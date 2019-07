Bianca Gănescu, olimpica internaţională cu 10 la Bac: „Voi studia în Marea Britanie pentru că mi-am dorit un mediu competitiv“

În judeţul Argeş, şapte absolvenţi au luat nota maximă la bacalaureat: Ioana Antonescu, Andreea Atanasescu, Maria Irina Botea, Bianca Gănescu, Cosmina Floarea, Izabela Ene şi Radu Rotaru. Primii cinci provin de la aceeaşi instituţie de învăţământ: Colegiul Naţional I.C. Brătianu din Piteşti.

Absolventă a Colegiului Naţional „I.C. Brătianu“ din Piteşti, Bianca Gănescu a obţinut în iulie 2018 medalia de bronz la olimpiada internaţională de lingvistică de la Praga şi a fost olimpică naţională la lingvistică şi matematică în acelaşi an.

”Pentru bac m-am pregătit din februarie, deci timp de 5 luni. Eu mi-am echivalat medalia de bronz obţinută la olimpiada internaţională de Lingvistică cu nota 10 la proba de română, aşa că am susţinut doar 2 examene. Probele de Matematică şi Informatică mi s-au părut la fel de uşoare, au fost cele mai uşoare subiecte din ultimii ani. Cred că recompensa mea este biletul la Untold de care voi beneficia prin campania "bac de 10". Urmează să studiez la Imperial College London, specializarea Computer Science. Oferta mea era condiţionată de notele din bac, dar acum că am luat 10-10-10, locul meu este asigurat”, ne-a declarat Bianca Gănescu.

Tânăra a învăţat în medie 3-4 ore pe zi pentru examenul de bacalaureat.

Legat de viitoarele studii la Imprerial College London, Bianca spune că ”Pentru taxele de şcolarizare am făcut împrumutul acela guvernamental, pe care urmează sa-l achit in 5 ani după ce termin studiile. Costurile de trai le vor acoperi părinţii mei la început, apoi voi contribui si eu dupa ce voi începe să fac internship-uri. Am ales sa studiez în Marea Britanie pentru ca mi-am dorit un mediu competitiv. Imperial College London este a 9-a universitate în clasamentul mondial, având studenţi din toată lumea, cu un coeficient ridicat de inteligenţă. De asemenea, universităţile din Marea Britanie oferă foarte multe oportunităţi. Am posibilitatea de a face un internship pe vară chiar după primul an, iar din anul 3 suntem plasaţi în industrie”.

