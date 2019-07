Test de cultură generală. Cât de înalte sunt zece din celebrele turnuri monumente istorice din România?

1. Ce înălţime are Turnul nou de poartă al Castelului Corvinilor?

a. 70 metri

b. 60 metri

c. 72 metri

2. Ce înălţime are Foişorul de foc Bucureşti ?

a. 42 metri

b. 50 metri

c. 20 metri

3. Ce înălţime are Turnul alb din Braşov?

a. 20 metri

b. 70 metri

c. 45 metri

4. Ce înălţime are Turnul cu ceas din Sighişoara?

a. 27 metri

b. 64 metri

c. 55 metri

5. Ce înălţime are Turnul lui Ştefan din Piatra Neamţ?

a. 30 metri

b. 20 metri

c. 34 metri

6. Ce înălţime are Turnul Catedralei Evanghelice din Sibiu?

a. 85 metri

b. 63 metri

c. 73 metri

7. Ce înălţime are Turnul Chindiei din Târgovişte?

a. 25 metri

b. 27 metri

c. 57 metri

8. Ce înălţime are Turnul Ştefan din Baia Mare?

a. 50 metri

b. 40 metri

c. 22 metri

9. Ce înălţime are Turnul Sfatului din Sibiu?

a. 77 de metri

b. 71 metri

c. 65 metri

10. Ce înălţime are Casa Sfatului din Braşov?

a. 60 metri

b. 56 metri

c. 58 metri

Răspunsuri corecte: 1. - c , 2. - a , 3. - a , 4. -b, 5. -b , 6. - c, 7. - b, 8. -a , 9. - b , 10. - c

