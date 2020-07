Calvarul unei viitoare mămici cu test COVID fals pozitiv: „Insistau să-mi dea tratament, deşi nu aveam simptome“

Pe 11 iulie, tânăra, care era însărcinată în luna a noua, a ajuns la spitalul de la Mioveni cu contracţii. După ce a consultat-o, medicul a hotărât să o interneze pentru ca ulterior să îi facă operaţia de cezariană. Înainte de internare, tinerei i s-a făcut, conform procedurilor, testul pentru COVID-19. Pe 12 iulie, a venit testul pozitiv. "Şoc, groază şi disperare. Mă sună doctorul meu şi imi spune să stau liniştită că o să fiu transferată la Câmpulung (n. red. - Muscel) că acolo este maternitate pentru gravidele cu COVID-19 şi o să fiu tratată foarte bine... Vă daţi seama cum a picat această veste, am părinţii bolnavi, socrul la fel, străbunica de 80 ani, pe care nu aş fi vrut să îi îmbolnăvesc. Mă gandeam la bebeluş că dacă nasc la Câmpulung nici măcar să îl văd nu mă lasă, avea să îl trimită la Mioveni sau la Piteşti, iar eu să îl iau când ies negativă....", a scris Mihaela Popescu pe Facebook.

„M-au băgat într-o cameră mizeră“

Tânăra a dorit să repete testul, chiar şi cu bani, însă a fost refuzată, spunându-i-se de către medicii de la Mioveni că procedura spune că testul trebuie repetat doar peste opt zile. Drept urmare, viitoarea mămică a fost transferată la Spitalul din Câmpulung. Iar la Câmpulung a început calvarul, după cum a relatat Mihaela pe Facebook: „Când am ajuns acolo a început disperarea mea, horror, era exact ca într-un lagăr. Vine o doctoră să mă controleze, pff mă bagă într-o cameră mizeră. Am plâns încontinuu, mi se părea că trăiesc un coşmar şi aşteptăm să mă trezesc. Bun... mă duc în salon, bine că eram singură şi nu eram băgată cu alţi bolnavi, şi sunt lăsată acolo fără alte întrebări, fără să vină să vorbească cineva cu mine despre ce se va întâmplă pe mai departe în condiţiile în care eu a doua zi urma să nasc... asistentele nu veneau decât dimineaţa şi seara să îmi monitorizeze bebele, iar când întrebam de doctor ceva îmi răspundeau că o să vină şi la mine... după 3 zile de disperare primesc şi o veste bună, şi anume că dr meu a insistat să mi se repete testul, wooow acum se poate face? ce josnic! mi se ia proba şi în 10 ore rezultatul Negativ, pff în sfârşit am respirat uşurată, dar culmea trebuia să mai stau 48 ore să repet din nou”.

Reacţia DSP Argeş: „Să refuzaţi tratamentul“

Iar problemele au continuat pentru Mihaela: „Între timp asistentele tot veneau cu tratament pt covid... CE MĂH??? pt ce să iau pastile dacă nu am simptome? pt ce? la care asistenta îmi spune: „Nu e problemă rău nu îţi fac”. Mă trezesc cu telefon de la DSP că să ia în evidenţă contactii mei direcţi, îi spun că stau cu soţul, fata şi mama şi merg des la socri.. el ce spune nu mă interesează decât de soţ şi copil. Păi şi ceilalţi nu sunt contacti direcţi? în fine măcar au scăpat ei... şi îmi vine în minte să îl întreb dacă e normal să mi se dea tratament pt covid dacă eu nu am simptome, iar răspunsul lui a fost : Cum, doamnă, să vi se dea tratament? V-a dat doctorul tratament pt covid? doamnă, să refuzaţi tratamentul, că nu e normal! CE MĂH??? DOAMNE DOAMNE că mori cu zile în spitalele noastre, mori cu zile. După toate astea îmi iese şi celălalt test Negativ, iar replica unui doctor a fost că undeva s a produs o greşeală. Mulţumesc lui Dumnezeu că bebelina mea a stat cuminte în burtică că aia îmi lipsea să nasc în cocina aia. Aşa ceva nu mă gândeam să trăiesc vreodată, pur şi simplu m-a marcat pe viaţă, şi va spun sigur că nu sunt singură, încă o fată venită tot de la Mioveni a fost pozitivă, iar mai apoi miraculos negativă, iar alte 2 fete care erau în alt salon au ieşit negativ plus fără simptome... despre ce vorbim? Am ajuns să ne batem joc de viaţa unor tinere şi a unor bebeluşi? pt ce? pt bani?”

Postarea Mihaelei a devenit virală, strângând în mai puţin de 24 de ore, strângând peste 40.000 de like-uri, share-uri şi comentarii. Am dorit să obţinem un punct de vedere de la oficialii DSP Argeş, însă aceştia nu au răspuns la telefon.

