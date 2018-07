A murit Dumitru Drăgan. Actorul a fost coleg de promoţie cu Stela Popescu şi Sebastian Papaiani. Trupul neînsufleţit a fost găsit în cadă

Un echipaj al ISU Argeş a fost solicitat în această dimineaţă să intervină la o locuinţă dintr-un bloc situat vizavi Teatrul “Alexandru Davila”, în centrul Piteştiului. Vecinii au sunat pentru ca unul dintre proprietari, actorul Dumitru Drăgan, nu mai răspundea nici la uşă, nici la telefon de trei zile.

Dumitru Drăgan a fost actorul Teatrului ”Alexandru Davila” Piteşti din perioada 1973-2010.

Născut pe 2 decembrie 1939 în Bucureşti, Dumitru Drăgan a fost absolvent al Colegiului Naţional ”I.L. Caragiale”, promoţia 1956, apoi a fost admis la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” din Bucureşti, unde urmează cursurile de actorie la clasa profesorului A. Pop Marţian, cu asistenţii Horea Popescu, Ion Cojar, Mihai Berechet şi Cornel Todea, colegi de promoţie fiindu-i Stela Popescu, Rodica Popescu Bitănescu, Sebastian Papaiani.

A interpretat peste 150 de roluri

Activitatea sa artistică conţine peste 150 de roluri, interpretate în mai multe teatre din ţară, dintre care amintim: ”Pericles” de William Shakespeare în 1964, la Braşov, ”Jocul ielelor” de Camil Petrescu în 1964, la Braşov, ”Grădina cu trandafiri” de Andi Andrieş în 1963, la Braşov, ”Maria Stuart” (Mortimer) de F. Schiller în 1967, la Baia Mare, ”Avarul” (Cleante) de Jean-Baptiste Molière în 1960, la Baia Mare, Neznamov - ”Vinovaţi farǎ vinǎ” de A.N. Ostrovski, la Teatrul Barbu Delavrancea Bucureşti, Crainic - ”Omul care...” de Horia Lovinescu, regia artistică Gheorghe Jora la Teatrul de Dramă şi comedie din Constanţa.

În cei aproape 40 de ani de activitate la Teatrul ”Alexandru Davila” Piteşti, Dumitru Drăgan a dat viaţă multor personaje dintre care amintim: Take – ”Take, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa; Herb Tucker – ”Poveste din Hollywood” de Neil Simon, regia artistică Dumitru Drăgan; Dorn – ”Pescăruşul” de Anton Pavlovici Cehov; Iulius Caesar Varano - ”Nunta din Perugia” de Al. Kiriţescu, regia artistică C. Dinischiotu; Baronul Belcredi – ”Henric al IV-lea” de Luigi Pirandello; Howard Wagner – ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller; Jupân Toni - ”Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni; Iulius Caesar Varano – ”Nunta din Perugia” de Al. Kiriţescu, regia artistică C. Dinischiotu; Comisarul – ”Omul cu piciorul bandajat” de Francisc Munteanu; Vasca Pepel - ”Azilul de noapte” de Maxim Gorki, regia artistică Radu Boroianu.

Actorul piteştean a avut mai multe roluri şi în filme importante cum ar fi: „Dragoste lungă de o seară”, regia artistică Horea Popescu, 1964, „Pentru patrie”, regia artistică Sergiu Nicolaescu, 1977, „Clipa”, regia artistică George Vitanidis, 1979, „Din nou împreună”, regia artistică George Cornea, 1978, „Vlad Ţepeş”, regia artistică Doru Năstase, 1979, „La răscrucea marilor furtuni”, regia artistică Mircea Moldovan, 1980, „Întoarcerea Vlaşinilor”, regia artistică Mircea Drăgan, 1983, şi „Raliul”, regia artistică Mircea Drăgan, 1984.