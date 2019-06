Top 10 confuzii care pot apărea pe harta administrativă a lumii. Situaţiile ciudate ale unor ţări, moştenite din istorie

După un conflict internaţional ce a durat ani de zile, din 2019 avem statul Macedonia de Nord, ţară care se chema Macedonia, nume identic cu cea mai mare regiune a Greciei ca întindere. Din momentul proclamării independenţei Macedoniei, Grecia a insistat ca această ţară să-şi schimbe numele, motivând că regiunea Macedonia se identifică cu istoria poporului elen.

Nu doar destrămarea imperiilor, sau dinamica teritoriilor unor state ci şi unitatea etno-culturală a unor populaţii au avut ca rezultat câteva cazuri de toponime de ţări care au un echivalent în ţara vecină.

Ionuţ Tudose, geograf, cartograf, profesor şi administrator al blogului de profil Geografilia , a identificat 10 regiuni/ provincii/ districte/ state ce poartă acelaşi regionim cu ţara vecină:

1. Macedonia (de Nord) şi Macedonia (Grecia)

Republica Macedonia de Nord, denumită până în 2019 Macedonia sau Republica Macedonia), este o ţară din peninsula Balcanică în Europa de Sud-Est. Este unul dintre statele succesoare ale fostei Iugoslavii, faţă de care şi-a declarat independenţa în 1991. Pe 12 februarie 2019, Republica Macedonia şi-a oficializat schimbarea denumirii în Republica Macedonia de Nord, aşa cum era prevăzut în Acordul de la Prespa semnat în 2018. te o regiune geografică şi istorică a Greciei din Europa sud-estică. Macedonia este cea mai întinsă regiune a Greciei şi a doua din punct de vedere al populaţiei. Macedonia şi Tracia Apuseană sunt considerate ca făcând parte din ceea ce se numeşte neoficial „Grecia de nord”.

Macedonia (regiune în Grecia). Încorporează cea mai parte a Macedoniei Antice, regatul condus de dinastia Argeadină din care au făcut parte şi Filip al II-lea şi fiul său Alexandru cel Mare (Alexandru Macedon). Cel mai mare oraş al regiunii este Salonic (2,4 milioane de locuitori).

2. Luxemburg şi Luxemburg (provincie Belgia).

Marele Ducat de Luxemburg este o ţară fără ieşire la mare, din vestul Europei. Se învecinează cu Belgia la vest şi la nord, cu Germania la est, şi cu Franţa la sud. Capitala, Luxemburg, este, împreună cu Bruxelles şi Strasbourg, una dintre cele trei capitale oficiale ale Uniunii Europene şi sediul Curţii Europene de Justiţie. Cu o suprafaţă de 2586 km², este unul dintre cele mai mici state suverane în Europa (având o întindere aproximativ egală cu jumătate din judeţul Călăraşi din România). Luxemburg avea o în octombrie 2012 o populaţie de 524.853 de locuitori, clasându-se ca a 8-a cel mai puţin populată ţară din Europa.

Luxemburg - provincie valonă din Belgia. Este situată în sud-estul ţării şi se învecinează cu Marele Ducat de Luxemburg, regiunea franceză Lorena şi provinciile belgiene Namur şi Liège. Capitala sa este oraşul Arlon, situat în sud-estul provinciei. Provincia ocupă o suprafaţă de 4.443 km², fiind cea mai întinsă provincie belgiană. Cu o populaţie de aproximativ un sfert de milion de locuitori este însă cea mai puţin populată provincie. Provincia a fost separată din Marele Ducat de Luxemburg în 1839, după Revoluţia belgiană, în urma divizării Regatului Unit al Ţărilor de Jos. Datorită istoriei comune, stema provinciei este similară cu stema Marelui Ducat de Luxemburg.

3. Republica Moldova şi Moldova

Republica Moldova este un stat localizat în sud-estul Europei, care se învecinează cu România la vest şi cu Ucraina la nord, est şi sud. În procesul dezmembrării Uniunii Sovietice, Republica Moldova şi-a declarat independenţa pe 27 august 1991. Pe 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituţie a Republicii Moldova. Începând cu anul 1990, teritoriul Republicii Moldova situat pe malul estic al fluviului Nistru este sub control de facto a regimului separatist din Transnistria.

Moldova - regiune istorică şi geografică a Europei, delimitată la vest de către Carpaţii Orientali şi la est de către râul Nistru şi care corespunde vechiului Principat al Moldovei. În prezent, arealul este împărţit între România, Republica Moldova şi Ucraina. Suprafaţa cumulată a acestor teritorii (în limitele administrative actuale) este de 86.783 km², dintre care 35.806 km² în România (cele 8 judeţe ale Moldovei Occidentale cuprinzând Bucovina de Sud), 29.680 km² în Republica Moldova (partea din dreapta Nistrului cunoscută şi ca Basarabia) şi 21.297 km² în Ucraina (regiunea Cernăuţi cuprinzând Bucovina de Nord, ţinutul Herţei şi ţinutul Hotinului, şi cele 9 raioane din Bugeac).

4. Armenia (stat) şi Armenia (Turcia)

Republica Armenia, sau Armenia este o ţară în Caucazul sudic, între Marea Neagră şi Marea Caspică, care se învecinează cu Turcia la vest, Georgia la nord, Azerbaidjan la est şi Iran la sud. O fostă republică a Uniunii Sovietice, Armenia este un stat unitar, multipartit cu un vechi patrimoniu cultural şi istoric. Regatul Armeniei a fost primul stat ce a adoptat creştinismul ca religie, în primii ani ai secolul IV (data tradiţională este de 301).

Van este una din fostele capitale ale Regatului Armeniei, situat acum pe teritoriul Turciei cu o populaţie majoritară de origine kurdă. Este un oraş cu o istorie zbuciumată mai ales în ultimii 101 ani, după 1915 când armenii au fost izgoniţi de aici.

5. Mexic şi New Mexico (SUA)

Mexic (México în spaniolă) este o ţară situată în America de Nord, mărginită de Statele Unite ale Americii la nord şi Belize şi Guatemala la sud. Este cea mai nordică ţară hispanică din America Latină şi cea mai populată ţară vorbitoare de spaniolă din lume.

Întrucât Mexic este de fapt o republică federală, numele oficial complet este Statele Unite Mexicane (Estados Unidos Mexicanos). Ţara este frecvent numită Republica Mexicană (República Mexicana), deşi acesta nu este titlul recunoscut oficial.

New Mexico, numele oficial State of New Mexico (în română, Statul New Mexico) este unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii situat în partea de sud-vest al acestora.

La 6 ianuarie 1912 a devenit cel de-al 47-lea stat al SUA, cu doar 41 de zile înainte ca Arizona să devină cel de-al 48-lea.

6. Iordania şi Cisiordania (Israel/Palestina)

Iordania, oficial denumită Regatul Haşemit al Iordaniei este o ţară arabă din Orientul Apropiat care se învecinează cu Siria în nord, cu Irak în nord-est, cu Arabia Saudită la est şi la sud şi cu Israel şi Autoritatea Naţională Palestiniană la vest. Împreună cu Israelul împarte coasta Mării Moarte şi pe cea a Golfului Akaba (Eilat) al Mării Roşii, împreună cu Arabia Saudită, Israel şi Egiptul, micul port Akaba fiind singura sa ieşire la mare.

Cisiordania este un teritoriu aflat pe malul drept al râului Iordan. Pe majoritatea acestui teritoriu îşi exercită autoritatea de facto guvernul laic al Autorităţii Naţionale Palestiniene (Regiunea Autonomă Palestiniană), o entitate prestatală arabă sunnită semiindependentă şi separată teritorial şi politic de guvernul Hamas din Fâşia Gaza. În ultimii ani se duc, cu tărăgănare, tratative israelo-palestiniene pentru reglementări teritoriale şi definitivarea situaţiei politico-administrative.

7. Somalia şi Somali (Etiopia)

Republica Federală Somalia este o ţară africană din Cornul Africii, care se învecinează la nord cu Djibouti şi Golful Aden (frontieră maritimă cu Yemenul), la est şi la sud cu Oceanul Indian (frontieră maritimă cu arhipelagul yemenit, dominat de insula Socotra) şi la vest cu Kenya şi Etiopia. Are capitala la Mogadishu în sudul ţării.

Statul Somali este una dintre cele 9 unităţi administrativ-teritoriale de gradul I ale Etiopiei. Reşedinţa sa este oraşul Jijiga. Regiunea Somali este formată în cea mai mare parte din regiunea Ogaden, care a fost disputată de Etiopia şi Somalia în Războiul Ogaden.

8. Mongolia şi Mongolia interioară (China)

Mongolia este o ţară din Asia Centrală, republică parlamentară, care se învecinează la nord cu Rusia, la sud şi est cu Republica Populară Chineză, iar graniţa de vest se află la o mică distanţă de Kazahstan. A fost centrul Imperiului Mongol în secolul 13, dar a fost condusă de dinastia manciuriană Qing, din secolul 18 si până la formarea, cu asistenţă sovietică, a unui guvern independent (în 1921). Ca urmare a prăbuşirii Uniunii Sovietice, Mongolia a adoptat o formă de guvernare democratică. Este a optsprezecea ţară din lume ca suprafaţă. Capitala Ulaanbaatar concentrează peste 50 la sută din populaţie.

Mongolia Interioară este o regiune autonomă din Republica Populară Chineză. Regiunea are graniţe cu Mongolia şi Rusia, şi are o suprafaţă de 1,18 milioane km² (12% din suprafaţa Chinei) şi o populaţie de 23,840,000. Capitala este la Hohhot. Cele două limbi oficiale ale regiunii sunt mongola şi chineza.

9. Fostul Zair (actualul R.D. Congo) şi Zair (Angola)

Republica Democrată Congo, numită şi Congo-Kinshasa este o ţară din centrul Africii, a doua ca suprafaţă de pe continent. RD Congo are ca vecini Republica Centrafricană şi Sudanul de Sud la nord, Uganda, Rwanda, Burundi şi Tanzania la est, Zambia şi Angola la sud şi Republica Congo la vest.

Numele fostei colonii belgiene (Congo Belgian) a fost schimbat după independenţă. În 1971 numele a fost schimbat din nou, în Congo-Kinshasa (după numele capitalei sale; pentru a putea fi deosebit de Republica Congo sau Congo-Brazzaville) în Zair. La acest nume s-a renunţat în 1997.

Din 1998 ţara a suferit mult din cauza celui de-al doilea război din Congo, unul dintre cele mai ucigătoare conflicte de după al doilea război mondial.

Zaire este una din cele 18 provincii ale statului Angola, ţară din sud-vestul continentului Africa ce se învecinează cu Namibia, Republica Democrată Congo şi Zambia.

10. Niger şi Niger (Nigeria)

Niger, oficial Republica Niger este o ţară din Africa de Vest, fără ieşire la mare, denumită astfel după fluviul Niger. Nigerul se mărgineşte cu Nigeria şi Benin la sud, cu Burkina Faso şi Mali la vest, cu Algeria şi Libia la nord şi cu Ciad la est. Suprafaţa ţării este constituită în proporţie de 80% din deşerturile Sahara şi Sahel, numai în sud existând o zona propice locuirii. Niamey, capitala, are jur de 750.000 locuitori.

Niger – unul din cele 36 de state ale Republicii Federale Nigeria, supranumită „Gigantul Africii“. Nigeria este o ţară situată în partea vestică-mijlocie a Africii, în Golful Guineii mărginită cu Benin la vest, Ciad şi Camerun în est, şi Niger la nord. Nigeria este ţara cu cea mai mare populaţie a continentului african. Numele a fost luat de la fluviul Niger, care străbate ţara. Nigeria este o republică constituţională federativă, ce constă din 36 de state şi Teritoriul Capitalei Federale, nivelului Abuja.

