au sudat prietenia şi au condus la ideea de a-şi construi un brand.







„Amândoi împărtăşim afinitatea pentru film, design, arhitectură şi muzică. Cât despre pasiunea pentru fashion, ea exista încă din perioada liceului, debutând mai degrabă cu zona de sneakers, însă nematerializându-se în vreun fel anume din cauza resurselor financiare reduse. Aşadar, tot acest hobby se rezuma doar la ore în şir consumate cu folos pe site-uri şi reviste de specialitate. Revenind în prezent, toată această sete pentru design a crescut în timpul facultăţii, fiind rafinată constant de multiplele proiecte de arhitectură la care am colaborat, până când am realizat că toate aceste cunoştinţe acumulate pe parcurs pot fi transpuse în ceva util, real, palpabil. Am conştientizat că putem îmbina educaţia cu pasiunea. Şi astfel a luat naştere brandul nostru de streetwear Hénotique“, explică Eduard Militaru.





Au pornit la drum cu 1.000 de euro





Bazele brandului au fost puse în toamna anului 2017. Numele descrie perfect caracterul eclectic al firmei şi se vrea un mix de concepte. „Asta pentru că provine din grecescul henotikon (în traducere, actul de uniune a mai multor credinţe). „Având diferite alte pasiuni, încercăm să încapsulăm aceste referinţe şi să transmitem viziunea noastră prin intermediul brandului, hainele reprezentând doar un suport în acest stadiu iniţial“, spune Călin Burghiu.





N-au absolvit vreo şcoală de design vestimentar şi au pornit cu minime cunoştinţe ale meseriei, însă, de la început, au fost prezente ideile, voinţa şi dorinţa de a învăţa. Produsele comercializate sub brandul Hénotique sunt fabricate de cei doi studenţi, în colaborare cu un mic atelier de creaţie din Bucureşti, care îi ajută să materializeze ceea ce prinde contur în imaginaţia lor.

Eduard Militaru





„Atelierul se află la marginea Bucureştiului, desfăşurându-se pe o suprafaţă mică şi este un loc intim şi retras, ai cărui deţinători au ajuns să ne fie prieteni – am învăţat multe «insight-uri» (n.r. – trucuri, în traducere liberă din engleză) ale meseriei prin prisma lor – şi ne ajută în continuare cu orice decizie legată de producţie“, precizează Eduard.





Investiţia iniţială a fost în jur de 1.000 de euro, incluzând costurile înfiinţării firmei propriu-zise şi costurile de producţie ale primei colecţii. N-au avut nicio finanţare din mediul extern, totul provenind din banii lor proprii, la început. „În următorul an, însă, vom încerca accesarea unor fonduri de investiţii, pentru a accelera dezvoltarea brandului şi în acelaşi timp pentru a ne putea înfiinţa propriul atelier şi să creştem nivelul de producţie. Astfel, ne vom putea detaşa de toate dependenţele actuale care ne ţin pe loc şi vom putea accelera punerea pe picioare a brandului. Acest demers mai lent influenţează şi profitabilitatea firmei, care cu paşi mărunţi devine sustenabilă, însă din care nu ne putem susţine şi pe noi înşine, trebuind să ne câştigăm veniturile din alte resurse “, subliniază Călin.





Călin Burghiu







„Imaginile pot deveni obstacole în transmiterea mesajului“





Interesant este că, deşi sunt de-abia la început de drum, cei doi tineri şi-au creat deja o identitate a brandului, iar această identitate este cea care va face Hénotique să se diferenţieze de restul hainelor de stradă româneşti. Asta îi face să privească dezvoltarea brandului la modul cel mai serios.





„În prezent, suntem în stadiul cizelării identităţii arhitecturale a brandului. Aceste referinţe îşi vor face simţită prezenţa atât în concepte, cât şi în grafică sau în tipare. De asemenea, etapizarea construcţiei unei colecţii este asemănătoare cu cea a unui proiect arhitectural. Un rol important este





jucat de discursul arhitectural, ce se transpune în produsele noastre sub forma multiplelor texte descriptive şi se regăsesc des aceste explicaţii conceptuale şi în extra-contentul de pe Instagram, Facebook şi site. Această nevoie de detaliere a conceptelor întăreşte şi mai mult transparenţa pe care vrem să o instaurăm şi totodată susţine un principiu pe care noi ne bazăm: conştientizăm puterea imaginilor, a vizualului, însă doar ca o distragere de la adevărata putere a limbajului. Câteodată, imaginile pot deveni obstacole în transmiterea mesajului, de aceea, întotdeauna compoziţiile noastre grafice vor fi însoţite de «notiţe» conceptuale explicative, pentru ca ideea să nu fie denaturată şi să poată fi exprimată cât se poate de pur şi de direct“, explică Eduard.





Haine conceptuale versus comerciale





Cei doi studenţi recunosc sincer că, momentan, sunt în stadiul în care încearcă să învăţe să controleze bazele lumii modei. Este şi motivul pentru care se axează pe concepte şi poveşti, hainele reprezentând, după cum ei înşişi mărturisesc, doar un suport în transmiterea viziunii lor creative.





„Fiind încă studenţi, focusul nostru nu a fost niciodată doar pe designul vestimentar. Sincer, la începutul facultăţii nici nu aveam în plan pornirea unui start-up, mai ales în acest domeniu, în culisele căruia încercăm în prezent să pătrundem. Momentan, şcoala şi programul încărcat sunt marile impasuri care ne încetinesc progresul, iar această atenţie distributivă nu ne permite să ne concentrăm doar asupra brandului, fapt ce induce firma într-o stare continuă de latenţă şi o posibilă plafonare. Însă, începând cu anul următor, priorităţile noastre se vor schimba şi vom putea acorda brandului timpul necesar pentru o creştere continuă şi pentru a putea atinge potenţialul pe care noi considerăm că îl posedă acesta“, spune Călin.





În prezent, Hénotique este prezent mai mult în mediul online, cea mai mare activitate de promovare desfăşurând-o pe Instagram, iar produsele sunt disponibile pe site-ul lor, henotique.com. De curând, au debutat şi la târguri de specialitate, ceea ce i-a ajutat foarte mult pe partea de socializare.

„De aici am rămas cu un feedback surprinzător de bun, pe care nu cred ca l-am fi primit doar din mediul online, publicul neavând cum sau răbdarea necesară să asculte şi să înţeleagă întreaga poveste din spatele fiecărei haine. Ca o concluzie, aceste interacţiuni directe cu publicul ne întăresc transparenţa pe care o vrem atribuită brandului şi totodată le permit oamenilor să analieze şi calitatea materialelor, care poate fi ignorată în expunerea exclusiv online, ajungând să conteze numai aspectul vizual şi axarea abundentă pe grafică, atribute ce predomină cultura streetwear-ului. Noi încercăm să depăşim această barieră şi să găsim un echilibru între hainele conceptuale şi cele «comerciale»“, precizează Eduard. ;





Vor să se extindă în arhitectură, cinematografie şi muzică





Eduard Militaru şi Călin Burghiu şi-au propus să plaseze produsele spre vânzare şi pe alte siteuri de specialitate, ce dispun de un public mai larg, iar într-un viitor apropiat să le prezinte şi în magazine fizice, moment din care vor avea în vedere şi o producţie mai mare. Scopul curent este însă de a se afirma pe piaţa locală şi de a duce streetwear-ul într-o zonă precum cea din afară, ce are un cuvânt mult mai puternic şi mai influent de spus în industria modei.









„O dată ce vom dobândi această notorietate, vrem dezvoltarea brandului Hénotique în mult mai multe ramuri adiacente, să ne ramificăm şi în domeniul arhitectural, cinematografic şi muzical, să nu ne axăm doar pe fashion, viziunile noastre putând fi transpuse în toate aceste domenii. Cu riscul de a ne repeta, ele reprezintă doar nişte suporturi pentru viziunea noastră creativă. Astfel, sperăm ca prin intermediul modei, să reuşim peste zece ani să ne susţinem orice dorinţă profesională şi acest brand să reprezinte puntea noastră de lansare. Cum aceste congruenţe se simt încă de acum în procesul nostru de creaţie, sperăm să se materializeze în viitor la un cu totul alt nivel“, spune Călin. Au speraţe, au încredere şi sunt gata să rişte pentru visurile lor. Sunt conştienţi că mai au de muncă şi nu se îmbată cu apă rece, dar la fel de bine ştiu că au devenit deja un nume.





Riscul de a nu urma parcursul „firesc“ al lucrurilor





„Cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o în toată această «reprofilare» este că cele mai bune decizii sunt luate emoţional, şi nu cu mintea. Este adevărat, poate momentan nu am reuşit să ne afirmăm sau să fim în postura de a susţine astfel de lucruri, însă în toată această ecuaţie, necunoscuta devine temporală. Poate nu vom reuşi în următorul an, poate nici în viitorii trei ani, însă dorinţa şi perseverenţa pe care le avem vor face ca aceste riscuri pe care ni le asumăm – de a nu urma un parcurs «firesc» al lucrurilor: facultate-job-familie – să nu fie în zadar. Nu cunoaştem repercusiunile acţiunilor noastre actuale, pe hârtie par nişte decizii prost calculate, însă cu riscul de a părea melodramatici, este ceea ce simţim şi ceea ce credem cu adevărat că este corect pentru parcursul nostru profesional“, încheie Eduard.