UPDATE Fotbalul argeşean a mai pierdut un fost mare campion: Constantin RaduI. "A intrat definitiv în inimile suporterilor"

Nea ”Tache” sau ”Burtilă”, aşa cum l-au alintat prietenii şi fanii, a murit după o boală incurabilă.



Avea 75 de ani, iar ultima parte a vieţii a fost măcinat de problemele de sănătate care l-au ţinut departe de tribune.

Toţi cei care l-au apreciat şi iubit ca sportiv şi ca om îl pot conduce pe ultimul drum măine după- amiază.

"După Ilie Bărbulescu, decedat în primăvara acestui an, fotbalul argeşean a mai pierdut încă un mare campion. Clubul nostru anunţă decesul lui Constantin Radu (Radu I), campion cu FC Argeş în sezonul 1971-1972. Fosta glorie a grupării din Trivale a decedat la vârsta de 75 de ani, în urma unei boli incurabile cu o evoluţie galopantă în ultimele trei luni. Trupul neînsufleţit al marelui campion a fost depus la Biserica ”Tuturor Sfinţilor”, Parohia Găvana I, iar înmormântarea va avea loc duminică, 17 mai, de la ora 14.00, la cimitirul de lângă fosta fabrică Textila Novatex. Clubul FC Argeş transmite sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", scrie site-ul oficial al FC Argeş.





Cine a fost Radu I

Născut la 5 ianuarie 1945, Constantin Radu I este unul dintre fotbaliştii “produşi” de Leonte Ianovschi.

"După ce l-a văzut jucând fotbal, nea Lenci l-a luat de mână pe copilul Constantin Radu. I-a spus ”Tache” şi l-a dus direct la antrenament, unde alţi puştani ca şi el îl priveau curioşi. Erau Nicolae Dobrin, Constantin Olteanu, Noni Cârciumărescu, Ion Prepurgel şi Biţă Ştefănescu. <<Extremă scrie pe tine>>, i-a zis nea Lenci şi l-a învăţat meserie. Avea viteză, avea dribling şi centra excelent.

În ediţia de campionat 1964-1965, Radu I a debutat în Divizia A, deşi avea doar 18 ani. A intrat definitiv în inimile suporterilor şi în galeria marilor jucători ai echipei argeşene la memorabilul meci cu francezii de la FC Toulouse. În tur, piteştenii pierduseră cu 0-3. La partida retur era 4-1 în minutul 90. Francezii erau calificaţi, graţie golului marcat în deplasare. <<Burtilă>> făcuse cel mai bun meci al său, marcând două goluri, iar gândul că echipa lui va rata calificarea în sferturile <<Cupei Oraşelor Târguri>> îi dădea fiori şi îi îneca ochii în lacrimi.

În minutul 90 a executat cornerul în urma căruia Ţurcan a înscris golul 5, golul unei calificări senzaţionale! <<Nu am să uit niciodată campionatul în care am câştigat primul titlu de campion cu FC Argeş. Din 30 de meciuri, am jucat 27 şi am marcat 9 goluri>>, îşi amintea <<Burtilă>> ", scrie pagina de Facebook FC Argeş.

Un accident grav, suferit într-un meci de pregătire cu Steagul Roşu, i-a pus punct final carierei de fotbalist. Avea 32 de ani, din care 12 îi oferise fotbalului şi echipei FC Argeş. A încercat să revină pe terenul de fotbal şi a jucat la Muscelul Câmpulung, promovând în Divizia B, în anul 1977. Apoi a îmbrăţişat cariera de antrenor