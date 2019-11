Cum a ajuns o doctoriţă la închisoare pentru zeci de reţete fictive eliberate pentru pacienţi decedaţi

Pe 15 mai a.c., magistraţii Curţii de Apel Piteşti o condamnaseră pe doctoriţa Alexandrescu, fostă şefă a Direcţiei de Sănătate Publică Argeş şi fostă patroană a unei farmacii din comuna argeşeană Călineşti, la 3 ani şi 6 luni de închisoare. Administratorul farmaciei şi două asistente au primit pedepse cu suspendare. Toate cele patru persoane trebuie să achite în solidar prejudiciul adus statului. În luna octombrie, Anca Alexandrescu, încarcerată la Penitenciarul din Craiova, a făcut recurs în anulare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă recursul i-a fost respins, iar femeia va trebui să execute pedeapsa.

Anca Alexandrescu a fost condamnată deoarece, împreună cu trei foste angajate ale farmaciei pe care a deţinut-o în comuna Călineşti, că a prescris şi decontat în 2009 nu mai puţin de 400 de reţete fictive, dintre care câteva zeci erau pe numele unor pacienţi morţi.

Prejudiciul adus statului este de 232.000 lei. Investigarea cazului a început în 2009 şi a durat aproape şapte ani. Fiecare reţetă avea o valoare medie de 500 lei şi includea medicamente scumpe. O doctoriţă a recunoscut că patroana farmaciei i-a oferit bani pentru a prescrie reţete fictive. Respectiva a refuzat şi ulterior a spus totul procurorilor. Un alt doctor, decedat între timp, a acceptat oferta, şi a primit timp de mai multe luni între 30 şi 50 lei pentru fiecare reţetă fictivă prescrisă.

Peste 100 de oameni ale căror nume şi date personale figurau pe reţete au fost audiaţi şi cu toţii cu spus că nu au suferit vreodată de afecţiunile ce apăreau pe reţete şi că nici nu l-au cunoscut vreodată pe doctorul care a eliberat reţetele.

Patroana farmaciei mai fusese condamnată în 2013 la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită într-un alt dosar. Farmacia din Călineşti a fost închisă la scurt timp după deschiderea dosarului penal. După cum precizează procurorii, pe parcursul anului 2009 reprezentanţii farmaciei Vital Pharmaceutica Plant au încasat sume importante în baza unor reţete fictive, iar ancheta a stabilit că două doctoriţe, două farmaciste şi un medic ORL-ist, care a decedat în 2013, au fost implicaţi în aceste fraude. Este vorba de doctoriţa Anca Elena Alexandrescu, asociat unic la farmacia SC Vital Pharmaceutica Plant SRL din Călineşti, colega ei, Diana Modoacă, administrator al societăţii, medicul ORL-ist Toma Constantin Duţescu, decedat în septembrie 2013 şi asistentele de farmacie Ioana Tudor şi Elena Mihăilă. În ceea ce-l priveşte pe dr. Toma Duţescu, dosarul a fost casat fiindcă acesta a decedat. Dosarul a fost deschis în aprilie 2009 la Parchetul Judecătoriei Topoloveni, după ce un bărbat a sesizat că la farmacia Vital Pharmaceutica Plant s-au înregistrat mai multe reţete medicale eliberate de diferiţi doctori, fără ca pacienţii să beneficieze de medicamentele prescrise, ”scopul fiind acela de a se obţine decontarea contravalorii reţetelor astfel emise de la CAS Argeş”.

Ce comisioane primeau doctorii

Iată cum funcţiona mecanismul de fraudare de la farmacia din Călineşti. Doctoriţa Alexandrescu l-a cooptat pe medicul ORL Toma Duţescu pentru a emite reţete conţinând date fictive. Prescripţiile erau trecute pe numele unor persoane care nu beneficiaseră vreodată de consultaţii sau medicamente. Cu ajutorul direct al administratorului farmaciei din Călineşti, Diana Modoacă, reţetele medicale au fost introduse apoi în sistemul informatic de la farmacie. Administratorul Diana Modoacă, la rândul ei, lua de la Anca Alexandrescu prescripţiile medicale eliberate de către doctorul Duţescu şi le determina pe farmacistele Ioana Tudor şi Elena Mihăilă să le introducă spre decontare. Prin această metodă se dorea să se arăte că persoanele înscrise ca beneficiari în prescripţii au fost la farmacia din Călineşti şi că au beneficiat de ele. Totuşi, aşa cum se precizează în rechizitoriu, ”medicamentele nu au existat niciodată în gestiunea punctului farmaceutic, ele figurau doar scriptic”. După cum au declarat cele două asistente de farmacie în faţa procurorilor, doctorul Duţescu primea ”sume cuprinse între 30 şi 50 lei, respectiv circa 10% din valoarea decontată de CAS Argeş, cu menţiunea că toate aceste prescripţii aveau valori de peste 600 lei/bucată, pentru un tip de 7 medicamente cu valoare ridicată”. Relevantă în acest dosar a fost mărturia pe care doctoriţa Crina Călinescu de la Spitalul Judeţean Argeş a dat-o în faţa procurorilor: ”În cursul lunii aprilie-mai 2009, nu mai reţin, Alexandrescu Anca m-a întrebat dacă nu am nevoie de bani. Eu am fost puţin contrariată, neînţelegând sensul întrebării, însă aceasta mi-a propus explicit ca în schimbul unor sume de bani să emit prescripţii medicale fictive. Am refuzat propunerea în totalitate”.

„Şi ăla de unde a venit? Era mort!“

După ce dosarul a fost deschis şi asistentele Ioana Tudor şi Elena Mihăilă au fost chemate să dea declaraţii, acestea au început să aibă discuţii telefonice aprinse cu administratorul Diana Modoacă, discuţii ce au fost interceptate de către anchetatori timp de săptămâni întregi. Iată câteva exemple mai jos:

Ioana Tudor: Ne-a întrebat cine a venit cu reţetele! Şi am zis că pacienţii! Că aşa mi-ai zis să zic! Pacienţii!

Diana Modoacă: Nu! Andreea. Nu aşa ţi-am zis! Da? Deci, nu aşa s-a întâmplat, da? Au venit pacienţii! Dacă tu vrei să spui adevărul poliţistului, spune adevărul poliţistului, da? Voi nu înţelegeţi că, dacă...

Elena Mihăilă: Păi de ce să nu spunem adevărul? Păi spunem adevărul şi intrăm tot noi în gura lor! Voi nu aveţi niciun stres! Că-mpotriva ta nu e nicio dovadă! Nu ne-a arătat nimeni nimic că tu ne-aduceai reţetele! Şi stăteam până la 10 noaptea, ţi le completam! Şi le băgam în calculator şi tu erai aici cu noi!

D.M.: Aţi stat până la zece noaptea că s-a făcut inventarul!

E.M.: Care, mă, Diana? Hai să fim serioase! Numai la inventar am stat? Vorbim, dracu, de nopţi! Mă minţi pe mine-n faţă, care ştiu ce s-a întâmplat!

D.M.: Reţetele! Da? ... Au fost aduse de pacienţi!

E.M.: Ai dracu, pacienţi, stau la 10 noaptea cu reţetele, să le scoatem din calculator! ....................................................................................................................

Elena Mihăilă: Diana, am bonuri! Am bonuri scoase la 12 noaptea! Cine ne crede pe noi că scot... aveam vreo treabă până la ora asta? Sunt bonuri scoase la 12 noaptea şi ne suna doamna Alexandrescu să întrebe dacă am terminat!

Ioana Tudor: Sunt bonuri scoase la 12 noaptea! Cum le justific io p-astea?

La un moment dat, asistenta Elena Mihăilă a fost interceptată când îi spunea administratorului Diana Modoacă că datele de pe o reţetă fictivă erau ale unei persoane decedate: ”Şi ăla de unde a venit? Era mort! Tu nu înţelegi că datele alea erau ale mortului?”.