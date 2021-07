Urşii, atacuri în serie. După ce au mutilat un bătrân, au dat iama într-o gospodărie la Neagra, sub Ceahlău

Noapte de groază pentru sătenii din Neagra, comuna Taşca, judeţul Neamţ, după ce ieri, 5 iulie 2021, în jurul orei 23.45, un urs a dat iama în gospodăria unui localnic. Au fost consemnate doar pagube materiale pentru nemţeanul în cauză, dar cu două zile înainte, un bătrân din Pintec, comuna Tulgheş, Harghita, localitate din imediata apropiere a graniţei cu judeţul Neamţ, a fost mutilat de alt urs.

Prezenţa sălbăticiunii la Neagra, sat de la poalele Ceahlăului, a fost sesizată la numărul unic de urgenţă 112, apelantul relatând că ursul a provocat pagube, atacând doi porci. La locul cu pricina s-au deplasat echipaje de la jandarmerie, poliţie şi SMURD. Pentru siguranţă, cetăţenii comunei Taşca au fost avertizaţi prin mesaj RO-ALERT.

La sosirea forţelor de intervenţie ursul nu mai era aproape de gospodărie, dar în timp ce zona era supravegheată, animalul şi-a făcut din nou apariţia. S-a reuşit îndepărtarea acestuia în păure cu ajutorul unor dispozitiver de emitere a zgomotelor şi cu sprijinul unui localnic, angajat al Direcţiei Silvice Neamţ, care a tras câteva focuri de armă. Pentru a evita eventuale riscuri, cadrele Postului de Jandarmi Montan Bicaz au mai rămas în apropierea gospodăriei pentru a monitoriza zona şi a se asigura că pericolul nu mai este iminent.

„Recomandăm cetăţenilor ca în astfel de situaţii să sune la numărul unic de urgenţă 112, să nu încerce să intervină pentru a nu-şi pune propria viaţă în pericol, să îşi asigure animalele înaine de lăsarea întunericului. Este indicat a nu fi lăsate resturi menajere depozitate necorespunzător şi să respecte recomandările din mesajul RO - ALERT“, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ. De la începutul anului şi până în prezent, jandarmii nemţeni au fost alertaţi şi au intervenit la şase sesizări făcute prin apel la 112 care semnalau prezenţa urşilor în apropierea gospodăriilor.

„L-am auzit urlând cu disperare. Era muşcat tot de faţă“

Dacă situaţia din Neamţ a fost rezolvată relativ uşor şi s-a soldat doar cu pagube, mult mai gravă este situaţia unui bărbat 65 de ani, din satul Pintec, comuna Tulgheş, judeţul Harghita, care este internat în spital, după ce a fost atacat de un urs. Bărbatul a fost salvat de fiul său, care a tras cu puşca pentru a speria animalul.

„Mi-am dat seama că nu putea să fie decât un urs, că tata a fost atacat. S-a întâmplat la 150 de metri de casă şi la 50 de metri de la gardul curţii, şi zic mult. L-am auzit urlând cu disperare. Era muşcat tot de faţă, mai ales partea stângă a capului, de picior şi de mână“, a povestit Cristian Avarvarei, fiul victimei, pentru publicaţia locală Informaţia Harghitei:. Fiu de vânător, Cristian şi-a salvat tatăl, după ce a luat arma din rastel şi a tras două focuri pentru a goni animalul:

„Nu am văzut urs niciodată aşa de aproape de casă. Am 37 de ani, m-am născut şi am crescut aici, cunosc pădurile acestea la metru pătrat, dar încă niciodată nu am văzut urs aşa aproape de casă, nici în pădurile din jur. Am auzit să fie probleme de partea cealaltă a Ceahlăului, în Neamţ, oamenii de acolo povestesc că urşii le-au luat porcii din coteţ, păsările din curţi, dar aici nu am avut probleme cu ei până acum“.

El spune că situaţia se agravează de la o zi la alta „fiindcă urşii s-au înmulţit peste măsură“ în Harghita, ca şi în alte judeţe. „Nu se mai poate aşa, trebuie alocate cote de recoltare, să se reducă populaţia de urs, asta trebuie făcut. Acum situaţia e scăpată total de sub control“, observă bărbatul, care consideră că tot ce se întâmplă în ultimul timp e dezastru, referindu-se la desele apariţii ale sălbăticiunilor, care atacă şi oamenii.

Vă mai recomandăm să citiţi:

Cine este „Bulă“, interlopul exhibiţionist de care se tem patronii de baruri. Pentru ce a fost condamnat

Strania stafie de pe cerul Ceahlăului. Fenomen rar, Gloria - Spectrul Brocken, surprins la cabana Dochia