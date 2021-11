Poveşti la căpătâiul Dragăi Olteanu Matei: „Să fim bucuroşi că am avut-o printre noi atâţia ani“

A trecut un an de când una dintre marile doamne ale teatrului şi cinematografiei româneşti, Draga Olteanu Matei, a trecut la cele veşnice, decedând în noaptea de 18/19 noiembrie 2020, într-un spital din Iaşi. Nu a fost uitată în Piatra Neamţ, oraşul în care şi-a trăit ultimii ani din viaţă,

cunoştinţe şi foşti colegi comemorând-o ieri, la mormântul din Cimitirul Eternitatea.

Au fost aprinse candele, lumânări şi depuse flori la căpătâiul actriţei, cei prezenţi păstrând un moment de reculegere, fiind aduse în actualitate amintiri despre personalitatea celei ce a fost Draga Olteanu Matei şi punctate momente din vasta-i şi prodigioasa carieră. Una care este legată şi de oraşul de la poalele culmii Pietricica, soţul ei, decedat şi el, fiind din Piatra Neamţ.

Ceremonialul religios a fost oficiat de Vasile Mihăilă, preotul care i-a fost duhovnic în ultimii ani ai vieţii. „Suntem trişti dar pe de altă parte trebuie să fim şi bucuroşi că am avut-o între noi atâţia ani. Datorită ei am salvat la Fălticeni o casă de cultură şi am transformat-o în Centru cultural Birlic şi am organizat şi un festival timp de 10 ediţii“, a declarat acesta, pentru Ştirile PRO TV.

„Am fost nişte binecuvântaţi că am făcut aproape 20 de ani teatru sub mâna ei talentată şi am fost chiar fericiţi“, a mărturisit Letiţia Aruxandei, fostă colegă, în timp ce Costache Lupu a mărturisit:

„Întâmplarea a făcut ca după dispariţia doamnei Draga şi trupa de teatru să nu mai continue activitatea. Este un mare gol în sufletul nostru, al tuturor“.

Profesorul Lupu, preşedintele Clubului Ecvestru Piatra Neamţ, a cochetat şi el cu actoria sub bagheta marii artiste, referindu-se la faptul că Draga Olteanu Matei a înfiinţat în Piatra Neamţ o companie intitulată „Teatrul vostru“. Au fost puse în scenă câteva piese, iniţiativa având şi rolul de a-i pregăti pe tinerii care doreau să urmeze cursurile unor facultăţi de profil.

O întâmplare din tinereţe, la Piatra Neamţ

Draga Olteanu Matei, după pensionarea de la Teatrul Naţional s-a retras, în 2007, la Piatra Neamţ, oraş de care s-a îndrăgostit, după cum chiar ea declara, încă de tânără, când făcea primii paşi în

lumea actoriei şi mai ales după căsătoria cu doctorul Ionel Matei. Avea şi o întâmplare despre cum viaţa îţi oferă surprize uluitoare. Una legată tot de urbea de la poalele culmii Pietricica. Un amănunt căruia nu i-a dat importanţă pe moment, dar care avea s-o lase mască peste ani. Avea 25 de ani în vara anului 1958 şi a ajuns în oraşul menţionat cu spectacolul „Reţeta fericirii“. După o astfel de reprezentaţie, târziu în noapte, actorii se îndreptau, manifestându-se zgomotos, pe strada 9 Mai, către vagoanele de dormit, aflate în gară.

Draga Olteanu Matei şi soţul, Ionel FOTO Dan Sofronia

„Ne-am dus la o cîrciumioară după spectacol, am mâncat, am stat şi ne-am simţit bine. Am plecat toată trupa spre gară. La un moment dat, la o răspântie, mi s-a părut mie că e atâta linişte în aer, erau căsuţele adormite şi era foarte plăcut. şi le-am făcut semn colegilor: «Tăceţi, măi, că ia uite ce linişte e aici!». Şi s-a lăsat tăcere, că aveam putere de convingere“, rememora actriţa.

Mai spunea că s-a uitat mult la o casă superbă, cochetă, care era acoperită de multe, foarte multe

clematite. Legat de această întâmplare, Draga Olteanu Matei continua povestea cu ce avea să se petreacă peste 12 ani, înainte de căsătoria cu medicul din Piatra Neamţ:

„Şi-au trecut anii, mi-am văzut de treabă, apoi a apărut doctorul Matei, care m-a luat de nevastă, spunându-mi: «Haide acasă, te duc la mama!». Şi m-a dus! Unde credeţi? Am rămas interzisă când am ajuns pe strada 9 Mai şi Ionel mi-a arătat casa unde locuiau părinţii lui. Era căsuţa cochetă, care-mi rămăsese în memorie din noaptea aceea în care făceam tărăboi pe stradă“.

Vă mai recomandăm să citiţi: