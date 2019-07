Cum arată cel mai modern spital de stat construit în România după 1989. „Are buncăr antiatomic şi poate funcţiona 48 de ore fără utilităţile din oraş“

Unitatea medicală, una dintre puţinele construite de la zero în România după 1989 va funcţiona în prima fază cu 250 de paturi şi cu posibilitatea de extindere a capacităţii până la 300 de paturi. Aproximativ 200 de oameni vor fi angajaţi la noul spital din Mioveni.



Lucrările, începute în 2016, sunt pe ultima sută de metri. În prezent, se fac ultimele retuşuri şi finisaje la lucrările de amenajări interioare în spaţiile administrative, iar echipamentele sunt amplasate şi montate în noile saloane şi în sălile unde vor fi efectuate intervenţiile medicale.



Secţie de medicină tradiţională



Noul spital are şase etaje, cu secţii de Medicină internă, Gastroenterologie, Cardiologie, Neurologie, Diabet zaharat - Nutriţie şi Boli metabolice, Endocrinologie, Pediatrie şi Chirurgie Generală - cu compartimentele Chirurgie Generală, Urologie, ORL, Chirurgie Vasculară, Ortopedie şi Traumatologie.



Spitalul va mai avea o secţie de obstetrică-ginecologie, secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie, compartiment neonatologie, compartiment de cardiologie şi radiologie intervenţională, compartiment ATI, compartiment primiri urgenţe, imagistică medicală, dar şi o secţie de medicină tradiţională chinezească, precum şi spaţii auxiliare cu birouri, plus farmacie.



Spitalul este dotat cu echipamente şi sisteme moderne de ventilaţie, de filtrare-purificare şi transport aer către fiecare etaj, separat, ceea ce va minimiza dezvoltarea şi răspândirea bacteriilor şi virusurilor.

Totodată, clădirea beneficiază de cele mai noi şi moderne echipamente de încălzire, cu o autonomie ridicată şi consum de energie redus. Unitatea nu are, practic, echivalent în sistemul sanitar de stat din România.



Are şi buncăr antiatomic



„Este un spital complex, unic in România, pentru că are secţie de decontaminare, secţie de medicină tradiţională chinezească, are buncăr antiatomic şi este independent, în sensul că poate funcţiona între 24 şi 48 de ore fără să aibă nevoie de utilităţile de la oraş, pentru că are tanc cu carbuant în el, are generatoare, are apă, are fântînă, are tot. Tehnologia este de generaţie 2018-2020. Grija faţă de pacient şi oferirea unui mediu ambiental cât mai plăcut şi sigur pe perioada internării în noul spital din Mioveni reprezintă priorităţi asumate. Au fost montate sisteme speciale de ventilaţie cu filtre de aer HEPA, care procesează aerul la o puritate de 99,99%, sisteme de decontaminare ultra performante“, explică Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.



Buget de 68 de milioande de euro



Întregul proiect se ridică la 68 de milioane de euro, din care , până acum, 30 de milioande de euro au fost suportate de bugetul local al oraşului Mioveni, unul dintre cele mai mari bugete locale din ţară, graţie impozitelor plătite de Uzina Dacia, cu sediul la Mioveni.



„Am beneficiat de 20 de milioane de euro prin PNDL II şi de 4 milioane de euro din fondul de rezervă al Guvernului, din decembrie 2018 (când intrasem într-un impas de plată). Bugetul local a contribuit până astăzi, în cei trei ani, cu aproape 30 de milioane de euro. Mai sunt necesari, pentru închiderea proiectului, 15 milioane de euro. Am vrut să fac un împrumut, dar am renunţat deocamdată“, a mai spus primarul din Mioveni.



După recepţia programată pe 5 septembrie (timp în care constructorul va mai lucra la demolarea unor clădiri vechi, amenajarea parcării etc.), urmează probele tehnice şi obţinerea avizelor. După depunerea acestor documente la Ministerul Sănătăţii, va fi stabilită organigrama şi statul de funcţii.



Posturile disponibile urmează să fie făcute publice în curând. Potrivit estimărilor primarului Ion Georgescu, unitatea va începe să funcţioneze, efectiv, la sfârşitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: