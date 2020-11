EXCLUSIV Nicolae al României, primul interviu după naşterea fetiţei: „Dumnezeu ne-a dat un dar”

Prinţul Nicolae al României a acceptat să acorde, în exclusivitate, un interviu cotidianului Adevărul, primul de după naşterea fetiţei lui, Maria-Alexandra. După cum publicaţia noastră a relatat deja în ediţiile trecute, Alina-Maria, soţia lui Nicolae al României, a născut-o pe Maria-Alexandra pe 7 noiembrie, la ora 20.05, la Spitalul Polizu din Capitală.

Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai, anunţase încă din 1 iunie că va deveni tată, spunând atunci că soţia sa, Alina-Maria, este însărcinată şi va naşte în luna noiembrie. Nepotul Regelui Mihai s-a căsătorit cu Alina Binder acum mai bine de doi ani, pe 30 septembrie 2018 la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia, iar la nuntă au participat 200 de invitaţi.



Absolvent în 2012 al Colegiului Royal Holloway de la Universitatea din Londra, specialitatea management, Nicolae al României s-a dedicat de atunci cauzei României, fiind implicat inclusiv în multe acţiuni caritabile.

Născut şi crescut în străinătate, a ajuns prima oară în România în 1992, pe când avea şapte ani, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

„Alina este o persoană foarte specială pentru mine şi îmi doresc ca împreună să păşim într-un nou şi asumat capitol al vieţii noastre ... De asemenea, suntem încrezători că valorile morale pe care le-am moştenit de la familiile noastre vor constitui piatra de temelie a unui viitor fericit împreună”, scria Nicolae al României în august 2017, când anunţa logodna printr-o postare pe Facebook.

Soţia lui Nicolae al României este absolventă a Şcolii de Muzică şi Arte Plastice din Bucureşti şi a Colegiului Naţional I.L. Caragiale, a studiat la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti şi are un master în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană la SNSPA.

Cum vă simţiţi în noua calitate de proaspeţi părinţi?

Foarte bine. Sincer, nu găsim cuvinte pentru a descrie cum ne simţim, dar este o bucurie foarte mare şi nu ne vine să credem ce minune avem lângă noi. Un bebeluş cu tot caracterul ei deosebit. E pur şi simplu minunat. Este o bucurie atât de mare încât nu poate fi rezumată în cuvinte. Dumnezeu ne-a dat un dar. Dar nu numai. Trebuie să spun că sunt foarte mându de soţia mea pentru tot ce a făcut şi deja văd ce mamă bună este.

Au început deja nopţile nedormite?

Cea mică este liniştită. Bineînţeles că ne trezim pentru a îi da de mâncare, dar în principiu cea mică este foarte cuminte. Avem noroc (Râde). Avem şi bunicii aproape. Însă noi ne-am descurcat foarte bine şi singuri până acum. În această perioadă stăm în Bucureşti.

Cum este adaptarea la noul rol de părinţi?

Toată lumea ne-a zis că trebuie să dormim, să facem camera copilului şi aşa mai departe. Partea materială este uşor de pregătit. Dar psihic şi fizic este complet altceva şi nu cred că te poţi pregăti pentru aşa ceva. Cu bune şi rele, experienţa este una absolut minunată. Noi ne-am adaptat foarte bine şi, chiar dacă sunt şi nopţi cu mai puţin somn, ne bucurăm de fiecare clipă petrecută cu cea mică. I-am amenajat celei mici camera ei, însă doarme şi cu noi.

Cu cine seamănă mai mult fetiţa?

(Râde) Mama ei zice că seamănă cu ea, eu zic că seamănă cu mine. Cred că are un pic din fiecare momentan. Nu îmi dau seama deocamdată cu care seamănă mai mult.

Nicolae al României şi Alina-Maria au avut nunta în septembrie 2018 FOTO: arhiva personală

Cum s-a schimbat viaţa dumneavoastră şi a soţiei de când s-a născut fetiţa?



Momentan nu mergem la muncă. Ne concentrăm pe creşterea celei mici. Are programul ei, cu mâncare, cu dormit, ne-am adaptat însă foarte bine.

Cine v-a felicitat prima oară, în afară de personalul medical?

Naşii micuţei ne-au felicitat primii. Şi familia mea, mama mea, sora mea. Mama m-a sunat şi am stat de vorbă mult la telefon cu ea.

Aţi primit felicitări personale sau telefonice de la membrii familiilor regale?

Jean d'Orléans ne-a felicitat din Franţa. Am primit felicitări şi de la principele Leka din Albania. Tot legat de felicitări, aş vrea să spun că ce ne-a emoţionat foarte mult a fost sprijinul deosebit al oamenilor. Ne-am bucurat că avem oameni speciali în jurul nostru şi în jurul copilului.

Cum aţi ales cele două prenume ale fetiţei?

În primul rând am vrut să aibă nume ce ne plac nouă. Am făcut fiecare dintre noi o listă şi pe ambele liste au apărut numele Alexandra şi Maria. A fost într-un fel o coincidenţă specială că Maria a fost regina României. Pe soţia mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătuşa mea are şi prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe naşa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra. Plus că a mai fost principesa Ileana care şi-a luat numele monastic Maica Alexandra.

Aţi luat o decizie legat de data şi locul botezului?

Trebuie să vedem cum va fi situaţia în perioada următoare în România. Este o perioadă dificilă, cu destule restricţii. Botezul va fi cu siguranţă anul viitor. Nu am decis deocamdată dacă botezul va fi la Curtea de Argeş sau Sinaia. Nu am apucat să vorbim nici cu arhiepiscopul Calinic, nu am mai plecat din Bucureşti de mult timp.

