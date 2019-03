FOTO Un tânăr absolvent de Inginerie propune o Dacia electrică cu patru motoare. Cum arată conceptul spectaculos

Theodor Ioan Tănase (25 de ani) este absolvent al Universităţii din Piteşti, specializarea Ingineria Transporturilor, şi lucrează de peste un an pentru uzina Dacia de la Mioveni. Theodor este ataşat de Dacia încă de când era copil şi este mândru că un brand autohton a ajuns să fie cunoscut şi vândut în zeci de ţări de pe tot globul.

Theodor a lucrat aproape 150 de ore la cel mai nou concept de maşină, intitulat Dacia Quno, despre care spune că ”reprezintă familia de "Crossover" cu tendinţe de Coupe şi este inspirat din filmele Sci-Fi, noi şi vechi. Automobilul este propulsat de 4 motoare electrice / 4 transmisii, cu o autonomie ce se conformează cu distanţele mari de parcurgere. Chiar dacă modelul are doar 3 uşi, ergonomia habitaclului este destul de mare, în care 4 persoane au parte de un confort dorit”.

În conceptul Quno realizat de Theodor, butoanele au fost înlocuite de touchscreen-uri şi senzori,

în zona volanului, de exemplu toate butoanele convenţionale au fost înlocuite cu butoane pe senzori.

Conducătorul dacă doreşte poate să dezactiveze butoanele după volan, cât şi consola centrală şi comenzile ale display-urilor sunt pe touchscreen, pentru o mai bună performanţă.

Cât ar costa o asemenea maşină

Din punct de vedere al propulsării, Quno este echipată cu 4 motoare electrice, fiecare cu transmisie individuală. ”De ce am spus că are o autonomie foarte mare? Există 2 versiuni la care am lucrat, prima este cea prezentată aici, cealaltă versiune nu a fost prezentată tot aici, dar dacă aveţi imaginaţie şi vedere în spaţiu pot să va spun că în locul plafonului panoramic spate se află un panou foto voltaic ce ajută automobilul la creşterea autonomiei pe distanţe mari. Alt sistem ce poate ajută la o deplasare, poate nu pentru distanţe mari, reprezintă un sistem ce "absoarbe" şocurile de pe carosabil şi care ar putea genera o energie relativ ok”, mai precizează Theodor. Conform tânărului, preţul unei asemenea maşini s-ar ridica la aproximativ 25.000 euro.

În afară de conceptul Quno, Theodor a mai realizat anul trecut patru concepte de maşini Dacia. Cele patru concepte realizate de Theodor poartă numele Dacia The Vision, Dacia Cross-x, Dacia Lujo şi Dacia Ezeon. Theodor, care face proiectare 3D de peste doi ani şi jumătate, a lucrat peste 200 de ore la fiecare proiect.

Theodor Tănase spune că a fost contactat de către cei de la biroul de presă al Renault România după ce conceptele realizate de el au apărut în presă: ”M-au întrebat de proiecte, însă ulterior nu au mai fost discuţii”.

