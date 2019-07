Top 10 cele mai trăznite recorduri. Talente bizare şi realităţi ciudate înregistrate de Guinness Book

1. Marcel Proust este autorul celui mai lung roman scris vreodată. Opera sa, „În căutarea timpului pierdut“ a fost publicată de editura Gallimard în 7 volume şi numără 9.609.000 de caractere sau 1.500.000 de cuvinte.

2. Oraşul Marble Bar din Australia de Vest deţine recordul pentru cel mai lung val de căldură din istorie - de pe 31 octombrie 1923 şi până pe 7 aprilie 1924, temperatura zilnică a depăşit valoarea de 37,8 grade Celsius.

3. Cel mai lung titlu de album îi aparţine artistei Fiona Apple (cântăreaţă, pianistă şi compozitoare americană) şi numără 90 de cuvinte (446 de caractere cu tot cu spaţii): „When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He’ll Win the Whole Thing ’Fore He Enters the Ring There’s No Body to Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand and Remember That Depth Is the Greatest of Heights and If You Know Where You Stand Then You Know Where to Land and If You Fall It Won’t Matter Cuz You’ll Know That You’re Right”.

4. Recordul pentru cel mai lung jurnal îi aparţine lui Robert Shileds. Reverendul (1918 – 2007) a trăit în Dayton, Washington, şi a început să scrie despre viaţa lui în 1972, la fiecare cinci minute. Jurnalul lui Shields este acum depozitat în 94 de cutii şi numără 37,5 de milioane de cuvinte. Recenzându-i jurnalul, cei de la The New York Times au notat că totul e acolo, „de la înlocuirea becurilor până la meditaţii asupra lui Dumnezeu”. Se crede că suferea de hipergrafie, adică de nevoia compulsivă de a scrie.

5. Noua Zeelandă îşi adjudeca recordul pentru cea mai lungă denumire a unui deal: TAUMATAWHAKATANGIHANGAKOAUAUOTAMATEATURIPUKAKAPIKIMAUNGAHORONUKUPOKAIWHENUAKITANATAHU este numele unei coline de 350 de metri, în apropiere de Mangaorapa şi Porangahau, la sud de Waipukurau, între Hastings şi Dannevirke, Noua Zeelandă. Numele este de cele mai multe ori abreviat de către locuitori pentru a facilita conversaţia, termenul folosit fiind „Taumata”.

6. Manoharan (27 de ani) din India este înregistrat în Guiness Book cu un record bizar: cel mai rapid înghiţitor de viermi: a înghiţit 200 de viermi în 30 de secunde, unii măsurând peste 10 centimetri. Îi place să îşi treacă şerpi vii prin fosele nazale, să îi scoată pe gură şi, uneori, să îi mănânce de vii, drept pentru care Manoharan vrea să-şi asume şi recordul la acest capitol.

7. Supravieţuitorul - Premiul pentru supravieţuire a fost acordat americanului Roy C.Sullivan, un pădurar care a fost lovit de fulger de 7 ori. A supravieţuit miraculos având doar câteva arsuri pe piept, i-au ars sprâncenele şi părul şi a pierdut o unghie de la picior. A murit în 1993, dar nu din cauza traumelor. S-a sinucis din cauza unei decepţii în dragoste.

8. Cele mai multe sărituri cu coardă pe sârmă - La 1 iunie 1995, Walfer Guerrero (Columbia) a sarit de 1.250 de ori, neintrerupt, cu coarda pe o sârmă aflată la 9,6 m înălţime, la un spectacol al circului Wereldcircus Carre (Olanda).

9. Cea mai lungă abreviere din lume conţine 56 de litere şi este următoarea: NIIOMTPLABOPARMBETZHELBETRABSBOMONIMONKONOTDTEKHSTROMONT şi se traduce ca: Laboratory for Shuttering, Reinforcement, Concrete and Ferroconcrete Operations for Composite-monolithic and Monolithic Constructions of the Department of Technology of Building Assembly Operations of the Scientific Research Institute of the Organization for Building Mechanization and Technical Aid of the Academy of Building and Architecture of the USSR.

10. Cea mai ciudata dietă a ţinut-o Michel Lotito care în decursul unui an (1966) a mâncat 128 de biciclete, 15 cărucioare de supermarket, 6 candelabre şi două perechi de schiuri. Francezul a fost supra-numit Monsieur Mangetout (Domnul Mănâncă-Tot). Se estimează că ar fi mâncat, de-a lungul vieţii, în jur de nouă tone de metale. Strategia lui consta în a mărunţi obiectele respective, pe care le înghiţea cu cantităţi mari de ulei mineral şi apă, astfel încât metalul sau cauciucul să alunece mai bine. Deşi se lăuda că poate mânca orice, existau două alimente care recunoştea că îi fac rău: banalele ouă fierte şi bananele. A murit în 2007, la puţin timp după ce a împlinit vârsta de 57 de ani.

Surse: wikipedia, bancuritari.me/recorduri, Guinness World Records

