Primarul din Piatra Neamţ s-a autoizolat la domiciliu. A decis să ceară testarea pentru coronavirus după ce a participat la un concurs de dans sportiv

Primarul municipiului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, a anunţat astăzi, 17 martie, că intră în autoizolare, după ce a fost făcută publică informaţia că doi dintre organizatorii unui concurs de dans sportiv au fost confirmaţi cu coronavirus.

Edilul a fost la respectiva competiţie, municipalitatea contribuind financiar la susţinerea evenimentului.

„Cum eu şi soţia am fost invitaţi şi am participant la acel eveniment, din respect pentru toţi cei cu care aş putea intra în contact, am decis ca de astăzi să mă autoizolez la domiciliu. Am discutat şi cu Direcţia de Sănătate atunci când am luat această decizie preventivă şi voi face testul pentru a vedea dacă este totul în regulă. Mă simt bine, nu am

nici eu şi nici membrii familiei nici cel mai mic simptom de infectare cu covid-19, dar consider că este corect să procedez aşa pentru a-i proteja pe cei cu care, prin natura funcţiei, aş intra în contact. Imediat ce voi avea rezultatul testului îl voi comunica şi voi respecta, ca orice cetăţean responsabil, toate regulile de protecţie stabilite în acest caz“, a anunţat primarul Dragoş Chitic.

În Neamţ, alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate ieri şi astăzi. Două dintre ele au fost

anunţate marţi, 17 martie, fiind vorba despre tot atâtea persoane care au participat la Campionatul Naţional de Dans Sportiv desfăşurat la începutul lunii la sala polivalentă.

Luni, testele au ieşit pozitive în cazul unei şefe de serviciu de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ. Aceasta s-a întors recent dintr-o vizită efectuată la Paris şi a fost în contact direct cu o turistă din Iaşi, diagnosticată cu coronavirus.

După venirea din Franţa funcţionara din Piatra Neamţ a fost în izolare la domiciliu, ieri fiind transportată la Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iaşi.

În prezent este în derulare o anchetă epidemiologică, fiind vizaţi membrii familiei, aflaţi şi ei în izolare, dar şi şase persoane cu care pacienta a intrat în contact la Direcţia de Asistenţă Socială.

113 în carantină, 417 în autoizolare

Din cele transmise de autorităţile sanitare nemţene, la plecarea spre unitatea sanitară din Iaşi strea de sănătate a pacientei era bună, fiind asimptomatică.





În judeţul Neamţ, celelate două cazuri de coronavirus au fost depistate la tot atâtea femei, una având domiciliul în comuna Sagna, iar cealaltă în oraşul Bicaz. Ambele se întorseseră recent de peste hotare, mai exact din Italia.





„La data de 17.03.2020, ora 8:30, din Neamţ s-au raportat la Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile următoarele informaţii: 113 persoane în carantină, 417 persoane în auto-izolare la domiciliu, din care şase instituţionalizate“, a transmis Direcţia de sănătate Publică.





George Lazăr, prefectul de Neamţ, a atras atenţia că toţi agenţii economici trebuie să respecte limita maximă de 50 de persoane care se pot afla concomitent într-un spaţiu închis: magazin, mall, sală de cinema, bar, restaurant etc.





Şi Primăria Piatra Neamţ a anunţat noi măsuri dispuse pentru a preveni infectarea cu coronavirus, între ele limitarea programului pieţei centrale, închiderea telegondolei (instalaţia de agrement la înălţime care traversează oraşul până pe culmea Cozla), baia comunală, sala piolivalentă, stadionul şi spălarea străzilor cu substanţe pe bază de clor.





„În scopul prevenirii îmbolnăvirilor s-au stabilit o serie de măsuri suplimentare ce urmează să se aplice în Piatra Neamţ. Pentru că temperaturile permit, străzile sunt splălate cu substanţe pe bază de clor, avizate de Direcţia de Sănătate Publică, iar spaţiile publice stradale şi mobilierul urban vor fi dezinfectate în fiecare noapte“, a declarat primarul Dragoş Chitic.





Una dintre cele mai aglomerate zone din oraş, piaţa centrală, va avea programul de funcţionare limitat, între 08 şi 17.00, iar accesul clienţilor va fi permis pentru maximum 50 persoane simultan pe o singură cale de acces.