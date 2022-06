Procurorii, primele măsuri în cazul podului prăbuşit în Siret. „S-au efectuat mai multe acte procedurale“

Din punct de vedere penal, în cazul podului prăbuşit în Siret, la Luţca, judeţul Neamţ, au fost deschise două anchete. Una este coordonată de procurori, după ce Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Neamţ s-a sesizat din oficiu pentru abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii modului de realizare a reabilitării construcţiei. Şi au fost luate primele măsuri.

cercetări la faţa locului şi ridicarea de înscrisuri de la firmele care au efectuat lucrări la podul de peste Siret, de la beneficiar şi proiectant“, a declarat, pentru Adevărul, procurorul Dragoş Varganici, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman.

Urmează ca anchetatorii să ceară o expertiză tehnică, una care să explice motivele pentru care podul s-a rupt după reabilitare ca o surcică, pe data de 9 iunie 2022, urmând să

Cel de-al doilea dosar a fost întocmit de Poliţia Roman, pentru vătămare din culpă, deoarece şoferul unui autocamion, care circula pe pod în momentul prăbuşii, a suferit leziuni.

„Ori a fost o cedare la hobanele care erau de 50 de ani. Noi nu am dezvelit hobanele, ca să vedem ce se întâmplă cu armăturile din interior. Am respectat în totalitate proiectul pe care l-am avut la dispoziţie. Nu s-a umblat la structura de rezistenţă, aproximativ 99% deloc. Am făcut numai un fel de modernizare şi reabilitare a podului, inclusiv tencuieli la grinzi, placa de pe pod s-a făcut nouă şi s-au facut restul modernizări, dar fără a umbla la structura de rezistenţă a podului“ - aceasta este declaraţia dată pentru Digi 24 de către Romică Rotaru, fost vicepreşedinte al CJ, patronul firmei Darcons, care a executat reabilitarea.

„Poate fi folosit în condiţii de siguranţă“

Pe pagina de socializare a lui Ionel Arsene, şeful CJ Neamţ, este o postare în numele instituţiei pe care o conduce, în care se fac precizări despre nedoritul incident. Se arată că podul a fost supus unui proces de reabilitare, cu finanţare prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală, de către CJ Neamţ şi că în perioada de probe, până la recepţia la terminarea lucrărilor, podul a fost supus unui test de verificare a structurii de rezistenţă, prin încărcarea cu un convoi de camioane, în greutate totală de peste 340 de tone.

Podul avea o lungime de 216 metri FOTO Vlăduţ Clapa

„Rezultatele testului au confirmat că structura podului a avut un comportament normal în urma testului şi că podul poate fi folosit în condiţii de siguranţă; până la recepţie, care nu a fost finalizată, urmau a fi executate alte noi teste şi probe, care să confirme rezultatele testului de greutate“, se menţionează în respectiva postare.

Se mai spune că recepţia nu a fost finalizată de către CJ, podul fiind încă în administrarea constructorului, urmând a fi efectuate noi teste şi probe, care să confirme rezultatele testului de greutate, iar constructorul, proiectantul şi cei care au dat soluţiile tehnice răspund de starea podului.

Ce nu se precizează este faptul că tocmai Ionel Arsene era cel care, pe 13 noiembrie 2021, anunţa s-a redeschis circulaţia, deşi recepţia nu era făcută, pe podul care fusese reabilitat cu 8,3 milioane de lei,

adică aproximativ 1.660.000 de euro. Podul era unul dintre cele mai mari din ţară, având o lungime de 216 metri, fiind dat în folosinţă în anul 1973.

Podul făcea legătura între mai multe comune din zona Roman FOTO Vlăduţ Clapa

„Avem garanţia că rezistă unei greutăţi de 340 de tone, (...) dar, analizând practic, niciodată nu se va putea găsi pe el o asemenea încărcătură. Măsurătorile, realizate sub acţiunea sarcinilor statice şi dinamice, au dus la concluzia că podul şi structura consolidată în ansamblu, prin folosirea fibrelor de carbon şi a materialelor speciale, au avut un comportament normal şi acest obiectiv reabilitat de către CJ Neamţ poate fi folosit în condiţii de siguranţă“, preciza Ionel Arsene, la inaugurare.





Joi, 9 iunie 2022, podul s-a prăbuşit.

